Arturo Vidal culpó a Ricardo Gareca por su ausencia en Chile para la Copa América 2024: “Da tristeza y rabia. No es algo futbolístico”

El 'Rey' volvió a referirse de su no convocatoria a la selección de Chile y le mandó mensaje a Ricardo Gareca previo al duelo ante Perú. (Colo Colo)

Arturo Vidal, uno de los jugadores más emblemáticos de la selección de Chile, no estará presente en la próxima Copa América 2024. A pesar de no sufrir ninguna lesión, el mediocampista no fue incluido en la lista de convocados por el técnico Ricardo Gareca. La decisión ha generado sorpresa y tristeza en los seguidores del equipo.

En una entrevista reciente para el canal de YouTube de su club, Colo Colo, Vidal expresó su descontento por no ser parte de la ‘roja’ en esta edición del torneo. Vidal, conocido como ‘Rey’, ha sido una figura importante para Chile en los últimos años, contribuyendo decisivamente en las conquistas de la Copa América en 2015 y 2016.

La ausencia de Vidal impacta significativamente en las expectativas del equipo chileno, que contaba con su experiencia y liderazgo en el campo. Estos sentimientos fueron expresados no solo por el jugador, sino también por aficionados y analistas del fútbol. A pesar de esta situación, el jugador continúa entrenando con su club y mantiene la esperanza de poder contribuir a su selección en futuras competencias.

El jugador de 37 años señaló que le “hubiera encantado estar, no me tocó esta vez, pero nada, hay que apoyar desde afuera”. Y, en seguida, expresó su deseo para el Chile vs Perú. “Ojalá que a la selección le vaya bien, por el bien del fútbol chileno, esperar que debuten con un triunfo si Dios quiere”.

Vidal, asimismo, volvió a manifestar su “tristeza y rabia” por no representar a la selección chilena en esta competencia internacional y dejó un contundente mensaje al ‘Tigre’ Gareca. “No es algo futbolístico, es una decisión del entrenador, tiene todo el derecho de elegir a sus jugadores, a los que seguramente lo harán bien en la Copa América, pero claramente me hubiese encantado estar”.

“Estoy en el mejor equipo de Chile, uno de los 16 equipos de Sudamérica, entonces te queda la espina, pero así es el fútbol, estas cosas las tomo como un reto, no estoy ahora, pero vienen partidos de Eliminatorias que son muy difíciles y hay que llevar a Chile al Mundial. Espero poder prepararme de la mejor forma y jugar mejor que la primera parte”, finalizó.

Arturo Vidal no jugará la Copa América 2024 con Chile por decisión de Ricardo Gareca - Créditos: Getty Images.

Arturo Vidal no jugó con Ricardo Gareca

Lo cierto es que Arturo Vidal no ha sumado ningún minuto desde que Ricardo Gareca asumió el mando de la selección de Chile. No estuvo en el triunfo ante Albania y tampoco en la derrota ante Francia por la fecha FIFA de marzo.

Su ausencia se volvió a repetir ahora último ante Paraguay, la cual dio indicios de su no convocatoria para la Copa América, pese a estar en la lista de buena fe. Esto se confirmó el pasado jueves 13 de junio con la nómina del ‘Tigre’.

Ahora, el ‘King’ deberá esperar hasta setiembre cuando se reinicien las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Los siguientes compromisos de la ‘roja’ serán ante Argentina y Bolivia por la fecha 7 y 8, respectivamente.

Vidal se refirió al buen momento de Eduardo Vargas con Gareca

Por otro lado, Vidal opinó del presente de Eduardo Vargas, quien ha anotado goles en dos de los tres partidos de la era Ricardo Gareca. Lo uso en las goleadas ante Albania y Paraguay. El volante destacó su buen momento y recordó su aporte a la selección de Chile en la obtención del bicampeonato de Copa América.

“Si he conversado con él, me alegro mucho verlo así, ‘Edu’ siempre ha sido un jugador fundamental para la ‘generación dorada’, él en todo momento te puede marcar un gol o ayudar a ganar un partido. Pasó un tiempo que no estuvo, pero fueron por lesiones. Un jugador así siempre se necesita, juegue o no juegue en su equipo. Era el máximo goleador de la ‘generación dorada’”, declaró.