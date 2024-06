Arturo Vidal se burló de Perú antes del partido con Chile por Copa América 2024: “Los peruanos saben cuántos goles les metí”

El mediocampista chileno le recordó a los peruanos sus goles en Eliminatorias Sudamericanas. (Video: ESPN)

Este viernes 21 de junio, Perú y Chile se enfrentarán en una nueva edición del ‘clásico del Pacífico’, esta vez por la fecha 1 del Grupo A de la Copa América 2024. A pesar de que no fue convocado para el certamen continental, Arturo Vidal volvió a causar polémica, ya que, cuando fue consultado sobre Ricardo Gareca, aseguró no conocerlo, pero que este si debería recordarlo a él, por los goles que le marcó durante su etapa como DT de la ‘bicolor’, entre 2015 y 2022

“No puedo decir nada, no lo conozco. Él sabe quien es Vidal, los peruanos saben cuantos goles les metí en los 8 años que estuvo él”, declaró en rueda de prensa.

Posteriormente, el ‘Rey Arturo’ le bajó un poco al tono desafiante y manifestó su deseo de retornar a la selección chilena, y así tener la oportunidad de trabajar con el ‘Tigre’, a quien también elogió por su exitosa trayectoria:

“Voy a conocer su forma de trabajar cuando lo conozca, cuando me llame, si Dios quiere que vuelva a la selección. Hablar de alguien con quien no he trabajado nunca es difícil. Pero se ve que es un gran DT, por algo le ha ido tan bien en los equipos en los que ha estado”, añadió.

¿Cuántos goles le marcó Arturo Vidal al Perú de Ricardo Gareca?

En toda su carrera, Arturo Vidal le marcó cuatro goles a Perú, siendo todos durante la etapa de Ricardo Gareca en el banquillo ‘bicolor’.

Los dos primeros fueron en la victoria de Chile por 2-1 el 11 de octubre de 2016 por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Rusia 2018, en el Estadio Nacional de Santiago.

El cuadro ‘blanquirrojo’ venía en ascenso tras su participación en la Copa América Centenario, y se enfrentaba a una ‘roja’ que, en la misma competición, se había proclamado bicampeona de América, por lo que, era ampliamente favorita. El primero en su cuenta personal llegó a los 9 minutos, tras cabecear un buen centro de Mauricio Isla. Parecía que el cotejo sería un trámite, pero los peruanos plantaron cara y lo igualaron a los 77 minutos con un buen remate de Edison Flores. Pero el entonces volante del Bayern Múnich demostraría toda su jerarquía, ya que a cinco del final convirtió el segundo con un potente disparo de fuera del área.