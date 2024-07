Martín Liberman arremete contra la selección peruana tras su eliminación en Copa América 2024: “Pocas veces vi un equipo tan malo como este”

Martín Liberman se lanzó contra la selección peruana por su pobre papel en la Copa América 2024. - Crédito: ESPN / Gabriel Bayona

La prematura y sorprendente eliminación de la selección peruana en la fase inicial de la Copa América 2024 continúa generando repercusiones. La más punzante ha llegado por parte del experimentado periodista Martín Liberman, quien se lanzó contra la ‘bicolor’ por el pobre nivel exhibido a lo largo de la campaña forjada en Estados Unidos.

A través de su canal de YouTube, aseguró que le impactó demasiado la apatía exhibida tanto en el cotejo final contra Argentina, en Hard Rock Stadium, como en el resto de presentaciones. A su criterio, además, el representativo liderado por el veterano Jorge Fossati es uno de los más deficientes que ha apreciado a lo largo de su trayectoria periodística.

“Un Perú abúlico, sin ganas, sin deseo. Lo peleó desde el coraje, a mí me gustó eso de Perú, no se dejó llevar por delante por los nombres propios de Argentina, en eso sí mostró actitud, pero no alcanzó. Pocas veces vi un equipo peruano tan malo como este. Sinceramente lo digo, yo que soy un amante del fútbol peruano, de su selección”, dijo.

“En cambio, Argentina era transitar, pasarlo sin mayor momentos de dificultad. Arranca el segundo tiempo y hay una soberbia definición de Lautaro Martínez y ahí se acabó todo”, remarcó Liberman destacando que “lo único que hizo Perú en todo el partido es un remate de Marcos López que ‘Dibu’ Martínez sacó arriba sobre su mano derecha. Eso fue todo, después intentó pelearlo cara a cara, aproximarse de guapo porque Perú nunca estuvo en partido”.

