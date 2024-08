Kimberly García lanzó sentido mensaje tras su participación en París 2024: “Rabia y pena, somos seres humanos y no estúpidas máquinas del deporte”

Kimberly García lanzó sentido mensaje tras su participación en París 2024. - créditos: Getty Images

A pesar del histórico logro del Team Perú en los Juegos Olímpicos de París 2024, con la medalla de bronce del velerista Stefano Peschiera que rompió una sequía de 32 años sin preseas, la deportista nacional Kimberly García realizó una fuerte autocrítica por no alcanzar el anhelado podio en los 20 km marcha femenina.

En un sentido y duro mensaje difundido a través de sus redes sociales, la atleta peruana no ocultó su decepción por no haber culminado entre las primeras posiciones, pese a las altas expectativas que se habían generado en torno a su participación. Realizó una profunda introspección y autocrítica sobre su desempeño en la justa parisiense. Sin embargo, lejos de dejarse abatir, García reafirmó su compromiso y deseo de revancha de cara a los próximos grandes eventos del atletismo.

A través de su cuenta de Instagram, la nacida en Huancayo mostró todo su lamento y explotó con ácidas críticas respecto al puesto 16 que ocupó en su prueba.

“Acabó los Juegos Olímpicos París 2024. Cerramos un ciclo más en nuestra vida deportiva. Fuimos por la medalla y no se consiguió. Pica, rabia y pena; en fin, sentimientos encontrados. Tuvimos dolores que me fueron pasando factura kilómetro a kilómetro. Quisimos ignorar esos dolores, pero se tornaron insoportables. Al final somos seres humanos y no estúpidas máquinas del deporte”, fueron sus primeras palabras en la publicación que hizo.

De la misma manera, aseguró que ahora tiene una postura optimista, aunque dejó en claro que obtener una medalla en los Juegos Olímpicos habría sido el mejor logro de su carrera.

“La medalla olímpica sería para mí la cereza del pastel de mi vida deportiva. No se consiguió, pero no puedo echarme a llorar cruzada de manos, lamentándome. Tengo que reponerme esforzándome más todavía. Es como todo en la vida, triunfos y fracasos, alegrías y tristezas, pero siempre mirando hacia adelante. Estoy demasiado grande como para saber que tenemos que ir por nuestros sueños. Mientras tengamos la motivación, habrá esperanza”, comentó.

Por último, Kimberly García agradeció por todo el apoyo que recibió durante el tiempo que estuvo compitiendo en París. “Gracias a todos de corazón, por haber estado pendientes de mi competencia y por esos buenos deseos, por ese aliento constante, por ese apoyo incondicional. No me queda más que mostrar mi gratitud infinita por ser ese brazo solidario que mi alma tanto necesitaba. Muchas gracias por ser quienes son”, concluyó.

La publicación de Kimberly García en Instagram sobre su participación en los Juegos Olímpicos París 2024.

¿Cómo le fue a Kimberly García en París 2024?

Kimberly García era una de las principales cartas del Team Perú para hacerse con una medalla. De hecho, venía de quedar en el primer puesto en la marcha atlética 20km de Podebrady, República Checa, y en el Gran Premio de Rio Maior Marcha Atlética 20km en Portugal.

Sin embargo, tal y como lo expuso en su publicación en Instagram, una molestia física en el kilómetro 5 provocó que pierda posiciones. Luego pudo recuperarse y fue ascendiendo, hasta que decayó en el kilómetro 11. Esto le pasó factura para que acabe en la casilla 16 con un tiempo de 1:30:10, detrás de Evelyn Inga (8°) y Mary Luz Andía (12°).

“Dolores de estómago, desde el primer kilómetro sentía fatiga, pero aún así traté de estar en el pelotón, porque a veces mientras sigues, las sensaciones mejoran. Este no fue el caso, me pasó lo contrario y las sensaciones empeoraron”, fueron sus declaraciones para ‘La Cátedra Deportes’ en las que admitió que pensó dejar la carrera, aunque esto no fue así.

La atleta de 30 años volvió a competir, esta vez, para redimirse de la competencia individual. Le tocó en el relevo mixto de marcha con César Rodríguez. Para esta oportunidad, sí alcanzó a ganar el diploma luego de haber quedado en el cuarto lugar con un tiempo de 2:51:56, tan solo a 18 segundos de la medalla de bronce.

Junto a César Rodríguez, la dupla nacional lograron otro diploma olímpico para el Team Perú. (Video: Claro Sports)

Más allá de todo, Kimberly García pudo mejorar la actuación que ofreció en Tokio 2020, cuando abandonó la prueba de 20 km de marcha. Empero, la vida le dio una revancha y buscará mejorar sus presentaciones en las próximas competencias.