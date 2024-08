Representante de Renato Tapia a Infobae Perú: “Hay un proyecto deportivo ambicioso en Leganés, él está gratamente impresionado”

Renato Tapia, 'pepinero' por dos periodos. - Crédito: CD Leganés

Renato Tapia ha estado bajo la atenta mirada de todos por la resolución de su futuro deportivo, luego de su salida del Celta de Vigo, club al que representó en cuatro periodos totalizando 120 partidos. Con 40 días de análisis y observación de propuestas, el futbolista peruano aceptó la oferta del CD Leganés por las próximas dos temporadas. La nueva aventura que va a emprender está generando todo tipo de reacciones. Él, por lo menos, está tranquilo, feliz y entusiasmado por dar inicio a un proyecto deportivo importante en Butarque. Así lo ha podido confirmar Infobae Perú a través de una extensa entrevista con su agente Andrés Sabal: “No teníamos apuro en tomar una decisión. Hemos dejado que maduren las distintas opciones que teníamos y finalmente se eligió la que mejor y más convenció en lo deportivo e institucional”.

- ¿Por qué Leganés?

Proyecto deportivo ambicioso. Es un club que estaba muy interesado en contar con Renato. Tenía una necesidad en esa posición, los tiempos calzaron. Fue un club que mostró mucho interés en sumar a Renato a sus filas. Hizo un esfuerzo en lo económico y le sedujo el proyecto a Renato. Después de evaluarlo durante días se tomó la decisión de venir a Leganés.

- ¿Uno de los aspectos claves para cerrar el fichaje ha sido que Renato llega como el futbolista más importante del plantel?

Es un factor que pudo haber sido tomado en cuenta; sin embargo, para el jugador lo más importante es que le ofrezcan un proyecto donde él se sienta importante, donde creamos que vaya a tener continuidad. En las últimas temporadas en Celta, si bien ha jugado más de 120 partidos, quizás no tuvo la continuidad que todos hubiéramos querido por distintas razones. Sí creemos que en Leganés será un gran año para él. Creemos que puede repetir lo que hizo en la primera temporada aquí jugando más de 30 partidos.

- Un periodista que cubre a Leganés afirmó que Leganés atraviesa una “economía de guerra”. ¿Acaso es una economía ajustada? ¿Cuál es la actualidad del club?

La información del Leganés preferiría, en todo caso, la pueda dar el mismo club. No quiero hablar del club, lo que sí puedo decir es que Renato está muy contento, está gratamente impresionado con lo que ha conocido del club, la directiva, el trato que ha recibido en estas primeras horas, las instalaciones son de primera. La verdad que estamos gratamente impresionados con el club. En cuanto a sistemas financieros, sólo puedo decirte que hoy es una realidad que muchos clubes en España tienen problemas con Fair Play Financiero y el Leganés no es uno de ellos, al punto que el Leganés está inscribiendo a sus fichajes cuando hay equipos que a 24 horas de inicio de LaLiga todavía no lo han podido hacer. Entonces, no puedo comentar lo que dijo el periodista, pero lo que puedo ver aquí es que es un club que está bastante bien manejado.

- ¿Cree que el técnico Borja Jiménez le asigne un rol preponderante a Tapia?

Creo que va a tener un rol protagónico. Me parece que él llega para eso. Es un jugador con experiencia: cuatro años en Primera División. Un equipo que, además, viene de Segunda de los últimos cuatro años. Definitivamente, Renato va a ser una pieza importante para el técnico. Esperamos ver si este fin de semana tome la decisión de si sale en lista o no. Y de lo contrario su debut sería el siguiente fin de semana, esperemos, contra Las Palmas aquí en casa.

- Entre las conversaciones que sostuvo con Renato tras cerrar contrato con Leganés, las cuales entendemos son privadas, ¿cuáles son los propósitos personales que le compartió?

- Jugar, ganarse el titularato, ponerse a punto siempre pensando en la selección. Vienen 6 partidos importante y duros en un muy periodo muy corto, con lo cual él está muy mentalizado en ganarse el titularato aquí y poder ser parte, si Fossati así lo decide, de la selección para poder pelear ese cupo al Mundial.

- Han sido, exactamente, 40 días los que Renato ha estado en condición libre. ¿Por qué tanto tiempo en ese estado?

Solo puedo decir que Renato es un jugador que tiene ya muchos años en Europa. Él conocía perfectamente su situación. No teníamos apuro en tomar una decisión. Hemos dejado que maduren las distintas opciones que teníamos y finalmente se eligió la que mejor y más convenció en lo deportivo, en lo institucional, en la localidad -que también era algo importante para él-. Evidentemente permanece en una de las 3 o 4 ligas top del mundo, eso era una prioridad agradeciendo siempre a las ligas que se han interesado en él de distintas partes del mundo; no quiero entrar en detalles específicos, pero definitivamente mantenerse en una liga top era importante. Por eso tomamos tiempo para optar por la mejor decisión.

- ¿En qué momento apareció Leganés? ¿Fue una de las opciones a lo largo del mes y medio del ramillete de observación?

Sí. Hemos venido conversando con el Leganés hace, por lo menos, un par de semanas o quizás un poco más, que se unió a otras conversaciones que teníamos con distintos clubes. Estas negociaciones, a veces, tardan más de lo que uno creería. No es un tema menor y hay que tener en cuenta que Renato es un jugador extracomunitario en España y ahí sólo pueden jugar 3 extracomunitarios por equipo en un plantel de 25 jugadores, lo cual eso también hace que, a veces, estos procesos no sean tan rápidos. Finalmente ha llegado aquí como peruano, porque él no tiene un pasaporte comunitario que le permita no ocupar plaza y eso era un factor importante en las negociaciones.

- Se hablaron de varios clubes entre España e incluso Argentina. ¿Hubo algo de cierto en algunas de esas voladas?

La agencia tiene más de 15 años en el fútbol y a raíz de estos 15 años las relaciones que hemos hecho son amplias. Tenemos comunicación con ligas de todo el mundo. Evidentemente, Renato es un jugador de selección, mundialista, que está en Primera División de España y genera interés. Hemos podido conversar con muchos clubes. Algunos de ellos que han salido en prensa son con los que hemos realmente conversado, pero no quiero entrar en nombres específicos, porque me parece que no es lo correcto.

Muchos peruanos tenían expectativas altas con respecto al futuro de Renato y ahora que se enteraron que firmó por Leganés hay un ambiente de insatisfacción por así decirlo. ¿Cómo toma tanto Renato como su círculo empresarial esas sensaciones?

Los tomamos con calma, estamos motivados, Renato está muy motivado con lo que viene. Él entiende que hay gente que opina, que algunas personas opinan desde lo pasional, no necesariamente desde lo racional. Él está muy contento con la decisión que ha tomado, está muy entusiasmado. LaLiga empieza mañana y con los ánimos a tope para poder hacer una buena temporada.

Y muy por el contrario, los hinchas del CD Leganés están entusiasmados…

Sí. Aquí el recibimiento ha sido importante. De hecho, saliendo del centro de entrenamiento, hoy por la tarde, teníamos hinchas peruanos afuera con camisetas de Perú esperando a Renato, que es muchas veces lo que esto genera. Un peruano que sigue jugando en el primer nivel mundial como LaLiga (España) genera esa expectativa. Estamos seguros que Renato va a rendir estas dos temporadas con el Leganés a su máximo nivel.

- ¿Proyectan que esta etapa en Butarque sea como un salto para que Renato se ubique en un club de mayor exhibición en LaLiga?

Creo que no es momento de pensar a tan largo plazo. Hoy estamos mentalizados en el Leganés, el club que nos ha abierto las puertas, al cual le agradecemos y estamos muy contentos con ello. No puedo decir lo que pueda pasar en el futuro. Hoy estamos contentos de estar aquí.