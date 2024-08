Raúl Ruidiaz saludó a Universitario por su centenario y dejó en el aire su regreso: “Espero volver algún día”

Raúl Ruidiaz saludó a Universitario por su centenario y reveló que volverá, pero en un futuro (Instagram)

Este martes 7 de agosto, Universitario de Deportes cumplió 100 años de historia y muchos de sus exfutbolistas le dedicaron emotivos mensajes en redes sociales. Uno de los nombres ilustres que se pronunció fue Raúl Ruidiaz, quien los saludó mediante un video publicado en su cuenta de Instagram:

“Quiero mandar un saludo muy especial al mejor equipo de todo el Perú, Universitario de Deportes por cumplir 100 años, estoy muy orgulloso de haber crecido y haber sido parte de la historia del equipo más grande del Perú”, expresó.

La ‘Pulga’ también deslizó un mensaje respecto a su futuro, en el que, dejó en claro sus intenciones de volver a la institución, aunque dando a entender que no se dará esta temporada.

Raúl Ruidíaz fue uno de los grandes jugadores peruanos que pasó por Universitario. (GEC)

Recordemos que, durante el actual mercado de fichajes, el cuadro ‘crema’ envió una oferta al Seattle Sounders por su pase, hecho que ilusionó a los hinchas ‘merengues’. No obstante, pese a que las negociaciones todavía no están terminadas, con sus palabras, Ruidiaz habría dejado en claro que su regreso todavía se hará esperar:

“Espero algún día vestir la camiseta de nuevo, les mando un fuerte abrazo y celebren como lo que somos, campeones. Cuídense mucho, éxitos”, concluyó.

Fabián Bustos sobre el regreso de Raúl Ruidiaz

Fabián Bustos, DT de Universitario de Deportes, se refirió a la posible llegada de Raúl Ruidiaz. En primer lugar, expresó que no le gusta hablar de refuerzos en general, por respeto a su actual plantel:

“Es difícil, no me gusta hablar de refuerzos porque hay gente que trabaja en eso. No quiero nombrar a nadie, pero hay alguien a quien muchos comunicadores han nombrado y puede ser posibilidad. Pero hoy tengo que pensar en lo que tengo, apoyarme en plantel con el que vamos a competir y conseguir el objetivos que quiere la gente”, declaró.

No obstante, al ser insistido respecto al interés por la ‘Pulga’, se deshizo en elogios al jugador, pero volvió a enfatizar que a sus futbolista no les agradaría que hable de quienes todavía no forman parte del equipo:

“Es un excelente jugador, ídolo del club, la gente lo quiere muchísimo, pero a mí no me gustaría que haya jugadores que estén hablando sobre un nuevo cuerpo técnico para traer, trato de cuidar esas cosas”, enfatizó.

Raúl Ruidiaz tiene dos títulos nacionales con Universitario de Deportes. (Universitario)

Finalmente, dejó en claro que la directiva ‘merengue’ se encuentra trabajando en formar el mejor plantel posible y que son ellos los primeros con ganas de salir campeón, por lo que respalda su trabajo:

“Sumaría muchas cosas, pero estamos bien y con este plantel vamos a pelear, vamos a dar lo máximo y si la dirigencia hace el pase que tiene que hacer, es porque realmente se puede, si no lo hace, no quiero que el hincha sienta que no le importa. La parte dirigencial y administrativa está intentando hacer lo correcto, lo que el club pueda hacer. Puedo asegurar que son ellos los primeros que quieren ser campeones, tanto Jean (Ferrari) como Manuel (Barrero) y detrás de ellos un montón de gente”, finalizó en conversación con Liga 1 Max.

La trayectoria de Raúl Ruidiaz con Universitario

Raúl Ruidiaz tuvo tres etapas en Universitario de Deportes, la primera entre 2009 y 2011, la segunda entre 2013 y 2014 y la última entre 2015 y 2016. En total disputó 178 partidos, en los que marcó 80 goles y repartió 24 asistencias. Además, se proclamó campeón nacional en dos ocasiones, en el 2009 y el 2013.