Óscar Del Portal defendió con vehemencia a André Carrillo tras salida a discoteca: “Puede hacer lo que se le dé la gana”

Del Portal defiende a Carrillo tras asistir a la fiesta (YouTube: A presión)

La polémica salida a una discoteca de los futbolistas André Carrillo y Christian Cueva sigue generando controversia y múltiples críticas por el accionar de ambos jugadores luego que la selección peruana fue eliminada de la Copa América 2024 en fase de grupos. Sin embargo, también algunos han salido a respaldarlos.

Uno de ellos es el periodista deportivo Óscar Del Portal, quien se refirió al tema y puso énfasis en la ‘Culebra’, quien retornó de Estados Unidos a Lima y se encontraba de vacaciones tras haber finalizado la temporada con su club en Arabia Saudita. El conductor salió a respaldar al atacante de la ‘bicolor’ y señaló que se debe de respetar lo que haga con su vida personal.

“Desde que sonó el pitazo final con Argentina, Carrillo es un jugador que está de vacaciones. ¿Acaso tiene que actuar conforme a lo que piense la gente o a lo que piense su familia? Está de vacaciones y puede hacer lo que se le dé la gana. ¿Por qué tiene que hacer algo de acuerdo a lo que piense la gente?”, sostuvo Del Portal en el programa de YouTube ‘Estudio Fútbol’.

Asimismo, agregó que “estoy hablando netamente del tema Carrillo, no de Cueva. ¿Qué se le puede criticar a Carrillo? ¿Por qué tendría que tener empatía con la gente? A mí me puede fregar en el alma que hayamos quedado eliminados y que Perú haya jugado mal, pero no le voy a recriminar eso a un chico que está de vacaciones y se va a bailar con su esposa”.

Posterior a ello, resaltó que el futbolista del Al-Qadisiyah no cometió ninguna falta debido a que no se encontraba concentrado a la hora de su salida nocturna. “A mí, particularmente, que Carrillo salga o no salga no me hace más, porque no lo está haciendo cuando tiene que estar concentrado para jugar”.

Con respecto a Christian Cueva, el comunicador señaló que Jorge Fossati, técnico de la selección, es el indicado para conversar con él. “Lo de Cueva, a mi me fregaría siendo Fossati, nada más. Si Christian sale o no sale, a mí no me importa en lo más mínimo, al que tiene que importarle es a Fossati”.

¿Qué dijo André Carrillo en medio de las críticas?

En medio de la ola de críticas, el espacio digital ‘Fuera del Sistema’ compartió un adelanto sobre lo que será la entrevista a André Carrillo, quien se refirió a un tema del que se ha hablado mucho en los últimos días. Y es que el atacante afirmó que siempre le ha gustado asistir a fiestas y lo seguirá haciendo cada vez que le sea posible.

“Yo tengo familia, tengo amigos, quiero pasar tiempo agradable. A mí me encanta salir de fiesta. Salir con mi mujer, a mi me encanta, cada vez que tengo la oportunidad de salir, voy a salir con mi mujer, con mis amigos, con quien yo quiera. ¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan?”, expresó.

André Carrillo reveló que le encanta salir de fiesta. Instagram @fueradelsistema_33

El nombre de Carrillo también ha sido mencionado últimamente a raíz de su bajo rendimiento con la ‘bicolor’, ya que a diferencia de años anteriores, desde hace algún tiempo no viene mostrando su mejor nivel.

Su rendimiento en la Copa América 2024

Una vez más, André Carrillo tuvo una discreta actuación vistiendo los colores de la selección peruana. Esta vez fue en la presente edición de la Copa América 2024, donde solo disputó un partido de los tres posibles: jugó ante Canadá (ingresó en el segundo tiempo) y no tuvo minutos frente a Chile y Argentina.