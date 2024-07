Mauro Cantoro criticó a ‘Chicho’ Salas y sus peleas como DT: “Chocó con Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y ‘Zorrito’ Aguirre”

El exjugador recordó los cruces del entrenador peruano con otros futbolistas. (Desmarcados)

Una nueva polémica se vive en el fútbol peruano. El último sábado 13 julio, durante el César Vallejo vs Alianza Lima, el delantero Paolo Guerrero no quiso entrar al campo del estadio Mansiche ante el pedido de su entrenador ‘Chicho’ Salas y quedaron expuestas su diferencias.

A raíz de este suceso, se instauraron diferentes posturas. Muchos defienden al histórico capitán de la selección peruana, mientras que otros están del lado del técnico y club ‘poeta’. Lo cierto es que ambas partes podrían verse perjudicadas.

El exjugador Mauro Cantoro opinó de este conflicto y criticó a Salas por sus constantes cruces con jugadores. El referente de Universitario recordó los antecendentes del estratega nacional con Jefferson Farfán y Wilmer Aguirre.

“‘Chicho’ es un tipo que recién empieza y qué casualidad que choca con jugadores de peso. Qué vivo ir a chocar con Paolo, con Farfán, con un ídolo o alguien muy querido como es ‘Zorrito’”, declaró.

Mauro Cantoro apuntó contra 'Chicho' Salas por ser un técnico que choca con jugadores referentes como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Asimismo, en la reciente edición del programa de Youtube llamado ‘Desmarcados’, Cantoro trajo a colación el reciente suceso de ‘Chicho’ con Cristian Benavente luego de la victoria de la UCV ante Universitario en duelo amistoso en el estadio Monumental.

“El otro día que terminó el partido con la ‘U’, ¿No viste la imagen de ‘Chicho’ con Benavente como si le estuviera reclamando algo? Por ahí están hablando, pero no son ademanes de una conversación normal, no queda bien”, expresó.

Es más, el ‘Chaval’ Benavente, que ingresó a falta de 10 minutos, terminó marchándose de Vallejo días después del tenso momento con el DT. El volante recaló en Sport Boys y le dejó mensaje al exdefensor. “Tengo la oportunidad de estar en un sitio que se me valora más”.

Tenso momento entre Cristian Benavente y Chicho Salas tras victoria de César Vallejo ante Universitario en amistoso.

¿Qué pasó entre ‘Chicho’ Salas y Jefferson Farfán?

Meses atrás, en el programa ‘Enfocados’, se destapó el problema entre Jefferson Farfán y ‘Chicho’ Salas. Los dos habían mostrado una buena relación, pero, al parecer, esta se rompió cerca del retiro de la ‘Foquita’.

El mismo Farfán fue el que habló sobre dicha polémica. El exjugador señaló que confió en el joven entrenador, pero este se portó mal con él. Además, reveló que no cumplió su palabra sobre la renovación del ‘Zorrito’ Aguirre.

“Yo corté con él porque me dio su palabra que el ‘Zorro’ se iba a quedar. No es que yo le pedí, él me dijo que si yo pensaba retirarme, que no me preocupara porque iba a quedar un líder de la casa que era Wilmer Aguirre. No cumplió su palabra y lo botaron como no se lo merecía”, confesó.

Jefferson Farfán reveló que 'Chicho' Salas lo trató mal a él y a Wilmer Aguirre en Alianza Lima.

En esa misma entrevista, se conoció que el exlateral también tuvo una mala relación con Christian Cueva. “Tu amigo, tu amigo pidió que me hagan un contrato de 6 meses porque querían probarme”, develó ‘Aladino’ haciendo referencia al técnico.

Al parecer, Jefferson Farfán no se ha olvidado del choque con ‘Chicho’. Recientemente, ante la polémica con su compadre Paolo Guerrero, soltó tremenda indirecta en su cuenta de Instagram. “Otra vez lo hizo el falso”.

Contrato de Paolo Guerrero con César Vallejo

Por lo pronto, ‘PG9′ y Vallejo deberán sentarse a negociar para encontrar la mejor solución y evitar un perjuicio total. Y es que al delantero le queda contrato, el cual se extiende hasta el 2025 pero con opción de romperlo en los últimos 10 días del vigente año.

