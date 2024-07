Selección peruana tuvo estrepitosa caída en el ránking FIFA tras fracaso en la Copa América 2024

La selección peruana se encuentra en un mar de dudas luego de su pobre participación en la Copa América 2024. Y es que la ‘bicolor’ no pudo ganar ningún partido en la fase de grupos y quedó eliminada en dicha instancia, rompiendo así una sequía de estar en el podio en cuatro de las últimas cinco ediciones. Por tal motivo, el técnico Jorge Fossati tiene una ardua tarea para revertir la situación de cara a las Eliminatorias 2026. Pero sobre todo, debido a la reciente y estrepitosa caída de la ‘blanquirroja’ en el ránking FIFA.

A través de sus plataformas digitales, el máximo organismo del fútbol mundial publicó la nómina completa con las ubicaciones de las selecciones afiliadas. El actual líder es Argentina, bicampeona de la competición que se llevó a cabo en Estados Unidos, con 1901.48 puntos, seguido de Francia con 1854.91; mientras que el podio lo completa España, monarca de la reciente edición de la Eurocopa con 1835.67 unidades.

Los equipos que siguen en el listado son Inglaterra, finalista del certamen del Viejo Continente (1812.26 unidades), Brasil (1785.61), Bélgica (1772.44), Países Bajos (1758.51), Portugal (1741.43), Colombia (1727.32) e Italia (1714.29).

El top 10 del actual ránking FIFA con Argentina como líder. - créditos: FIFA

¿Cuál es el puesto de Perú en el ránking FIFA?

Luego de la pobre campaña en la Copa América 2024, la calificación de FIFA determinó que la selección peruana cayera al puesto 42 con 1489.68 puntos, bajando así 11 ubicaciones. Y es que en la anterior clasificación, encajó en el puesto 31 con 1515.01.

De esta manera, los dirigidos por Jorge Fossati perdieron bastantes lugares y terreno en la zona de Conmebol, siendo superados por Ecuador (27°) y Venezuela (37°), que escalaron considerablemente en la tabla. Aún así, lograron superar a Chile de Ricardo Gareca (43°), Paraguay (62°) y Bolivia (89°).

La ubicación de la selección peruana en el ránking FIFA tras el fracaso en Copa América 2024. - captura: FIFA

Selección peruana y su notable descenso en el último año

Si hacemos un repaso rápido a lo que ha sido la colocación de la selección peruana en el ránking FIFA a lo largo del último año, nos daremos cuenta de que ha tenido un considerable declive.

De hecho, tenemos que remontarnos a junio del 2023, cuando el entrenador aún era Juan Reynoso y el combinado patrio estaba en el puesto 21, que lo mantuvo en julio. No obstante, desde setiembre ha habido una curva descendente: en octubre cayó al 23°, mientras que en noviembre de ese año bajó al 35°.

Hasta diciembre conservó su posición. Luego hubo un cambio de mando con el ingreso de Jorge Fossati y, gracias a los resultados favorables en los primeros amistosos del 2024, fue escalando de forma gradual a lo largo del primer semestre. En junio llegó al 31°, aunque de ahí, la eliminación en fase de grupos en la Copa América 2024 provocó el notable bajón.

La selección peruana y su notable caída en el ránking FIFA en el último año. - captura: FIFA

¿Cómo le fue a la selección peruana en la Copa América 2024?

La selección peruana llegó con muchas expectativas a la Copa América 2024. Esto debido a las 3 victorias (2-0 ante Nicaragua, 4-1 sobre República Dominicana y 1-0 frente a El Salvador) y 1 empate (0-0 con Paraguay) que obtuvo en los amistosos previos.

Aparentemente, la confianza entre un equipo alicaído y la afición se había recuperado en las vísperas del principal torneo de selecciones del continente. Sin embargo, la participación ha dejado más dudas que certezas, no solo en cuanto a los resultados obtenidos (empate ante Chile y derrotas contra Canadá y Argentina), sino por el esquema de juego propuesto por Jorge Fossati y el poco entendimiento de parte de los jugadores, sumado a la polémica con las presencias de Christian Cueva (no jugaba hace ocho meses) y Paolo Guerrero (su productividad en el año no había sido la mejor y tampoco llegaba en las mejores condiciones físicas).

Ahora, el estratega uruguayo deberá ver la forma de reenganchar a los futbolistas para lo que será el reinicio de las Eliminatorias 2026. De por sí ya tuvo una reunión con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, quien le brindó su total respaldo y confía en que Perú deje el último lugar en la tabla del proceso clasificatorio.