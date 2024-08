DT de Leganés elogió a Renato Tapia y reveló sorpresivo debut a dos días de su fichaje: “Es fantástico. De riqueza táctica”

Borja Jiménez destacó las cualidades técnicas y tácticas del volante peruano. (Leganés)

El fichaje de Renato Tapia por Leganés ha generado múltiples reacciones. Positivas en la interna del club de LaLiga. Su técnico Borja Jiménez, en conferencia de prensa del viernes 16 de agosto, tuvo buenas palabras para el pivote de la selección peruana.

El entrenador de 39 años, que consiguió el tan ansiado ascenso en la temporada pasada y hará su debut en la Primera División de España, explicó por qué dio el visto bueno para que el exjugador de Celta de Vigo llegue a Butarque. Su recorrido le llenó los ojos.

“Es un jugador a nivel mundial muy contrastado, en España viene de hacer años muy buenos en un perfil muy claro, que queríamos y que necesitábamos. Para nosotros es una suerte poder tenerlo aquí, nos va a aportar, aparte de su veteranía, su jerarquía en el centro del campo. Es muy complementario con los jugadores que tenemos en la plantilla, su aspecto competitivo para nosotros va a ser fundamental”, comenzó.

Jiménez agregó que el mediocampista de la ‘bicolor’ es un futbolista “que en las primeras acciones es capaz de demostrar el talento que tiene” tras verlo en dos sesiones de entrenamiento, pero tiene claro que debe permanecer cauto y aguardar por la mejor versión del excapitán ‘celtista’, la cual pronostica que llegará en setiembre.

Renato Tapia fue anunciado el pasado jueves como fichaje de Leganés y completó su primer entrenamiento ese mismo día.

Debut ante Osasuna y su posición en Leganés

Borja Jiménez, por otro lado, adelantó que Renato Tapia podría hacer su estreno con la camiseta de Leganés este sábado cuando enfrente a Osasuna por la primera fecha de LaLiga. Eso sí, el estratega afirmó que no será posible que arranque en El SADAR.

“Viaja en la convocatoria, posibilidades de participar tiene, sino no viajaría con el equipo. Tiene que ir cogiendo el estado de forma, no sé si lo veremos mañana o no, si el partido demanda de sus características, a partir de ciertos minutos, lo pondremos a jugar seguro”, expresó.

Borja Jiménez, técnico de Leganés, afirmó que Renato Tapia podría debutar ante Osasuna.

El joven DT de los ‘pepineros’, por último, develó en qué posición utilizará al futbolista de 29 años en esta temporada. Como se sabe, a lo largo de su carrera, se ha desempeñado como defensor y mediocampista. Este último sería su puesto en su nuevo club. No se descarta la otra por su volubilidad.

“La idea es que pueda jugar con nosotros como mediocentro posicional. Esa versatilidad de poder ser mediocentro y, en determinados momentos del partido, ser central, a mí me gusta mucho. Tener la posibilidad de contar con ese jugador que desde la línea de mediocampista, pierde una altura para defender algunas situaciones, me parece fantástico, de una riqueza táctica muy buena para los equipos”, manifestó.

Todo hace indicar que, por las palabras del mismo Jiménez, Renato Tapia no se equivocó en su decisión de llegar a Leganés, ya que será un club donde puede encontrar la regularidad y protagonismo que buscaba. “Estoy convencido que es un jugador importante para este equipo”, concluyó el español.

Renato Tapia viajó con la delegación de Leganés para el partido ante Osasuna por LaLiga.

Por qué Renato Tapia se demoró en conseguir club

Andrés Sabal, agente de Renato Tapia, habló en exclusiva con Infobae Perú y compartió el motivo por el que el mediocampista nacional pasó más de un mes sin club. En ese lapso, también se perdió la Copa América con la selección peruana por falta de seguro ante una lesión.

“No teníamos apuro en tomar una decisión. Hemos dejado que maduren las distintas opciones que teníamos y finalmente se eligió la que mejor y más convenció en lo deportivo, en lo institucional, en la localidad. Evidentemente permanece en una de las 3 o 4 ligas top del mundo, eso era una prioridad agradeciendo siempre a las ligas que se han interesado en él de distintas partes del mundo”, confesó.