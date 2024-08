Gol de Catriel Cabellos tras fulminante contragolpe en Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2024

El mediocampista puso el 1-0 sobre los cusqueños en Matute. (Video: L1Max)

Alianza Lima se medía en condición de local frente a Cienciano en un duelo correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Desde el comienzo, los dueños de casa se hicieron con el balón y lo transitaron de un lado a otro, aunque sin la capacidad para penetrar el área contraria y generar peligro. En tanto, el ‘papá' apenas conseguía salir de su campo para buscar el contragolpe. De pronto, apareció Catriel Cabellos para abrir el marcador luego de un fulminante contragolpe.

Esta acción se llevó a cabo a los 48 minutos de la primera mitad. Sí, en la etapa complementaria antes de que ambas escuadras se fueran al descanso. Marcelo Benítez ejecutó un tiro libre desde la zona izquierda luego de una falta que le propinó Erick Noriega.

El lateral izquierdo argentino se paró frente a la pelota y la lanzó al corazón del área ‘íntima’. No obstante, Juan Pablo Freytes alcanzó a despejar de cabeza y el esférico le quedó a Kevin Quevedo. El extremo derecho empezó una corrida de adentro hacia afuera, galopando varios metros en busca del compañero mejor ubicado. Fue así como descargó con Matías Succar.

El exdelantero de Carlos A. Mannucci, que se encontraba escorado en la banda izquierda, temporizó unos segundos y luego se la cedió al carrilero argentino, que en primera sacó el centro con su pierna hábil. Ahí apareció Catriel Cabellos, quien empezó estando en el sector derecho y, conforme transcurría la jugada, cambió de banda y surgió casi de imprevisto al primer palo, previo duelo individual ganado a Claudio Torrejón, para cachetear el esférico con su chimpún derecho y desviar la trayectoria, anotando así su gol y venciendo al portero Ítalo Espinoza.

La secuencia del contragolpe de Alianza Lima que acabó en el gol de Catriel Cabellos a Cienciano.

Sin duda, una gran jugada colectiva por parte de Alianza Lima, que a lo largo del primer tiempo trató de romper la paridad a como dé lugar. Entre Pablo Sabbag, Matías Succar y compañía se las ingeniaron con sendos remates (9) que no encontraron destino de gol. Cienciano, en cambio, apenas inquietó a los ‘victorianos’, que contaron con un Carlos Zambrano completamente atento y que supo anular a uno de los goleadores de la Liga 1, Carlos Garcés (13).

Catriel Cabellos y sus números en Alianza Lima

Catriel Cabellos llegó este año a Alianza Lima para darle frescura al centro del campo de un equipo renovado y con un perfil más físico que en temporadas anteriores. De hecho, su experiencia en Racing Club le permitió adaptarse sin problemas a esta dinámica y se hizo con un espacio en el once titular.

En 28 partidos disputados, el volante de 20 años acumula 4 goles y 3 asistencias, demostrando grandes cualidades como su capacidad para utilizar ambos perfiles, el cambio de ritmo, el remate de larga distancia y su ida y vuelta.

Alianza Lima enfrentó a Carlos A. Mannucci por la Liga 1 2024

Catriel Cabellos y su contrato con Alianza Lima

El futbolista nacido en Buenos Aires, Argentina, firmó por Alianza Lima solo por una temporada desde Racing Club. En esa línea, el 2025 debe volver al cuadro de Avellaneda.

“Estoy a préstamo sin opción de compra hasta fin de año, así que tengo que volver a Racing. Se puede renegociar, pero lo que está pactado es eso, que hasta fin de año es el préstamo”, indicó en primera instancia para el portal Data Racing.

De la misma manera, reconoció que su intención de jugar en Perú fue adquirir rodaje para retornar al conjunto ‘gaucho’. “Vine para volver a Racing con más experiencia. Eso es lo que uno busca al salir a otro club. Tengo ganas de volver. Ojalá en algún momento pueda hacerlo y aportar mi granito de arena en la historia del club. Yo no me fui porque quise, necesitaba hacerlo porque no era tomado en cuenta. En algún momento quiero volver, es el club que me dió todo”, añadió.