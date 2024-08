‘Chorri’ Palacios criticó fichaje de Renato Tapia por Leganés y le recordó lo que hizo en Copa América: “Ahí están las consecuencias”

Roberto Palacios afirmó que Renato Tapia pudo conseguir un mejor equipo, de no ser por sus lesiones y la decisión de no ir a la Copa América (Chorrigolazos)

La contratación de Renato Tapia por el Leganés desató un intenso debate en el mundo del fútbol. Por un lado, había quienes celebraban que el volante peruano finalmente hubiera encontrado acomodo en uno de los torneos más competitivos, LaLiga española. Esta oportunidad le permitiría seguir puliendo su talento y ganando experiencia en una de las vitrinas más exigentes.

Sin embargo, no faltaron las voces críticas que consideraban que, dadas las aptitudes del mediocampista nacional, merecía militar en un club de mayor renombre y aspiraciones en el ámbito europeo. Con su dinámica forma de jugar, su capacidad de recuperación y buen pie, Tapia reunía las credenciales para enrolarse en instituciones de más peso en las principales ligas del ‘Viejo Continente’.

En este segundo grupo se encuentra Roberto Palacios, quien expresó que el mediocampista de 29 años no logró fichar por un equipo de mayor categoría por las lesiones que lo marginaron la última temporada con Celta de Vigo:

“Hablando las cosas cómo se manejaron y cómo le fue como deportista, ahí están las consecuencias de no tener un año tan bueno para Tapia, porque estuvo de lesión tras lesión, no tuvo mucha continuidad, y eso al final hace que el equipo lo deje de lado porque ¿Quién quiere tener a un futbolista en el tópico? Ninguno. Si pagas tanto dinero para tenerlo sentado o en terapia, creo que no es una buena inversión”, expresó en su programa ‘Chorrigolazos’.

Renato Tapia jugará las siguientes dos temporadas en Leganés.

El popular ‘Chorri’ también le reprochó a Tapia la decisión de no disputar la última Copa América, luego de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no respondiera a su pedido de seguro laboral en caso de lesiones. En su opinión, si mostraba un buen nivel en el torneo, hubiera llamado la atención de diversos clubes y agentes, debido a que se trata de un certamen en el que están puestos los ojos del mundo:

“Después de ahí, lamentablemente las cosas que pasaron con él, estando sin equipo. Dijimos que su empresario tenía que ponerse las pilas para conseguirle un equipo pronto. Y lo más lamentable fue que dejó de lado una gran posibilidad de poder mostrarse, que es jugar la Copa América. Imagínate cuántos empresarios van a ver ese torneo tan importante en Sudamérica, hubiera tenido la chance de encontrar un equipo hace meses, o terminando la Copa América, y creo que un club mucho mejor”, añadió.

No obstante, no todo es negativo para el histórico ‘diez’ de la selección peruana, ya que por lo menos Renato tendrá la chance de agarrar continuidad y recuperarse de su largo periodo de inactividad:

“Lo positivo es que va a tener continuidad, tiene equipo para poder mostrar nuevamente su capacidad. Al terminar su contrato (con Celta de Vigo), quedó libre y tenía la posibilidad de agarrar un equipo más importante. No podemos tapar el sol con un solo dedo, gracias a Dios encontró un equipo que estuvo interesado en él, después de cuantos meses”, concluyó.

Renato Tapia no juega un partido oficial desde el 22 de mayo, en el empate de Celta de Vigo 2-2 con Valencia. - créditos: Getty Images

Las polémicas de ‘Chorri’ con Renato Tapia

Las polémicas entre el ‘Chorri’ Palacios y Renato Tapia comenzaron en 2021, cuando el primero declaró que, el empate 1-1 obtenido con Uruguay en Lima por las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, eran como una derrota. Ante ello, el ‘Cabezón’ realizó un polémico comentario en redes sociales, cuestionando su falta de apoyo, pese a ser embajador de la FPF: “Menos mal que es embajador de la Federación, imagínense si fuese el enemigo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ante ello, Palacios afirmó que era una falta de respeto calificarlo como “enemigo” y lo retó a decirle esas palabras en la cara: “Yo cuando jugaba aceptaba las críticas porque me ayudaban a mejorar, nunca lo he tomado a mal”, añadió.

Posteriormente, tras la decisión de Tapia de no acudir a la Copa América 2024, el ‘Chorri’ lo criticó duramente por su falta de compromiso con la selección. En esta ocasión, no fue el volante quien contestó, sino su padre:

“Se toma de quien viene. Hay que recordar que fue embajador de la FPF y no sé lo que hizo cuando fue embajador y los resultados que consiguió. Lo que siempre se veía era que jugaban pelota los fines de semana con Agustín Lozano”, disparó en TV Perú.