Pedro García, crudo con Christian Cueva: “No lo quiero ver más vestido de Perú, me sentiría ofendido que me represente”

El periodista deportivo catalogó como "miserable" al futbolista tras golpear a su esposa. (Doble Punta)

El pasado lunes 19 de agosto, Christian Cueva fue denunciado por agresión públicamente. Su esposa Pamela López expuso los videos de las agresiones que sufrió a manos del futbolista en el último tiempo de su relación.

La acusación por violencia física causó el despido del jugador de 32 años de Cienciano, club con el que recién había fichado y presentado hace menos de un día. La institución lo informó a través de un comunicado mediante redes sociales.

Asimismo muchos han mostrado su malestar por las actitudes de Cueva. Por ejemplo, el periodista Pedro García pidió que no vuelva a ser convocado a la ‘bicolor’. “Espero que nunca más juegue en la selección, por una convocatoria de (Jorge) Fossati, por ninguna presencia de algún tipo o por un llamado de urgencia”.

El comunicador, en la última edición del programa de Youtube llamado ‘Dos Puntas’, dio a conocer sus argumentos para que ‘Aladino’ no pise la Videna en un futuro. Principalmente, señaló que no se sentiría representado por alguien como él.

“Yo no me sentiré representado si veo a Cueva con la ‘10′ jugando por Perú, con la camiseta que nos representa a todos, me sentiría vulnerado, por eso espero que nunca más ver a Christian Cueva vestido de la selección, sería una burla, sería contraproducente, me sentiría vulnerado como fanático del fútbol, como hincha de Perú, como periodista, como todo”, detalló.

Por otro lado, García añadió que, en caso ‘Cuevita’ reciba el llamado a la ‘blanquirroja’, será negativo por la misiva que se le daría a los demás futbolistas. “El único mensaje posible es ‘sigan haciendo lo que se les dé la gana porque en la selección entran todos’”.

“En ese sentido, Cueva es un exfutbolista de la selección, para siempre, no lo quiero ver más vestido de Perú, me sentiría ofendido que me represente como peruano, una persona que actúa de esa manera tan miserable”, cerró el también integrante de Movistar Deportes.

Christian Cueva fue llevado a la Copa América 2024 por Jorge Fossati, pese a no tener club - Créditos: Getty Images.

Jorge Fossati dijo que Christian Cueva no es un ejemplo

Jorge Fossati, DT de la selección peruana, se ha referido cuantiosas veces a Christian Cueva. Y es que el uruguayo fue quien respaldó al ‘10′ cuando este no tenía club y se encontraba envuelto en diversos episodios polémicos fuera de las canchas.

El exUniversitario, hace poco, declaró que ‘Cuevita’ “no ha sido nunca un ejemplo de profesional” a lo largo de su carrera. Además, esclareció que el volante no volverá a ser llamado si no tiene un equipo y no juega.

Fossati confía en Cueva a pesar de su atribulado comportamiento. - Crédito: FPF

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer o violencia familiar, existen varios canales de ayuda disponibles. La Línea 100 ofrece un servicio gratuito y confidencial, proporcionando información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Otra opción es acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que brindan atención integral y multidisciplinaria a sobrevivientes de violencia, incluyendo asesoría legal, apoyo emocional y social. Estos centros operan a nivel nacional, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a. m. a 4:15 p. m. Mientras que los CEM en comisarías están disponibles las 24 horas. Para más información, se puede llamar al (01) 419 7260.

El Servicio de Atención Urgente (SAU) también ofrece apoyo inmediato, facilitando el acceso a la justicia y protección para las víctimas de violencia de género. Además, el Chat 100 brinda orientación psicológica para situaciones de riesgo o violencia en relaciones de enamoramiento o noviazgo.