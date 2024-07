Coki Gonzales apunta contra Jefferson Farfán por versiones inexactas de un cruce en un avión: “Me dijo ‘soplón’ con mentadas de madre”

Coki Gonzales responde a Jefferson Farfán por un desencuentro de hace más de una década. - Crédito: Difusión

El espacio ‘Enfocados’, cuyos conductores son los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, no solamente reúne a los jugadores del momento, sino reaviva situaciones pasadas que ya hacían olvidadas o que, presumiblemente, nunca habían trascendido hacia la opinión pública.

En su última emisión con André Carrillo, en una larga y entretenida charla donde abordaron todo tipo de momentos, este trajo a colación una situación protagonizada por Farfán y un periodista de gran llegada por televisión, a partir de unos supuestos comentarios en contra de la madre del ‘10′. En principio no quisieron mencionar su nombre, pero la ‘Culebra’ jugó al despiste pronunciando las iniciales ‘CG’.

Farfán y Coki, enfrentados a partir de un cruce en un avión de la selección peruana. - Crédito: Difusión

“Yo veo que estaba subiendo las escaleras del avión. En ese tiempo la gente andaba con su periódico, entonces yo enrollé mi periódico”, comentó Jefferson para que luego André asegurara que “el hombre estaba sentadito en el asiento ‘11 C’ y el negro le dio ‘¡Praaa!’, en la cara. Uno, la vuelta, ‘¡Praaa!’. ¿Tú crees que dijo algo?”

Inmediatamente, todos los espectadores del programa asociaron ese intento de acrónimo a la identidad de Coki Gonzales, actual presentador de Latina Deportes. Precisamente él salió al frente para dar a entender que era el sujeto señalado en el debate, pero aclaró que la versión de la ‘Foquita’ no se ajustaba a los hechos.

Farfán incursionó en el mundo digital con su propio espacio denominado 'Enfocados'. - Crédito: Difusión

“Hay tantas mentiras”

Exactamente a las 20:00 horas, el experimentado comunicador deportivo apareció en su programa digital ‘Están Pasando Cosas’ para responderle directamente a ‘Jeffry’ al tiempo que intentó desbaratar su historia punto por punto. “Este hecho ocurrió hace nueve años”, empezó diciendo Coki.

“Hay mucha confusión respecto a lo que dijeron Carrillo y Farfán, porque muchas personas creen que yo me he metido con la mamá de Jefferson Farfán, pero esto jamás ha sucedido. Lo que ellos quieren decir o dar a entender es que a Jefferson le molestó ver sufrir por mis comentarios o cómo yo me refería a él. Mil disculpas por ello, pero quería aclarar este punto porque se malinterpretó”, indicó.

“Este suceso se basa en un hecho, pero hay tantas mentiras en torno a la narración de este incidente que incluso en un proceso legal podría haber dudas, debido a la cantidad de falsedades increíbles”, continuó.

La versión de Coki Gonzales

El panelista de Latina recordó que “el hecho ocurrió el 9 de junio del 2015, Perú se preparaba para jugar la Copa América de Chile 2015, y yo era conductor y director de TV Perú Deportes. Tras caerse el vuelo, yo le escribo a Juan Carlos Oblitas y a Edwin Oviedo [expresidente de la Federación Peruana de Fútbol], donde finalmente, se autorizó que yo viajará con la selección peruana en el vuelo charter”.

“Cuando subimos al avión, yo estaba con uno audífonos grandes. En la fila uno estaba Claudio Pizarro sentado y en la fila dos, estaba Carlos Zambrano, André Carrillo y Jefferson Farfán pegado a la ventana. A lo que la Jefferson grita ‘pueden subir soplones al avión’ y yo escuché clarito porque estaba con los audífonos apagados pero me hice el que no escuché”, mencionó Coki.

“Cuando yo estaba en el pasillo, Jefferson que tenía un periódico en la mano, estiró el brazo e intentó mover mi audífonos, a lo que yo reacciono y le digo ‘tuviste media hora abajo para decirme todo, ¿por qué esperas a yo suba?’”, relató.

En esas, Gonzales se plantó ante Farfán en medio del pasillo: “Yo le dije: ‘Jefferson, yo estoy de visita, tú estas de local. Yo estoy solo, tú estas con todos’. A lo que te comenzaste a parar y con el periódico en mi cara, lo pusiste en mi cara. No mientas que hubo un golpe, porque yo lo bajé. Luego, te pusiste frente mío y me mentaste la madre diversas veces. Lo único que yo te dije: ‘Yo estoy de visita y tú de local’”

De pronto, “Claudio Pizarro se para, pone un brazo; se para Carlos Zambrano; viene Salomón Libman, me abraza por atrás y me llevan a mi sitio. Entonces Salomón me acompaña a mi sitio, viene el tripulante de cabina, me pregunta si necesito algo. En ese momento, Juan Carlos Oblitas llama a la tranquilidad, lo sientan a Jefferson Farfán; gritó un par de cosas y lo único que yo decía era que estaba de visita, él de local. Sí, me comí 250mil mentadas de madre, me comí una movida de audífono con el periódico, no un periodicazo”.