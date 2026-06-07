Juntos por el Perú señala que anciano detenido por alterar actas en Los Olivos tiene afiliación aprista y era personero de otra mesa

Juntos por el Perú vinculó al detenido Oracio Rafaile Huamayalli con el Apra y afirmó que actuaba como personero en otra mesa de votación, no en la intervenida por la policía

Juntos por el Perú, partido que postula a Roberto Sánchez a la presidencia, informó este domingo que el adulto mayor detenido por alterar cédulas de votación en un colegio del distrito limeño de Los Olivos tiene “afiliación aprista” y figura como personero acreditado en otra mesa de sufragio.

Mediante un comunicado, la agrupación política indicó que el hombre de 81 años, identificado como Oracio Rafaile Huamayalli, posee credencial de personero en la mesa N° 61441 del Colegio San Andrés, diferente a donde ocurrió la detención.

De acuerdo con la misiva, el incidente se registró en la mesa N° 61025 del mismo colegio, donde Juntos por el Perú acreditó como personero a un ciudadano identificado como Edgardo Mario Coronado Sotelo.

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“Denunciamos que resulta sumamente sospechoso que el señor Oracio Javier Rafaile Huamayalli haya accedido a las cédulas de sufragio si no estaba acreditado en esa mesa, siendo responsabilidad del presidente de mesa verificar tal situación”, expuso la organización.

El partido destacó que Huamayalli tenía credencial para la mesa N° 61441, mientras que el incidente ocurrió en la mesa N° 61025, donde su agrupación había acreditado a otra persona

Seguidamente, exigió una investigación transparente y calificó el hecho como un “posible acto premeditado” dirigido a perjudicar su imagen durante el proceso electoral.

Más temprano, la Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima Norte intervino durante la detención en flagrancia del adulto mayor, acusado de marcar 93 cédulas de votación.

La fiscal provincial Gladys Bendezú informó que el anciano fue detenido por presunta comisión de delitos contra el derecho al sufragio y se ordenó la incautación de las papeletas presuntamente alteradas.

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Po su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) procedió al reemplazo del material según los procedimientos establecidos. Rafaile Huamayalli quedó a disposición de la Fiscalía Penal de turno, que desarrolla diligencias para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.

Juntos por el Perú pidió una investigación transparente y calificó el hecho como un posible acto premeditado para dañar su imagen en pleno proceso electoral

Incidentes

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha reportado que la segunda vuelta entre Sánchez y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) presenta, hasta el momento, quince incidentes en todo el país, la mayoría en Lima, entre los cuales se encuentran boletas de votación con marcas irregulares y al menos un intento de toma del local de sufragio.

Roberto Burneo, titular del organismo, explicó que se adoptaron medidas inmediatas, como el reemplazo de las boletas marcadas por otras nuevas. “Fueron personeros (delegados de partidos) quienes invalidaron las cédulas de votación”, señaló el funcionario y precisó que esta situación “en ningún caso, invalida la mesa” de sufragio.

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Añadió que solo el JNE tiene la competencia para declarar la nulidad de una mesa de votación, salvo que una organización política solicite dicha nulidad. Recalcó que “no hay fraude, el proceso se lleva con absoluta regularidad” y las alertas se están atendiendo conforme a las normas electorales vigentes.

Finalmente, hizo un llamado a la calma y a la responsabilidad tanto de las autoridades electorales como de los actores políticos respecto al desarrollo del proceso.