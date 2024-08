Jorge Fossati, ofuscado por la vida disipada de Christian Cueva: “Me produce bronca, porque lo quiero mucho”

Jorge Fossati incluyó a Christian Cueva en la nómina de la Copa América 2024. - Crédito: FPF

Las preocupantes y lamentables imágenes de Christian Cueva afuera de las canchas han generado más de una inquietud. La principal es la que ha compartido el entrenador Jorge Fossati en diálogo con Movistar Deportes. Al responsable técnico de la selección peruana le duele e incomoda cómo un deportista talentoso no se alinea al orden para conservar su plenitud en bien del fútbol.

“Me produce bronca, porque lo quiero mucho como persona. Es culpa de él. A mí me molestaría y mucho, si está a dos o tres días de que su equipo tenga partido y ande así. En la medida que no está en un equipo y entrenando, cada día que pasa lo aleja de la selección”, indicó Fossati.

Fossati dio su punto de vista de la salida nocturna de Cueva tras fracaso de Copa América 2024. - Crédito: FPF

Las actitudes de Cueva dejan mucho que desear bajo la lectura del ‘Flaco’, quien no dudaría en apartarlo definitivamente de su consideración si mantiene esos malos hábitos estando representando a algún club: “No, no está bien. Y menos en el caso de Christian que, como te digo, me da bronca que dé lugar para que hablen. A mí, me jodería y mucho si está a dos o tres días de jugar con su equipo y anda de joda. me preocuparía, sino le cortaría la cabeza. Chau y punto”.

Si bien en algún momento, exactamente en la conferencia de prensa reciente en la Villa Deportiva Nacional, el DT de Perú no contempló su comportamiento como una indisciplina, ahora ha matizado la situación. “Queremos ver al superprofesional pero primero, no lo fue nunca. Nunca. Cuando todos nos ‘babeamos’ con su fútbol, tampoco lo era, que no está bien”, acotó.

Finalmente, Fossati no confirmó la continuidad de Cueva en la Blanquirroja, aunque su posición puede variar siempre y cuando este regrese a la actividad deportiva lo más pronto posible: “Christian venía sin jugar; sin equipo ya estamos hablando como un año atrás. En la medida que no está entrenando en un equipo, cada día que pasa, lo aleja, sí... de esta convocatoria de septiembre”.

Cueva regresó a la selección por petición exclusiva de Fossati. - Crédito: FPF

“Nuestra parte está hecha”

El ‘Nono’ tuvo sus razones para citar a Christian a la CA2024 a pesar de que una gran parte de la población se mostró en contra. La principal fue darle un rodaje que confirmara su recuperación total de una dura lesión a la rodilla. Y no se arrepintió de su determinación. “Pusimos todo de nuestro lado y él también para tratar de recuperar a un jugador especial que vivía un momento totalmente anómalo con el afán de recuperarlo para el fútbol peruano. Nuestra parte está hecha. Lejos de arrepentirnos de haberlo ayudado, estamos agradecidos a Dios que nos haya puesto en el camino y que lo hayamos intentado, por lo menos”, indicó.

“Ahora está sano, está en condiciones de sumarse a algún plantel y por otra parte ni siquiera podemos ayudarlo demasiado o nada en estos días, porque la VIDENA está en reestructuración. Tampoco creo que corresponda hoy a la Federación”, remarcó Fossati, quien ahora tiene pocos días para dar a conocer su primera nómina pensando en las Eliminatorias 2026.

El técnico evitó las polémicas y resto importancia a lo ocurrido. (Video: Federación Peruana de Fútbol)