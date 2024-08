Diego Rebagliati señaló el motivo de la no convocatoria de Catriel Cabellos a la selección peruana para Eliminatorias 2026: “Es injusto”

El comentarista deportivo explicó por qué Jorge Fossati habría decidido no llamar al jugador de Alianza Lima para los partidos ante Colombia y Ecuador. (DT)

El último domingo 25 de agosto, a horas de la noche, el entrenador Jorge Fossati dio a conocer su lista, conformada por 30 futbolistas, para los duelos de la selección peruana ante Colombia y Ecuador por la fecha 7 y 8 de las Eliminatorias 2026.

Hubo muchos retornos, sorpresas y ausencias. La no presencia de Catriel Cabellos, quien atraviesa un buen presente en Alianza Lima en el Torneo Clausura, provocó múltiples comentarios en contra del estratega uruguayo y otros jugadores convocados.

El comentarista deportivo, Diego Rebagliati, en su programa de Youtube ‘D&T’, reveló el motivo por el que el mediocampista perteneciente a Racing Club de Argentina no recibió el llamado del ‘Nono’ Fossati para el reinicio de las clasificatorias sudamericanas.

De acuerdo a ‘Reba’, la elección del DT pasaría por las condiciones del segundo partido ante la ‘tri’, el cual se disputará en Quito. Y es que Cabellos se encontraba en la disputa por un espacio con Jean Pierre Archimbaud. Este último, finalmente, fue convocado porque juega en Melgar y está acostumbrado a la altura.

“La explicación para no la convocatoria de Catriel, yo creo que era Catriel o Archimbaud y terminó decidiéndose por Archimbaud pensando en el segundo partido, al jugar en Arequipa, en el tema de la altura le saca una ventaja”, señaló.

Pese a develar la razón, el exfutbolista agregó que Catriel Cabellos rinde muy bien en altura, prueba de ello fue su performance en la reciente victoria ante Los Chankas en Andahuaylas, donde participó en el gol de Pablo Sabbag. “No hacía daño meter a un jugador como él en la lista”.

Diego Rebagliati consideró como “injusto” la no convocatoria de Catriel Cabellos

Rebagliati, horas más tarde, volvió a referirse al caso Catriel Cabellos durante el programa de televisión, Al Ángulo. En esta oportunidad, el exdirigente de Sporting Cristal manifestó su descontento por la ausencia del volante ‘blanquiazul’ en la nómina de Jorge Fossati.

El integrante de Movistar Deportes, en primer lugar, expresó que consideraba “injusto” que se quedará fuera por su reciente rendimiento en la Liga 1; no obstante, puso paños fríos a la polémica, añadiendo que todavía no está listo para arrancar con la camiseta ‘blanquirroja’.

“Catriel hizo los méritos para que lo llamen, me parece que es un poquito injusto, pero no me parece un escándalo. No lo veo a Catriel siendo titular” apuntó.

Los volantes de la selección peruana para las Eliminatorias 2026

Lo cierto es que hay muchos elementos en la mitad del campo del conjunto peruano. 6 en total. Estos podrían dividir según sus características. Algunas son más de corte defensivo, mientras que otros de creación y con gol.

Por ejemplo, Renato Tapia, Jorge Murrugarra y Wilder Cartagena cumplen una función enfocada en la recuperación. Piero Quispe, Jesús Castillo, Sergio Peña y Jean Pierre Archimbaud se encargan de elaborar fútbol en el centro de la cancha.

‘Chocherita’ Archimbaud, como lo conocen por su padre, es uno de los volantes con más gol de los citados. Actualmente, el jugador de Melgar registra 7 tantos en lo que va de la temporada.

Programación de partidos de Perú contra Colombia y Ecuador

La selección peruana volverá a la acción post Copa América 2024. El elenco encabezado por Jorge Fossati recibirá a Colombia el viernes 6 de setiembre a las 20:30 horas de Perú en el Estadio Nacional de Lima. Después, visitará a Ecuador el martes 10 del mismo mes a las 16:00 horas en el Rodrigo Paz Delgado.