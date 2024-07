Agustín Lozano se reunió con Jorge Fossati y explicó qué lo convenció para siga al mando de la selección peruana: “Se basó en dos argumentos”

El presidente de la FPF dio detalles de la junta que tuvo con el técnico uruguayo y qué le dijo para seguir al mando de la 'bicolor'. (Video: Entre Bolas)

La finalización de la Copa América 2024 dejó a la selección peruana con una preocupación gigante de cara a lo que será el reinicio de las Eliminatorias 2026 en setiembre. Y es que el hecho de no haber podido anotar goles y dejar más dudas que certezas con respecto al esquema de juego han hecho que exista una incertidumbre para lo que se viene. Sin embargo, Agustín Lozano confirmó que tuvo una reunión con Jorge Fossati y dio detalles de los argumentos que recibió para seguir al mando de la ‘bicolor’.

“Su exposición se basó en dos argumentos muy sólidos, primero en tener la oportunidad de tener juntos a todos los jugadores por un espacio considerable para él, y eso le ha dado la oportunidad de tener una idea clara de con qué jugadores contar en puestos específicos y qué jugadores puede tener en cuenta para la próxima convocatoria”, fueron sus primeras palabras en diálogo con la prensa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

De la misma manera, el presidente de la FPF admitió que la junta directiva y él decidieron seguir apostando por el trabajo del técnico uruguayo debido a los motivos que definió.

“Nos ha explicado algunas razones que técnicamente a nosotros nos han dejado satisfechos y tenemos la obligación de seguir exigiendo mayor trabajo pero él está muy motivado y tiene la responsabilidad de seguir adelante. La Federación, la Junta Directiva ha decidido otorgarle la confianza y seguir respaldando el trabajo, esperemos que más adelante los resultados se puedan dar”, dijo.

Jorge Fossati recibió el respaldo de Agustín Lozano para seguir al mando de la selección peruana. - créditos: FPF

Un punto que Agustín Lozano tocó, sin desviarse del asunto, estuvo relacionado al porvenir de la selección peruana, que luego de quedar en el último lugar de su grupo de la Copa América, también se ubica en el pozo del proceso clasificatorio. De todos modos, se mostró optimista por el resurgimiento y de volver a tener el estilo de juego con el buen trato de balón.

“En mi labor como dirigente he pasado por muchas etapas, momentos en la selección que han sido críticos y no solo de manera deportiva, la institución ha estado muy crítica. Sin embargo, hemos levantado la institución para que sea financieramente sólida y eso te permite darle todas las herramientas para que la selección pueda realizar el mejor trabajo posible. Así como hemos salido de momentos críticos, tengo la confianza que los jugadores van a encontrar ese juego que sabía agradarnos, y que no lo han perdido, pero que en este momento no está funcionando. Hay que tener confianza que con el trabajo de Fossati y la integración de los últimos meses esto podría repetirse”, declaró.

Y es que el balance de la ‘blanquirroja’ en el certamen continental fue de un empate (0-0 con Chile) y dos derrotas (1-0 con Canadá y 2-0 frente a Argentina), ubicándose en el cuarto puesto del grupo A. Además, no pudo anotar gol alguno, reflejando un grave problema en el ataque. Todo esto y a pocos meses del reinicio de las Eliminatorias 2026, donde también está en el último puesto con 2 puntos.

Caso Renato Tapia

Por otro lado, Agustín Lozano se refirió al caso de Renato Tapia, y si es que estará incluido en una próxima convocatoria de la selección peruana. Asimismo, descartó que el futbolista haya tenido algún problema con Jorge Fossati.

“No soy el indicado para señalar qué jugador debe ser convocado, pero el profesor Fossati va a tener la capacidad para convocar a los mejores del momento. Y si está Renato, va a tener todo el apoyo que le hemos dado siempre a todos los jugadores. No hay nada de Renato contra el profesor o la presidencia ni de nosotros contra él. Fue una decisión del momento, él tenía su posición firme pero es un gran jugador y gran profesional, necesitamos de él y va a llegar el momento en que el profesor tenga que decidir quiénes van a ser convocados, y seguramente él va a estar en la lista y van a tener una conversación. No he conversado con Renato, ya llegará el momento ideal pero nos une una gran amistad, tengo un gran aprecio y respeto por él”, sostuvo.