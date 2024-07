La estrategia de Alianza Lima para contratar a Matías Succar sin pagar el total de su cláusula a Carlos A. Mannucci

El periodista confesó una petición del extremo derecho a la dirigencia 'íntima' el 2019 cuando negociaba su renovación y que involucró al 'Pulpo'. (Video: Denganche)

Tras la venta de Kevin Serna al Fluminense de Brasil, Alianza Lima ingresó una cantidad importante de dinero, pero también se desprendió de uno de sus mejores futbolistas. El colombiano solía jugar como carrilero o segundo punta, pero en La Victoria consideran que su presencia se hará extrañar más en el ataque, debido a que otras alternativas como Pablo Sabbag y Cecilio Waterman todavía no se encuentran completamente recuperados de sus lesiones, mientras que Jeriel De Santis, la gran apuesta a inicios de temporada, no ha mostrado el rendimiento esperado.

En este sentido, los ‘blanquiazules’ pusieron la mirada en Matías Succar, considerado uno de los mejores nueves peruanos de la actualidad. No obstante, el atacante tiene contrato vigente con Carlos A. Manucci, club que no lo dejará partir a menos que se ejecute su cláusula de rescisión, la cual asciende a 500 mil dólares.

De acuerdo a RPP y los periodistas Mauricio Loret de Mola y Michael Succar; primo del futbolista, el monto ofrecido por los ‘íntimos’ no es suficiente para pagar la cláusula, pero para compensar, lo ofrecieron al elenco trujillano el quedarse con un porcentaje del pase del delantero, para beneficiarse en caso de una futura venta, y la organización de un partido amistoso, del cual se lleven toda la taquilla recaudada:

“La cláusula que indica Mannucci es de 500 mil dólares. Alianza no va a llegar a esa cláusula, pero se acerca. Hay otras maneras de compensar, si es que no se llega a una determinada cláusula. En todas las transferencias se establecen cláusulas previamente. No es que en este momento Mannucci le dijo a Alianza: ‘Este es el monto’. Si Alianza no llega, ahí empiezan a negociar, si llega, automáticamente queda liberado”, reveló Michael en DENGANCHE.

Matías Succar marcó 4 goles en 16 partidos en el Torneo Apertura con Carlos A. Mannucci. - créditos: Liga 1

La actualidad de Matías Succar

Matías Succar atraviesa su tercera temporada en Carlos A. Mannucci, club al que llegó a mediados del 2022 procedente del LASK Linz de Austria. El año pasado fue la gran figura del equipo, ya que convirtió 11 tantos en 33 encuentros.

Este 2024 inició como capitán del elenco ‘tricolor’ y mostró un gran rendimiento, marcando dos goles en las primeras tres jornadas; en el empate 2-2 con Unión Comercio y la derrota 3-1 ante Comerciantes FC. No obstante, no pudo mantener el ritmo y finalizó el Torneo Apertura con 4 tantos en 16 encuentros. Además, con la llegada del DT brasileño Milton Mendes, perdió su puesto como nueve titular con Percy Liza. En las últimas dos jornadas, ingresó desde el banco de suplentes.

Recopilación de los goles y acciones más destacadas del delantero peruano en el cuadro trujillano. (Video: DavaL88)

Pese a ello, sigue siendo considerado de los mejores atacantes del medio, al punto de ser convocado por Jorge Fossati para el amistoso con El Salvador. No obstante, finalmente no integró la lista de 26 citados a la Copa América 2024.

Cabe señalar que, Succar fue convocado para el duelo entre Mannucci y Universitario de Deportes por la fecha 1 del Torneo Clausura. El atacante iba a estar en el banco de suplentes, pero una lesión en el calentamiento lo impidió. De haber jugado, hubiera quedado impedido de defender a cualquier otro equipo de la Liga 1 este año.

Otros delanteros que busca Alianza Lima

Matías Succar no sería el único delantero que llegaría a Alianza Lima. Los ‘blanquiazules’ también apuntaron sus fichas a Kevin Quevedo, cuya situación es parecida, debido a que tiene contrato vigente con la Universidad Católica de Ecuador, club en el que ha venido mostrando un buen rendimiento, marcando dos goles y brindando dos asistencias en 21 cotejos.

Cabe mencionar que, los ‘íntimos’ completaron sus seis cupos de extranjeros a inicios de año y de acuerdo a las bases de la Liga 1, estos no pueden ser reemplazados, por lo que, solo pueden aspirar a fichar jugadores de nacionalidad peruana.