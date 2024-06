Lionel Messi y su enorme gesto en el Perú vs Argentina: está lesionado, pero irá al banco de suplentes en duelo por Copa América 2024

Perú se medirá hoy sábado 29 de junio ante Argentina por el pase a los cuartos de final de la Copa América 2024. El conjunto de Jorge Fossati deberá ganar y esperar el empate en Chile vs Canadá para avanzar como segundo del Grupo A.

Al frente, la ‘bicolor’ tendrá una ‘albiceleste’ con muchas ausencias y un once alternativo, debido a que ya se encuentra clasificado a la siguiente instancia del certamen Conmebol. Entre las principales bajas, resalta el capitán Lionel Messi.

La ‘Pulga’ no jugará ante los peruanos producto de una molestia física. El actual futbolista de Inter Miami sufrió una contractura en el aductor derecho en la última victoria ante Chile y el técnico Lionel Scaloni decidió guardarlo.

Pese a que el ‘10′ no sumará minuto alguno en Argentina vs Perú, tomó una aplaudible decisión. Llegó con la delegación ‘gaucha’ al Hard Rock Stadium y, como si fuera poco, irá al banco de suplentes como respaldo a sus compañeros.

El once titular del vigente campeón del mundo será el siguiente: ‘Dibu’ Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Alejandro Garnacho.

Gesto importante de Messi para los argentinos

Enorme gesto, pero si se considera el contexto aumentaría su magnitud. Y es que Argentina no podrá contar su entrenador Lionel Scaloni, ya que recibió castigo de la Conmebol tras demorarse en salir al campo en el entretiempo del encuentro ante los chilenos.

El estratega de 46 años será sustituido por su ayudante Walter Samuel en la zona técnica. En ese sentido, desde su papel de capitán, era muy importante que Lionel Messi acompañe a los jugadores argentinos en el banquillo de suplentes del Hard Rock Stadium.

¿Lionel Messi llegará al duelo por cuartos de final?

La preocupación creció en Argentina luego del triunfo ante la ‘roja’. Si bien Messi terminó los 90 minutos, no formó parte de los entrenamientos de la ‘albiceleste’. Se pensó que sufrió una lesión que lo alejaría de las canchas en lo que resta de la Copa América, no obstante, no fue así.

El futbolista de 37 años se sometió a los exámenes correspondientes y se descartó que se trate de un problema serio. Solo era una contractura. Eso sí, se encuentra realizando trabajos diferenciados para recuperarse y el comando técnico lo llevará con cuidado.

“Leo tuvo un problema el último partido. Para este partido no va a estar. Vamos a ir día a día esperando su evolución”, declaró Samuel en conferencia de prensa.

En ese sentido, la presencia de Lionel en el duelo por cuartos de final del torneo continental dependerá de su mejoría. El ‘10′ tiene tiempo para superar su molestia física hasta el jueves 4 de julio cuando se inicie la instancia de eliminación directa.

Lionel Messi no jugará ante Perú por lesión en la pierna derecha - Créditos: Getty Images.

Argentina cierra su participación en la fase de grupos ante Perú

La selección argentina disputará su último partido de la fase de grupos ante Perú, un rival que se jugará todo en la fecha 3. Y es que el cuadro ‘bicolor’ urge de una victoria para avanzar a los cuartos de final como segundo de su serie.

Este enfrentamiento se llevará a cabo HOY sábado 29 de junio a las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium, situado en la ciudad de Miami, Estados Unidos, y será transmitido por la señal de América TV y DSPORTS.