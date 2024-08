“Me invadió lo emocional”: DT de Belgrano pidió disculpas tras polémica con Bryan Reyna y negó mala relación con el jugador

Juan Cruz Real se refirió a la polémica con Bryan Reyna en Belgrano. Crédito: Agencias

Algunos días atrás se desató una fuerte controversia en la interna del club Belgrano, que tuvo como protagonistas al DT Juan Cruz Real y a Bryan Reyna. En su última conferencia de prensa, el entrenador argentino señaló que el extremo peruano no estaba entregando el 100% por el equipo y sus palabras no fueron bien recibidas ni por la hinchada ni por el futbolista, que se pronunció en sus redes sociales, asegurando que estaba dando su mejor versión.

De hecho, en el partido contra Gimnasia, la afición del cuadro cordobés no quedó conforme con las decisiones del técnico, tras dejar relegado en el banco de suplentes al jugador de la selección peruana. “No me importa lo que diga la gente en ese sentido porque no ve el día a día”, indicó después del juego el estratega.

Ya habiendo pasado un tiempo prudente, en el que se especuló un mal ambiente en los vestuarios, Juan Cruz Real dio su descargo sobre el tema en una entrevista con el medio Cadena 3 de Argentina. “Quiero pedir disculpas al plantel de Belgrano, al club y a la gente, porque acá no se trata de tengo la razón o la verdad. Creo que dije algo en un contexto que no correspondía. Me hago cargo de eso, pido las disculpas correspondientes. No se me cae ningún anillo, cuando uno considera que comete un error y, sobre todo sin mala intención, lo tiene que asumir”, expresó.

“Belgrano está primero antes que cualquier cosa. En el contexto que dije lo que dije y si se tomó mal lo que expresé sobre la gente, me disculpo. No era el momento ni el lugar. Desde que llegué al club, he recibido cariño. Hemos tenido una seguidilla de partidos donde no se han dado los resultados y es normal que la gente esté fastidiada”, añadió.

Entrenador de Belgrano pidió disculpas por lo dicho en conferencia de prensa tras dejar en el banco a Bryan Reyna en el último partido del club.

Asimismo, el DT del club ‘pirata’ se justificó, señalando que la derrota ante Gimnasia provocó ese tensa atmósfera en la conferencia de prensa, especialmente porque el equipo sufrió la expulsión de Nicolás Meriano en el primer tiempo de la contienda.

“Yo soy una persona pasional. Todo esto se dio en un contexto de un partido que nos quedamos con un jugador menos cuando veníamos jugando bien, nos quedamos sin nada faltando dos minutos. Quizás me invadió lo emocional, pero es una equivocación que cometí”, manifestó.

¿Bryan Reyna volverá a jugar con Belgrano?

Belgrano volverá a la acción este sábado 31 de agosto en un duro partido de visita contra Newell’s Old Boys. En ese sentido, existen dudas sobre si Reyna podrá ser partícipe del cotejo. Al respecto, el DT señaló que la relación con el futbolista no está rota y que podrá jugar siempre y cuando esté al 100%, un pedido que ha expresado no solo a él, sino a todo el plantel.

DT de Belgrano negó que exista mala relación con Bryan Reyna. (Video: Cadena 3)

“Con Bryan no tengo absolutamente nada. A mí lo que me interesa es que todos los jugadores den el máximo y ojalá puedan mejorar sus carreras. No me condiciona lo sucedido. Yo siempre me fijo en qué es lo mejor para Belgrano. Nosotros hemos subido muchos chicos teniendo futbolistas de jerarquía y jugaron los chicos; cuando tuvieron que volver a jugar los jugadores grandes, lo hicieron. Este plantel tiene mucha competitividad interna”, indicó.

“Con Bryan está todo bien, me parece que es un muy buen jugador que nos puede ayudar mucho. Lo único que me importa es que él y todos rindan para Belgrano”, agregó.