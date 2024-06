Las duras restricciones de Lionel Scaloni durante el Perú vs Argentina por castigo de Conmebol en la Copa América 2024

Lionel Scaloni tendrá restricciones en el Perú vs Argentina luego de recibir sorpresiva sanción de Conmebol.

Lionel Scaloni no dejó de recibir malas noticias a puertas del Perú vs Argentina. A la lesión de Lionel Messi se le sumó su sanción impuesta por Conmebol. Y es que el técnico de 46 años no podrá dirigir a su selección en este último duelo de Copa América 2024.

Lo que ocurrió es que el estratega argentino salió tarde en el entretiempo de la victoria ante Chile y el máximo ente de fútbol de Sudamérica lo sancionó con una fecha 1. Además, de imponerle una sanción económica que bordea los 15 mil dólares.

Por ese motivo, Scaloni será reemplazado en el banquillo por uno de sus asistentes. En primera instancia se habló de Pablo Aimar, pero finalmente Walter Samuel fue inscrito como principal entrenador para el compromiso válido por la jornada 3 del Grupo A.

Las duras restricciones contra Lionel Scaloni para el Perú vs Argentina

Al entrenador de la selección argentina no solo se impidió estar en la zona técnica, tendrá otras restricciones durante el cotejo ante el conjunto de Jorge Fossati. En primera instancia, deberá vivir los 90 minutos en un palco del Hard Rock Stadium.

Asimismo, no podrá comunicarse con sus colaboradores Aimar y Samuel durante el Perú vs Argentina, ni mucho menos tendrá acceso al vestuario de los ‘gauchos’. Solo se le permitirá ingresar al camerino cuando el compromiso haya llegado a su fin.

“Lionel Scaloni va a ver el partido desde un palco del estadio. Walter Samuel va a figurar como el DT de la selección argentina en la planilla técnica. Scaloni va a poder entrar al vestuario en el post partido”, informó el periodista Gastón Edul de TyC Sports.

El DT argentino tendrá restricciones por castigo de la Conmebol. (Gastón Edul)

¿Qué dijo Lionel Scaloni tras ser suspendido?

Otro de los castigos para el DT campeón del mundo es no brindar conferencia de prensa, ya sea previo o post choque ante los ‘incaicos’. En ese sentido, Walter Samuel lo reemplazó en el último encuentro con los medios de comunicación. El excentral reveló detalles de cómo su compañero tomó la sanción.

“Lionel está un poco amargado por la situación. Nos consideramos un cuerpo técnico correcto. En estos seis años casi no tuvimos estas sanciones. Quería estar con el equipo mañana. Vamos a acatar lo que dijo Conmebol”, declaró el exdefensor.

Argentina pondrá un equipo suplente contra Perú

La selección argentina tuvo un increíble inicio en la Copa América 2024, ratificando su buen momento bajo el mando de Lionel Scaloni. Ganó 2-0 a Canadá y ahora último hizo lo propio ante Chile. De esta manera, lidera el Grupo A y clasificó a cuartos de final a falta de una fecha.

Es por ello que el entrenador de la ‘albiceleste’ decidió guardar algunos de sus titulares, entre ellos Lionel Messi, para afrontar su último cotejo de la fase de grupos, en el cual tendrá como rival a Perú y se llevará a cabo hoy sábado 29 de junio a las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium.

La selección argentina completó su último entrenamiento previo al duelo con Perú.

El once alternativo que jugará ante la selección ‘bicolor’ sería el siguiente: ‘Dibu’ Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Alejandro Garnacho.

La única incógnita de Scaloni era la incorporación de Lo Celso o Valentín Carboni en la mitad del campo. El joven de 19 años que milita en el Monza de la Serie A generaba mucha expectativa, no obstante, el jugador del Tottenham se impuso por su jerarquía.