Pedro García pidió a André Carrillo jugar gratis en Alianza Lima para el Torneo Clausura: “Sería histórico, el rebote mundial”

El periodista deportivo señaló que entraría en la historia del club. (Video: Doble Punta)

La carrera deportiva de André Carrillo ha dado un giro de 180° en las últimas horas. Y es que cuando parecía que se quedaría en Al Qadisiyah para disputar la Liga Profesional Saudí, finalmente el club de Khodar le dio de baja luego de haber hecho una masiva contratación de jugadores con la intención de pelear por el máximo título local. En el horizonte ha ha aparecido Zamalek SC de Egipto, que pretende su fichaje con mucha fuerza. En ese sentido, Pedro García retó a la ‘Culebra’ que busque jugar gratis en Alianza Lima para el Torneo Clausura.

“Al contratar a alguien puedes separarlo definitivamente, pero tienes que reconocer el contrato”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Doble Punta’.

En eso, Horacio Zimmermann aclaró que el jugador nacional cobró lo que resta de este año y toda la próxima temporada. “A Carrillo le pagaron todo lo que queda del 2024 y el 2025″, señaló.

El reportero de Movistar Deportes volvió a intervenir y le pidió al atacante que vista nuevamente la camiseta ‘íntima’ sin recibir un dólar, y que si cobra, que lo destine a las divisiones menores del club.

“Mira si no puede venir a Alianza y decir... Carrillo se mete en la historia de Alianza Lima. Llama tú a Alianza y di que te ofreces a jugar gratis. ¡Te metes en la historia! Sería una mezquindad querer cobrar. Si vas a cobrar por no jugar.... ese reconocimiento económico que se establezca... Pasará a la historia si se lo dona a menores”, precisó.

André Carrillo se incorporó a la pretemporada Al Qadisiyah tras la Copa América 2024, pero dejó al club al poco tiempo. - créditos: Al Qadisiyah

Teniendo en cuenta que André Carrillo fue indemnizado con todo lo que le quedó de su contrato, Pedro García no se quedó con ello y le pidió que llegue a Alianza Lima por el tema comercial.

“Carrillo tiene la oportunidad histórica de entrar en los libros de Alianza. Levanta el teléfono y di ‘señores, si lo disponen así, me ofrezco a jugar gratis en Matute hasta el día que acabe el torneo’. Se mete en la historia en el fútbol comercial de hoy, que un futbolista le ofrezca al equipo del cual es hincha y donde nació, lo vi jugar en reserva muchos partidos, que lo haga gratis. Total, le ha ido mostro con la cobra de Arabia Saudita”, comentó.

Horacio Zimmermann condicionó esta petición de su compañero con una posible respuesta de la ‘Culebra’: “Voy gratis, pero no me jod... si salgo de fiesta porque a él le gusta eso”.

Para Pedro Eloy eso no significa mayor inconveniente, ya que lo considera como algo normal y que puede ser controlado de parte del jugador de 33 años. “Que vaya de fiesta el día de descanso, suave no más, como lo hacen todos los futbolistas y periodistas. Puede salir un rato a una hora moderada y con un comportamiento moderado. No tiene nada de malo. Nada de Cochinola (el evento musical)...”, acotó.

Ahí fue cuando García Corcuera terminó de darle un mensaje final a André Carrillo para que, de manera directa, se ofrezca gratis a Alianza Lima porque se convertiría en noticia en todo el planeta.

“Acaba de cobrar, o está a punto de hacerlo, 2024 y 2025. Con la pena bajo el brazo, sería un acto trascendente. Alianza diría ‘este equipo es grande. Carrillo viene de Arabia y viene a jugar gratis’. El rebote mundial”, sostuvo.

André Carrillo debutó profesionalmente en Alianza Lima el 2009 y partió a Portugal a mediados del 2011. - créditos: Difusión

André Carrillo y su futuro cercano en Egipto

El medio, Shooot, dio a conocer que el próximo equipo de André Carrillo sería Zamalek SC de Egipto. “Hay mucha seriedad de su parte para cerrar el trato pensando en el tiempo. El contrato actual presentado es por una temporada, sujeto a aumento con la aprobación de ambas partes. Hay negociaciones entre el Zamalek y el exfutbolista de Al-Qadisiyah, después de que se rescindiera su contrato. Se desea cerrar el trato, sobre todo porque solo el club egipcio pagará el salario de Carrillo”, indica el portal.