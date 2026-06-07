Cobradora de bus aprovechó la congestión vehicular para bajar de su unidad, correr a votar y volver al trabajo

En medio de su jornada laboral, una cobradora de transporte público en Los Olivos aprovechó un embotellamiento para dejar su bus, correr a su centro de votación y cumplir con su deber cívico antes de regresar apurada a su ruta. Exitosa
La jornada electoral de este domingo dejó escenas que reflejaron las dificultades que enfrentaron algunos ciudadanos para cumplir con su obligación de sufragar. En distintos puntos de Lima, el intenso tránsito marcó el desplazamiento de miles de personas hacia sus locales de votación, especialmente durante las primeras horas del día.
En ese contexto, una situación llamó la atención en el distrito de Los Olivos. Una trabajadora del transporte público aprovechó una congestión vehicular para descender temporalmente de la unidad en la que laboraba y acudir a emitir su voto.
La escena ocurrió en medio de la segunda vuelta de las elecciones generales, una jornada en la que los electores acudieron a las urnas bajo la supervisión de los organismos electorales. Mientras algunos ciudadanos enfrentaron largas colas, otros buscaron alternativas para llegar a tiempo a sus centros de votación.
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Una cobradora dejó momentáneamente su ruta para acudir a votar
Las cámaras captaron a una cobradora cuando salía del Centro Educativo Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos. Durante la transmisión, una reportera le consultó si trabajaba como cobradora de bus y la mujer respondió afirmativamente.
La trabajadora explicó que había dejado la unidad cerca de su paradero para poder acercarse al local de votación. Ante la pregunta sobre si aprovechó el tráfico vehicular, respondió: “Sí”.
La entrevistada también relató el esfuerzo que realizó para llegar al centro educativo. “He venido corriendo, señorita”, señaló. Cuando la reportera le consultó cuántas cuadras había recorrido, respondió: “Como diez cuadras”.
Tras emitir su voto, la cobradora abandonó rápidamente el lugar para reincorporarse a sus labores. La transmisión mostró cómo se alejaba del centro educativo a toda prisa con el objetivo de regresar al vehículo que había dejado detenido en medio de la congestión vehicular.
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El vehículo pertenecía a la empresa Sol de Oro. Mientras la cobradora acudía a votar, algunos pasajeros aprovecharon para abordar la unidad sin efectuar el pago correspondiente del pasaje.
El episodio se produjo en una fecha clave para el país, en la que millones de peruanos fueron convocados a participar en la segunda vuelta electoral. La escena mostró una de las múltiples situaciones que se registraron durante la jornada en distintos centros de votación de Lima.
Qué ocurre con quienes no pueden acudir a votar
Aunque la mayoría de ciudadanos acudió a las urnas, existen casos en los que una emergencia impide ejercer el derecho al sufragio. Para estas situaciones, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contempla mecanismos que permiten evitar sanciones económicas cuando la ausencia se encuentra debidamente sustentada.
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De acuerdo con la información oficial del JNE, quienes no voten este 7 de junio pueden solicitar una dispensa o justificación siempre que presenten documentos que acrediten la causa que les impidió participar en la elección.
Las multas por omisión al sufragio varían según el distrito donde se encuentre inscrito el elector. Los montos establecidos son de S/ 27,50 para distritos en pobreza extrema, S/ 55 para distritos en pobreza no extrema y S/ 110 para distritos considerados no pobres.
Por otra parte, los ciudadanos designados como miembros de mesa que no cumplan con esa función enfrentan una multa de S/ 275.
Desde cuándo puede iniciarse el trámite
El JNE precisa que las solicitudes de dispensa o justificación pueden presentarse desde el día siguiente a la elección, es decir, desde el lunes 8 de junio de 2026.
La entidad también indica que el trámite puede realizarse antes de que se emita una medida cautelar de embargo dentro de un eventual procedimiento de cobranza coactiva.
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Para acceder a este beneficio, los ciudadanos deben presentar la documentación que sustente la causa de la inasistencia y cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad electoral para cada caso.
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