André Carrillo reveló charla con Renato Tapia tras negarse ir a la Copa América: “La gente no te va a pagar el colegio de tus hijos”

André Carrillo reveló que él hubiera hecho lo mismo que Renato Tapia, de presentársele una situación parecida ((Fuera del Sistema)

Una de las situaciones que marcó la participación de la selección peruana en la Copa América 2024, fue la decisión de Renato Tapia de desistir de la convocatoria un día antes de viajar a Estados Unidos. La baja del ‘Cabezón’ afectó al equipo del entrenador Jorge Fossati, no solamente porque era el volante de marca titular, sino también porque se trataba de uno de los pocos futbolistas que competía en una de las principales ligas de Europa.

El volante de 29 años tomó la decisión de no acudir al certamen Conmebol, debido a que había finalizado su contrato con Celta de Vigo y se encontraba buscando club como agente libre. Una lesión podría frustrar la intención de varios equipos de contratarlo, por lo que pidió a la FPF un seguro laboral, que le garantice, en caso de lesionarse, el pago del salario por el tiempo que quedaría sin equipo. Como no obtuvo una respuesta, optó por no disputar el torneo.

Este hecho generó opiniones divididas entre periodistas e hinchas. Algunos lo respaldaron, pero otros criticaron su compromiso con la selección peruana. Ante esta situación, el futbolista André Carrillo de la selección peruana, salió a brindarle su apoyo, aunque afirmó que todo de puso resolver de una mejor manera:

“Probablemente se pudo solucionar mejor. Yo no tengo detalles de lo que sucedió en la interna, pero yo me pongo en su situación de él como futbolista, no tengo nada que ver con el resto de personas, pero como futbolista sí”, declaró en el programa ‘Fuera del Sistema’, conducido por el exfutbolista Percy Olivares.

Renato Tapia se marcó del Celta de Vigo tras cuatro temporadas y se encuentra buscando club. - Crédito: EFE

¿Qué le dijo André Carrillo a Renato Tapia?

La ‘Culebra’ reveló que pudo conversar con Renato Tapia en ese momento y no solo lo respaldó en su decisión, sino que le dejó en claro que él actuaría de la misma manera si se le presentara un escenario similar:

“Es más, cuando sucedió ese tema yo le dije: ‘Brother, yo te doy la razón porque si yo estuviera en tu situación probablemente este va a ser el mejor contrato que vas a firmar en tu carrera, y si tú no estás cubierto mañana o más tarde te lesionas, esa gente que habla que renunciaste a la selección peruana, que no quieres ir, no te va a pagar el colegio de tus hijos y mucho menos te va a dar para que compres el alimento en tu hogar’”, comentó Carrillo.

André Carrillo y Renato Tapia fueron fundamentales en los últimos años para la selección peruana (Getty)

El futbolista del Al-Qadisiya de Arabia Saudita mencionó que a la selección se va a jugar por amor, ya que, salvo algunos premios por objetivos logrados, no reciben ninguna retribución económica:

“Le dije que le daba la razón y que estaba con él en esta situación, porque era una forma de él de protegerse. La gente quiere que vayamos, pero nosotros no vivimos de lo que ganamos en la selección, es más, no nos pagan. Nosotros venimos aquí por puro amor. Obviamente tenemos uno que otro objetivo como, algunos bonos, ya sea por clasificar, por ganar determinados partidos. Pero eso no me cambia la vida, estoy en la selección por amor”, concluyó.

El futuro de Renato Tapia

Recientemente, Celta de Vigo anunció la salida de Renato Tapia tras cuatro temporadas. Ahora el ‘Cabezón’ se encuentra buscando un nuevo club. El periodista Gustavo Peralta informó en Liga 1 Max, que ha rechazado ofertas de diversas ligas, y también la del Girona, donde su nombre sonó fuertemente hace algunos meses:

“Tiene opciones muy fuertes en Europa, importantes, pero también desde Arabia y clubes grandes de Brasil preguntaron por él como posibilidades reales de ofertas; sin embargo, las que se rechazaron son de Arabia, Francia, Brasil y España. Entiendo que la de Girona también se rechazó. Se le va a dar prioridad a que Renato Tapia decida la próxima semana quedarse en el top 4 de Europa”, indicó.