Juan Carlos Oblitas hizo juicioso análisis sobre Christian Cueva: “Hay actos que lo alejan del buen andar, no se da cuenta que el tiempo pasa”

El 'Ciego' opinó sobre la actualidad de 'Aladino', que sigue sin equipo y fue captado en un evento en Trujillo. (Video: Fuera del Sistema - Percy Olivares)

Christian Cueva ha vuelto a ser noticia luego de que fue captado en un concierto y también jugando en un torneo de barrio en Trujillo. Todo esto mientras que el jugador viene buscando equipo para continuar con su carrera. A raíz de esto, las críticas han vuelto sobre él porque sigue sin estar enfocado en el fútbol. En ese sentido, Juan Carlos Oblitas hizo un juicioso análisis sobre ‘Aladino’ y que sus acciones no reflejando lo que debe hacer un futbolista profesional.

“Es muy simple. Si él juega, si se dedica a hacer lo que sabe a hacer que es jugar, para eso tiene que conseguir equipo, seguramente Jorge Fossati lo va a tener en cuenta. Porque la capacidad no se la quita nadie”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Fuera del Sistema’, de Percy Olivares.

De la misma manera, resaltó el apoyo que le ha brindado Jorge Fossati y su comando técnico para recuperarlo físicamente. “Quien tiene que decidir eso y quien se tiene que ayudar en ese sentido, es él. La Federación en general, específicamente Jorge Fossati y su cuerpo técnico, lo ha cobijado de tal manera, que si él no se da cuenta de eso, nos complicamos todos”, señaló.

Jorge Fossati apoyó a Christian Cueva para recuperarse de su lesión en la rodilla derecha. - créditos: FPF

Ahí fue cuando Juan Carlos Oblitas dejó entrever en que la conducta de Christian Cueva no ha sido la adecuada para encaminar su carrera deportiva.

“Christian tiene una capacidad que nadie la discute, pero también hay actos que él comete que lo alejan del buen andar de lo que tiene que tener un profesional”, acotó.

El actual director de fútbol de la FPF fue muy enfático en mencionar que ha podido conversar con el ‘10′ de la selección peruana, pero que por más que le ha brindado su apoyo, al igual que el entrenador uruguayo, la mejora depende única y exclusivamente de parte del menudo volante.

“Es lo que siempre digo de Christian. Todos lo queremos ayudar, pero si él no se ayuda, entonces es complicado. Así de simple. Y se lo he dicho. Depende de él, no de Jorge Fossati, de Juan Carlos Oblitas, ni de la FPF”, comentó.

Christian Cueva tuvo minutos contra Canadá y Argentina en la Copa América 2024. - créditos: Getty Images.

En eso, Juan Carlos Oblitas le dedicó un mensaje a Christian Cueva que está relacionado al tiempo perdido. “No se dan cuenta que el tiempo pasa. Ahora el jugador, por ‘x’ motivo, tiene mejor preparación física, mejores canchas, mejor en todo en el fútbol, dura más. Tiene personal training... Ahora con 37 o 38 años siguen jugando, no en el nivel que se les conoce. El futbolista en general tiene más herramientas para durar más, pero hay un montón de casos que no es así. Depende de cada uno”, sostuvo.

¿Qué pasó con Christian Cueva?

Alejado de las canchas estando aún sin equipo, Christian Cueva ha estado llevando su vida con total normalidad. A pesar de que no tuvo un rendimiento alto en la última Copa América 2024 con la selección peruana y luego salió a una discoteca tras la eliminación en fase de grupos, el jugador de 32 años sigue en lo suyo.

El 28 de julio asistió a un partido de exhibición que se llevó a cabo en su natal Trujillo, donde también acudieron Jefferson Farfán y José Soto.

Sin embargo, al día siguiente, acudió a un concierto de cumbia con su entorno cercano, un hecho que fue captado por una usuaria de Twitter y se divulgó en las redes sociales.

'Aladino' asistió a evento de música en Trujillo. (Twitter)

Por lo pronto, los equipos que sonaron para incorporar a Cueva Bravo fueron César Vallejo y Cienciano. No obstante, la opción del ‘papá' ha tomado mucha fuerza a raíz de una información que se divulgó en la previa del choque con Sporting Cristal.

El detalle que la validaría sería la foto que subió el administrador del club cusqueño, Sergio Ludeña, la semana pasada, en la que figuraba con el talentoso futbolista. Queda pendiente conocer las novedades de su próximo destino en los siguientes días.