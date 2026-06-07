Mujer llegó en silla de ruedas a su local de votación en Carabayllo pese a delicado estado de salud: “Estoy feliz de estar aquí”

En un conmovedor ejemplo de deber cívico, una mujer de avanzada edad y con un delicado estado de salud llega a su centro de votación en silla de ruedas para participar en la segunda vuelta presidencial. Acompañada de su familia y asistida por personal de la ONPE, demuestra que no hay impedimentos para cumplir con la patria.

Este domingo 7 de junio, en la segunda vuelta de elecciones presidenciales, una mujer con delicado estado de salud llegó en silla de ruedas a su local de votación en Carabayllo para participar en las elecciones, pese a las dificultades de movilidad y al riesgo de sufrir un accidente durante el ingreso.

Su caso se convirtió en un ejemplo de la motivación con la que muchos peruanos asumen el derecho y deber cívico de votar: aun con complicaciones médicas y barreras físicas en el acceso, decidió acudir para cumplir con el acto formal del sufragio, acompañada por su familia y con apoyo en el local.

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La escena ocurrió en el colegio José María Heredia del Progreso, donde la electora, identificada como Irene, avanzó con evidente dificultad mientras era asistida por sus familiares y por personal electoral. En medio del desplazamiento, un mal paso y el desnivel del ingreso estuvieron a punto de provocar un accidente, lo que obligó a extremar cuidados.

En la segunda vuelta de elecciones presidenciales, una mujer con delicado estado de salud llega en silla de ruedas a su local de votación en Carabayllo para ejercer su derecho al voto. (Captura: Canal N)

La presencia de Irene activó el protocolo de atención preferente y el apoyo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que coordinó su ingreso a un espacio habilitado para que pudiera completar la votación sin exponerse a barreras físicas innecesarias, manteniendo los pasos formales del acto electoral.

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Mujer llegó en silla de ruedas para votar

El ingreso de Irene al colegio José María Heredia del Progreso, en Carabayllo, requirió avanzar “despacio” mientras se acercaba al punto de acceso. El recorrido, aunque corto, exigió una coordinación entre su familiar acompañante y un miembro de las Fuerzas Armadas, guiados por el personal de la ONPE, permitió trasladar a Irene hasta la mesa de votación preferencial.

El momento de mayor tensión se produjo cuando la silla de ruedas y quienes la empujaban debieron pasar por un arco de ingreso y sortear un hoyo en el piso de la institución educativa, lo que obligó a avanzar con extremo cuidado para evitar un accidente.

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Votante se mostró contenta de cumplir con su deber cívico

Irene llegó respaldada por su familia, que permaneció a su lado durante todo el desplazamiento. El reportero la presentó como una mujer “bastante delicada de salud” y, en el intercambio, ella optó por no brindar mayores detalles sobre su condición médica.

Una mujer con delicado estado de salud acude en silla de ruedas a su local de votación en Carabayllo para participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este 7 de junio. (Composición: Infobae Perú)

Sí expresó, en cambio, el motivo de su presencia: “Cumplir mi derecho como patriótica”, respondió cuando le preguntaron qué la impulsó a votar pese a las complicaciones. Luego, ante una nueva consulta, añadió una frase breve que resumió su ánimo en ese momento: “Estoy feliz de estar aquí”.

El personal de la ONPE, de acuerdo con el protocolo, guió a Irene y a su acompañante hacia una mesa de sufragio destinada para personas con discapacidad, con apoyo de un miembro de las Fuerzas Armadas que resguardó su traslado. Tras completar el registro, la mujer se mostró contenta y quedó lista para pasar a la cabina de votación y emitir su voto.

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Cómo funciona la atención preferente en los centros de votación

De acuerdo con lo explicado en la transmisión, Irene no fue dirigida directamente a su mesa de sufragio. En su lugar, el personal de la ONPE la condujo hacia un área especial con una cabina instalada para facilitar el proceso. Desde allí, una representante del organismo debía coordinar con la mesa correspondiente para que los miembros titulares se acerquen y la atiendan.

La norma de trato preferente también alcanza a ciudadanos con discapacidad y niños, permitiendo ingreso sin fila general o mediante una cola separada cuando haya varios casos (Andina)

La jornada electoral, además, se enmarca en la Ley de Trato Preferente (Ley N.° 28683), que ordena atención prioritaria e inmediata a personas con discapacidad, adultas mayores, mujeres embarazadas y niños. En la práctica, esto permite ingresar al aula de votación sin hacer fila o, si hay varios electores con ese derecho, mediante una fila diferenciada para que pasen primero.

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La ONPE también indicó que los locales deben facilitar la circulación con infraestructura accesible y señalética visible, con el objetivo de reducir barreras físicas y de orientación. Para electores con discapacidad, se contemplan mesas especiales en el primer piso y, si la mesa asignada está en un piso alto o en un ambiente de difícil acceso, la posibilidad de votar en un Módulo Temporal de Votación, previa solicitud al personal en el local.