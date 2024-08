‘Chorri’ Palacios criticó a Jorge Fossati por no llamar a Catriel Cabellos a la selección peruana: “Está contando con los mismos de Gareca”

El exjugador de la selección peruana se mostró descontento por la decisión de Jorge Fossati. (Chorrigolazos)

La selección peruana se medirá ante Colombia y Ecuador en setiembre por las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. Por ese razón, el entrenador Jorge Fossati dio a conocer sus 30 convocados el pasado domingo y comenzó sus entrenamientos en La Videna esta semana.

En esa línea, Roberto Palacios, exfigura de la ‘bicolor’, se mostró en desacuerdo con el ‘Nono’ por no llamar a uno de los futbolistas jovénes que está destacando en la Liga 1. Se trata de Catriel Cabellos, quien se consolidó como titular en el mediocampo de Alianza Lima y aportó con goles en los últimos encuentros.

El ‘Chorri’ destacó el presente del volante perteneciente a Racing Club y afirmó que pudo aportarle a la ‘blanquirroja’ en estos momentos. “La entrega que está dando, la forma de jugar y de correr, eso también puede ser contagioso, porque es un jugador muy empeñoso, y lo que viene haciendo en Alianza es importante”.

“Necesitamos a esos jugadores, date cuenta que la mayoría pasa los 30 años en la selección peruana, hoy en día todas las selecciones tienen jugadores de 21 o 20 años, chiquillos de 16 que están corriendo, gente de 25 o 26 que todavía están con todas las pilas. Perú no ha mostrado el cambio total en estas Eliminatorias y creo que necesita”, complementó en su programa de Youtube llamado ‘Chorrigolazos’.

El ídolo de Sporting Cristal profundizó en la falta de nuevos talentos en la selección nacional y cuestionó el trabajo de Jorge Fossati. Y es que el exfutbolista considera que el DT uruguayo viene considerando a los mismos de la era Ricardo Gareca y debería darle oportunidad a otros.

“El técnico no tiene muchas novedades, creo que ahorita son cuatro, está contando con los mismos que contó Gareca, no está teniendo mucha labor para hacer la lista, así esté jugando o no jugando, estén lesionados, los está llamando nuevamente, no sé con quién está haciendo la lista, ojalá las cosas cambien y vayan bien por la selección y el respeto al hincha”, concluyó.

'Chorri' Palacios cuestionó a Jorge Fossati por no convocar a Catriel Cabellos y otros jugadores jóvenes a la selección peruana.

‘Chorri’ Palacios opinó del caso Bryan Reyna

Por otro lado, Palacios se refirió al polémico caso de su compatriota Bryan Reyna. El ‘Picante’ sostuvo un entredicho con su entrenador Juan Cruz Real luego de la derrota por la mínima diferencia de Belgrano ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 12 de la Liga Profesional Argentina.

Todo comenzó cuando el DT expuso, en conferencia de prensa, que el peruano no daba su 100% en los entrenamientos y partidos. El exAlianza Lima, por su parte, se pronunció por redes sociales, agradeció el apoyo de la hinchada y advirtió que no dejará que nadie apague su luz.

Bryan Reyna podría dejar Belgrano tras pelea con su técnico Juan Cruz Real, según periodista argentino.

El ‘Chorri’ señaló que Reyna tuvo toda la responsabilidad, ya que tuvo que controlar su comportamiento y evitar problemas con los integrantes de su nuevo club. Además, deslizó que el extremo nacional pudo confundirse por los elogios recibidos por parte de los fanáticos.

“Le jugó muy mal su caracter, él se ha manejado mal, si sales, lo primero que tienes que hacer es no ser problemático, llevarse bien con todos, especialmente con el entrenador, porque tú sales, haces algo que no les gusta y te sepultan. ¿Cuántos jugadores quisieran estar en Argentina en el lugar de Reyna? Se ganó el titularato, el cariño de la hinchada, debió seguir de esa manera, sencillo y humilde. Pero a veces te confundes, fama, los buenos comentarios, piensas que te mereces todo”, finalizó.