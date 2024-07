Dónde ver Argentina vs Canadá en Perú HOY: canal tv online del encuentro por la semifinal de la Copa América 2024

Argentina vs Canadá: partido por la semifinal de la Copa América 2024

Hoy, martes 9 de julio, Argentina sostendrá un partido de alta intensidad frente a Canadá, por el pase a la final de la Copa América 2024. El cruce de semifinales tiene a los ‘albicelestes’ como amplios favoritos por su defensa a la corona y su buen hacer a lo largo de la campaña; no obstante, los únicos representantes de la Concacaf quieren demostrar que no han llegado a esta instancia decisiva por casualidad; por lo que desplegarán todo el esfuerzo posible para dar una enorme sorpresa en el MetLife Stadium.

Los de Lionel Scaloni se han instalado entre los cuatro mejores equipos del continente, tras llevarse por delante a una combativa Ecuador en una emotiva tanda de penales, que tuvo a Emiliano Martínez como figura estelar por haber detenido dos lanzamientos cruciales y así lanzar a los suyos a un nivel más de la Copa América.

Leo Messi será de la partida ante Canadá, por semifinales de la Copa América 2024. - Crédito: AFP

“Los penales los sufrí, no tanto como las otras veces. Al volver a ver el partido, más allá de no haber jugado como queremos, no estoy para nada disconforme con el equipo. No era relacionado al funcionamiento sino al empate en el último minuto”, mencionó Scaloni en rueda de prensa.

Con respecto al parado del plantel, Scaloni sólo confirmó a Leo Messi: “Es fundamental para nosotros. Con eso basta. Leo está bien, será parte del partido. El 99% de las veces está para jugar, cada vez que ha salido a la cancha estaba para jugar. Es una decisión que es muy fácil para mí. Es una decisión muy franca, cómo estás, no estoy bien juegas los últimos 30′. Cuando él está en condiciones juega siempre, yo que soy el entrenador nunca tendré dudas”.

Por su lado, Canadá llega como plantel revelación luego de sacarse del camino a Venezuela en otra ronda de penales que fue infartante. En su campaña, además, se posicionaron segundos del Grupo A -detrás de Argentina, al que se midieron en la jornada inaugural cayendo con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez- dejando atrás a Perú y Chile.

Copa América 2024 - Argentina Canadá - Resumen

“Creemos en el proceso, obviamente podemos tener subidas y bajadas, pero somos un equipo bastante joven que sigue aprendiendo y desarrollándose. Muchas gracias a la gente por su apoyo y vamos a tratar de hacerlos sentir orgullosos. Definitivamente los necesitaremos contra Argentina”, afirmó el entrenador Jesse Marsch. Y agregó: “Argentina tendrá que ser el mejor partido que hayamos jugado y aún así puede que no sea suficiente. Pero lo que sea. Vamos a intentarlo”.

Leo Messi sostendrá un nuevo cruce con Alphonse Davies en CA2024. - Crédito: Difusión

¿Dónde ver Argentina vs Canadá?

La transmisión del cruce entre Argentina y Canadá, por las semifinales de la Copa América 2024, en suelo peruano estará a cargo de DIRECTV / DGO. El partido, cabe mencionar, iniciará a las 19:00 (hora peruana) y 21:00 (hora argentina).

La palabra de Lionel Messi luego del partido contra canada

Alineaciones probables

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Alexis MacAllister, Enzo Fernández, Rodrigo de Paul; Leo Messi, Nico González, Julián Álvarez.

Canadá: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Ismael Koné, Stephen Eustaquio, Liam Millar; Jonathan David, Jacob Shaffelburg, Cyle Larin.