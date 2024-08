“Lloré el día que me sacaron”: Liana Torres confesó que ya no quería jugar en la selección peruana tras ser excluida del Sudamericano Sub 17 de vóley

La líbero peruana contó cómo lidió con su exclusión en la lista del DT José Castillo en el torneo en el que la 'bicolor' peleó por su clasificación al Mundial Sub 17. (Video: La Cátedra Deportes)

El Mundial Sub 17 de vóley dejó conclusiones bastante positivas para la selección peruana. La ‘bicolor’ logró ubicarse entre las seis mejores de la competencia y todas las jugadoras de esta categoría juvenil se llenaron de elogios por la hazaña. De hecho, Liana Torres, quien en un primer momento estuvo cerca de tirar la toalla, fue una de las más destacadas del grupo.

En el 2023 se llevó a cabo el Sudamericano Sub 17, donde Perú peleó por uno de los tres cupos a la cita mundialista y Liana no pudo ser parte de esa lucha. La líbero nacional, a pesar de haber entrenado varios meses en la preselección, fue excluida de la lista del DT José Castillo, quien en ese entonces estaba a cargo del equipo.

“Sacrifiqué mi colegio, porque entrenábamos de 3 a 8 pm, a mi casa volvía a las 10:30 por ahí. Todos los días a ese ritmo me mataba, pero seguía entrenando. Estábamos con el profesor Castillo, pero habían más personas acompañándole, que me decían que era muy buena jugando y que merecía entrar en la convocatoria”, contó en una entrevista con ‘La Cátedra Deportes’.

“No me gusta hablar mal de los entrenadores, escuché algunas cosas de lo que han estado comentando del profesor, pero realmente a mí no me importa. Ya es pasado, este año de nuevo comencé una preselección, he jugado un Mundial y ya olvidé”, añadió.

Liana Torres fue la líbero de Perú en el Mundial Sub 17 de vóley. Crédito: FPV

El técnico José Castillo, que acompañó a Antonio Rizola en el banquillo para el Mundial Sub 17, recibió fuertes críticas y fue llamado ‘argollero’, acusaciones que él mismo ha rechazado indignado. En parte los cuestionamientos al DT fueron porque Liana Torres no fue incluida en su nómina para el Sudamericano juvenil. Por su parte, la jugadora sintió mucha frustración.

“Lloré ese día que me sacaron, porque tuve cuatro meses de esfuerzo, me sacaba la miércoles entrenando y tengo cicatrices en las piernas. No sé por qué me habrá sacado, ya es el tema de él. No creo que los demás entrenadores me hayan sacado, porque ellos sabían que yo había dado un esfuerzo grande para estar ahí. Todas las personas que conozco me dijeron que iba a estar en la selección”, relató.

Quiso tirar la toalla

Tras su exclusión inicial, Liana Torres pensó en renunciar y ya no continuar con la selección peruana, a pesar de que todavía seguía siendo considerada en las preselecciones para los desafíos que se aproximaban. La líbero del Deportivo Soan se encontraba desmotivada y un poco molesta con el seleccionador José Castillo. Sin embargo, luego se animó al sentir la confianza de Antonio Rizola, que llegó al Perú en abril del presente año.

“El profesor Armando (Martens) me presentó con el profesor Rizola, entrené con él y después quedé en la lista para Guatemala (Copa Panamericana). Quedó un grupo y seguí entrenando fuerte, porque sabía que solo iba a ver una líbero en el Mundial. Finalmente, quedé en la lista y sentí una alegría enorme”, manifestó.

Liana Torres confesó que meditó tirar la toalla luego de que DT José Castillo no la incluyera en su lista para el Sudamericano Sub 17. (Video: La Cátedra Deportes)

“Cuando el profesor Armando me llevó -mi padre quería que vaya-, yo ya no quería ir, porque iba a estar el profesor Castillo. Ya no estaba motivada, pero después seguí entrenando y gané una gran confianza con el profesor Rizola”, agregó.

El resto es historia pura. Liana Torres entró en la convocatoria para la cita mundialista y brilló con un impresionante nivel. La voleibolista de 16 años se ubicó en el primer lugar de las estadísticas defensivas de la competición, consagrándose como la mejor en su puesto. Sin duda alguna, fue pilar clave para que la ‘bicolor’ logre el top 6 mundial.