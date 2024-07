Coki Gonzales reveló confrontación con ‘Cuto’ Guadalupe y Reimond Manco para criticar a Jefferson Farfán: “Inventan historias para destacar”

El periodista deportivo rememoró dichos incidentes para compararlos con la polémica con Jefferson Farfán. (EPC)

Jefferson Farfán vuelve a protagonizar una polémica con un conductor de televisión. El exfutbolista, en la última edición de su programa ‘Enfocados’, contó que agredió a un periodista con iniciales ‘CG’ en un avión de la selección peruana, lo que provocó la respuesta de Coki Gonzales.

El comunicador deportivo utilizó su espacio digital, ‘Están Pasando cosas’, para desmentir lo manifestado por la ‘Foquita’. Señaló que el exjugador de Alianza Lima sí lo encaró en el chárter de la ‘bicolor’, pero que no lo golpeó con un periódico en la cara.

Gonzales, a la par, confesó que otros dos deportistas lo increparon por sus comentarios en redes sociales y televisión tiempo atrás, e hizo una comparación con la actitud de Farfán. El primero fue Reimond Manco.

Todo comenzó cuando Coki realizó una publicación en Twitter sobre la presentación de ‘Rei’ en el club ‘blanquiazul’ por allá en 2016. “Yo pongo en mi post, Alianza Lima presenta a Reimond Manco en un Starbucks porque ahí no venden alcohol. Fue un post, donde mucha gente se mató de la risa y se vaciló”.

El exintegrante de la selección lo contactó por teléfono dos días después porque su comentario había afectado mucho a su mamá. “Me llamó, molesto, fastidiado, incomodo, pero me llamó como dice Jefferson Farfán en su video, ‘face to face’, cara a cara, de frente, ‘¿Por qué dices eso?’, me dijo. Al final terminamos en una conversación de 10 a 15 minutos, reconocí que mi post no fue bien intencionado”.

Reimond Manco llamó a Coki Gonzales por decir que Alianza Lima lo presentó en Starbucks porque en ese lugar no hay alcohol.

El segundo futbolista que ‘parchó' a Coki Gonzales fue Luis Guadalupe. Dicho incidente ocurrió en 2007 cuando el popular ‘Cuto’ lesiona a Jean Pierre Cáncar en Universitario vs Sport Boys y el reportero tuvo duro calificativos. “Me acuerdo que le dije ‘Desleal, mala leche’, frases fuertes”.

Un día después, el exdefensor de la ‘U’ se contactó con él. “Luis Guadalupe me llamó, ofuscado y molesto porque le había dicho mil cosas, hablamos, no terminamos en buenos términos, sí Luis Guadalupe, tío de Jefferson Farfán”.

Pese a que no llegaron a un acuerdo, el presentador de TV respaldó al exfutbolista por ser echado del equipo ‘merengue’. “Yo me pronuncié en contra de ese despido”, recordó. A lo que Guadulupe lo volvió a llamar, con claros signos de sorpresa. “Me dijo ‘No pensé que ibas a decir lo que dijiste después de la discusión que tuvimos’”.

Coki citó los dos casos para destacar cómo actuaron frente a sus ácidos comentarios y lanzar una sútil crítica contra Farfán. “Hay gente que tiene códigos, hay gente que no, hay que gente que se inventa historias para destacar, hay gente que no”.

Coki Gonzales recordó que 'Cuto' Guadalupe, tío de Jefferson Farfán, lo llamó para recriminarle por sus fuertes comentarios hacia él en 2007.

La Federación le pidió que no hablara sobre su enfrentamiento con Farfán

Coki Gonzales, además, reveló por qué nunca se había referido al careo con Jefferson Farfán. El periodista deportivo, en primera instancia, expresó que el jefe de prensa de la selección peruana le solicitó que no hablara sobre el tema.

No fue la única persona que le pidió ello. Juan Carlos Oblitas, gerente deportivo, y Néstor Bonillo, preparador físico de Ricardo Gareca, también lo abordaron para que el enfrentamiento con la ‘Foquita’ no salga a la luz.

El reportero le dio su palabra a los integrantes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que nadie se iba a enterar lo que pasó en el avión de la ‘bicolor’ rumbo a la Copa América 2016. Sin embargo, este incidente se conoció a partir de la entrevista entre André Carrillo y Farfán.