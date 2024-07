André Carrillo reveló que teme volver a Alianza Lima por experiencia de Christian Cueva: “No quiero estar con el ojo hinchado”

André Carrillo confesó que teme que le ocurra lo mismo que a Christian Cueva, si decide regresar a Alianza Lima (Enfocados)

Muchos hinchas de Alianza Lima sueñan con un futuro regreso de André Carrillo tras más de una década jugando en el extranjero. Pese a que la ‘Culebra’ mostró un pobre nivel en la Copa América 2024, y entró en el ojo de la tormenta cuando se viralizó su salida a una discoteca a pocas horas de la temprana eliminación de la selección peruana, un retorno al fútbol peruano causaría mucha ilusión y expectativa de un rendimiento diferencial.

En los últimos años, el futbolista del Al-Qadisiyah expresó varias veces que ve complicado volver a jugar en nuestro país, debido a la tranquilidad económica y familiar que tiene en Arabia Saudita. No obstante, durante el adelanto del próximo programa de ‘Enfocados’, dejó la puerta abierta de su posible retorno.

El volante de 33 años reveló que varias veces se le ha venido a la mente la idea de vestir nuevamente la camiseta ‘blanquiazul’. No obstante, teme repetir la historia de Christian Cueva, quien volvió el año pasado, pero las lesiones y mal condición física, le impidieron mostrar un buen rendimiento y terminó marchándose por la puerta falsa. Además, hizo referencia a la vez que fue golpeado por la barra brava, a inicios del 2015:

“Lo he pensado de todas maneras (volver a Alianza Lima). Tengo miedo que me pase lo que le pasó a Cueva. No quiero estar con el ojo hinchado”, comentó en el podcast conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Christian Cueva tuvo un decepcionante regreso a Alianza Lima el 2023 - Créditos: Liga1.

¿Por qué golpearon a Christian Cueva?

Christian Cueva era uno de los principales jugadores de Alianza Lima en la primera mitad de la temporada 2015. Dicha campaña tuvo un inicio decepcionante, con la derrota 4-0 ante Huracán en el estadio Alejandro Villanueva por la fase previa de la Copa Libertadores. Resultado que no consiguieron remontar y causó su temprana eliminación del torneo.

Tras finalizar el encuentro, un grupo de hinchas fue a la salida del estadio a recriminar a los jugadores. Ante ello, ‘Aladino’ y Miguel Araujo bajaron de sus autos para confrontarlos y terminaron agrediendo a uno de ellos.

Esta acción no sentó nada bien al Comando Sur, principal barra del club, que fue al siguiente entrenamiento para tomar represalias y uno de los primeros jugadores golpeados fue el propio Cueva. “Entró la gente de la barra y me metió un ‘galletazo’”, recordó el nacido en Huamachuco en otra edición de ‘Enfocados’.

Christian Cueva con heridas en la cabeza tras agresión de hinchas de Alianza Lima en la temporada 2015.

¿Cómo fue el paso de André Carrillo en Alianza Lima?

André Carrillo se formó en las divisiones menores de Alianza Lima, club con el que tuvo la oportunidad de debutar la última fecha de la temporada 2009, en un empate 2-2 con César Vallejo.

Al año siguiente, comenzó destacando en el Torneo de Reservas, y tras la marcha de varios delanteros como José Carlos Fernández, Wilmer Aguirre y Claudio Velásquez, comenzó a tener más chances de jugar. Su explosión fue en la victoria 3-1 sobre Sporting Cristal, en la que dio una asistencia. En la fecha siguiente, contra Total Chalaco estuvo cerca de meter un gol ‘maradoneano’, tras sacarse a varios rivales desde la media cancha.

El 2011 se perdió la Copa Libertadores por participar del Sudamericano Sub 20, pero tuvo un espectacular comienzo en el torneo local, marcando 3 goles en los primeros 4 partidos. Comenzó a llamar la atención de diferentes clubes europeos hasta que finalmente, en mayo de ese año, los ‘íntimos’ decidieron venderlo a Sporting Lisboa, que desembolsó cerca de un millón y medio de dólares por el 85% de su pase. En total, con camiseta ‘blanquiazul’, la ‘Culebra’ disputó 21 partidos, convirtió 3 goles y brindó 2 asistencias. Al momento de su partida tenía solo 19 años.