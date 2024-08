Peruana compitió en río Sena, contaminado con bacterias fecales, y nadadoras temen por su salud tras prueba en París 2024: “Vi cosas marrones”

María Alejandra Bramont compitió en río Sena, contaminado con bacterias fecales, y nadadoras temen por su salud tras prueba en París 2024

El mítico río Sena, emblema de París, se ha convertido en un inesperado foco de atención previo a los Juegos Olímpicos 2024 en la capital francesa. Sin embargo, las miradas no se centran en sus encantos paisajísticos, sino en las crecientes dudas sobre la calidad de sus aguas para albergar competencias olímpicas.

Diversos deportistas que han tenido que adentrarse en las turbulentas corrientes del Sena han reportado afecciones a su salud tras la exposición. Estas alarmantes denuncias han desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre si las condiciones higiénicas del río son las adecuadas para garantizar la seguridad de los atletas durante los eventos acuáticos de París 2024.

María Alejandra Bramont compitió en París 2024

La peruana María Alejandra Bramont se sumergió en el afluente parisino desde muy temprano del jueves 8 de agosto para competir en la prueba de 10km de natación en aguas abiertas, en la cual se ubicó en el puesto 21 con un tiempo de 2:12:44.7.

Si bien Bramont no pudo conseguir medalla ni diploma olímpica, hizo historia al convertirse en la primera representante de Perú en aguas abiertas en este certamen. Eso sí, la deportista de 24 años no se conforma con ello. “Es un inicio, tal vez no bueno por el resultado, pero no va a ser el último”, expresó.

La nadadora de aguas abiertas se mostró contenta tras participar en sus primeros Juegos Olímpicos. (Team Perú)

Río Sena contaminado

La misma ‘Mariale’ confesó la dificultad de la carrera por la corriente del río Sena. Pero no fue el único obstáculo que tuvo que sortear. Las condiciones sanitarias de las aguas no eran las mejores. Eso quedó comprobado previamente.

Días atrás, post competencia de triatlón mixto, se conoció que la atleta Claire Michel tuvo que ser internada en un centro de salud producto de problemas estomacales. El Comité Olímpico de Bélgica tomó la radical decisión de retirarse de la prueba.

“El COIB y el Triatlón Belga esperan que se aprendan lecciones para las próximas competiciones de triatlón. Pensamos en la garantía de los días de entrenamiento, los días de competición y el formato de las competiciones, que deben aclararse de antemano y garantizar que no haya incertidumbre para los atletas, el entorno y los aficionados”, expresó.

La atleta Claire Michel recibe ayuda su rival tras completar la prueba en el río Sena - Créditos: AP Foto. David Goldman | AP

Es más las competencias y entrenamientos tuvieron que ser suspendidos por las faltas de garantías para nadar en el río parisino. La organización del evento se vio obligada a realizar informes sobre la calidad del agua con los valores exactos de E. coli y enterococos.

La mencionada Escherichia Coli es una bacteria del grupo de coliformes fecales que vive en los intestinos de las personas y de los animales sanos. Según Mayo Clinic, suele ser inofensiva o causar diarrea breve, no obstante, algunas cepas provocan “cólicos abdominales intensos, diarrea con sangre y vómitos”.

Reveladores testimonios

Conformen pasan los días, aumenta el temor por competir en el Sena. Recientemente, en la prueba de la peruana María Alejandra Bramont, sus rivales dieron reveladores testimonios sobre las condiciones del río, en el cual permanecieron más de 2 horas.

La húngara Bettina Fabian, quien se posicionó quinta, señaló que “vi algunas, no sé, cosas marrones. Espero que no sea lo que creo que es. Tragué un montón de agua, pero vamos a fertilizar mi garganta con un poco de alcohol”.

Bettina Fábián señaló que vio "cosas marrones" haciendo referencias a heces en el río Sena.

Angélica André, por su parte, manifestó que “tragó mucha agua” y “está esperando a ver” si hay un efecto secundario. Asimismo, acotó que el Comité Olímpico de Portugal se encuentra pendientes de sus representantes para actuar de forma inmediata.

Por último, la española Ángela Martínez, décima en los 10km de aguas abiertas, agregó que “estaba pensando ‘no tragues agua’. No ha funcionado, porque igualmente he tragado, pero espero no ponerme enferma. Ahora me tomaré un protector de estómago”.

Comité organizador se defendió de acusaciones

El organizador de los Juegos Olímpicos se pronunció ante los cuestionamientos e informaciones sobre el río Sena. “Los laboratorios independientes han testado el agua dos veces al día, y en ningún momento hemos querido poner en peligro la salud de los deportistas”, aclaró el presidente Tony Estanguet.