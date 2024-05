Jesús Arias y su contundente comparación entre Kevin Serna y Jeriel De Santis previo al Alianza Lima vs Colo Colo

Jesús Arias opinó sobre la decisión de Alejandro Restrepo de poner a Kevin Serna en la delantero en el Alianza Lima vs Colo Colo (Denganche)

Alianza Lima se prepara para enfrentar a Colo Colo, este miércoles 15 de mayo a las 19:00 horas peruanas en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Un encuentro muy importante, ya que definirá el futuro de los ‘blanquiazules’ en las competiciones internacionales de esta temporada.

Una de las principales decisiones tácticas de Alejandro Restrepo para este compromiso es el retorno de Kevin Serna a la zona ofensiva, en reemplazo de Jeriel De Santis, para acompañar a Hernán Barcos. Esta no es una posición nueva para el colombiano, quien fue utilizado como delantero ante Fluminense en Matute; cuando marcó un golazo, y contra Cerro Porteño en Paraguay.

Pese a no ser un atacante por naturaleza, no cabe duda que el exjugador de ADT cuenta con virtudes para desempeñar esa función. Este es el pensamiento del periodista Jesús Arias, quien cree acertada su inclusión en lugar del venezolano, quien pese a ser un nueve tradicional, no ha demostrado un buen nivel y hasta el momento no es capaz de convertir su primer gol con camiseta ‘blanquiazul’.

“Serna contra cualquier rival, te va a tener más opciones que De Santis como atacantes. No es nada contra un futbolista o por otro, pero tiene más recursos. Con la escasez de delanteros que hoy tiene Alianza Lima, la posibilidad de Serna como atacante siempre va a ser importante”, comentó en el programa Denganche.

El delantero abrió el marcador en Matute con gran definición por el certamen Conmebol. (Video: ESPN)

El panelista Pablo Ocaña coincidió con lo propuesto por el ‘Tanque’, aunque advirtió que las características ofensivas de Serna como punta, se ven potenciadas si el equipo rival sale al ataque y queda expuesto a los contragolpes, pero que si estos salen a defender, tendrá dificultades para desequilibrar ante la falta de espacios:

“Si va Serna en el ataque, es porque de repente Alianza espera a un Colo Colo que va a salir a buscar el partido y va a dejar espacios atrás. Creo que Serna con espacios, es un futbolista que te puede picar muy bien a las espaldas, que puede encontrar la forma de complicar a los defensores. Porque ante una defensa bien metida, creo que los espacios por ahí no van a ser tan importantes. Restrepo visualiza un partido en el que Colo Colo, por la necesidad también, mirando la tabla de posiciones, va a salir a buscarlo, va a adelantar las líneas”, indicó.

No obstante, el narrador de GOLPERU manifestó que el nacido en Popayán, rendirá mejor que Jeriel De Santis, sin importar el contexto. “Serna con espacios te mata, pero creo que Serna sin espacios, igualmente te da más que De Santis”.

Jeriel De Santis firmó contrato con Alianza Lima hasta el final del 2024 - Créditos: Getty Images.

Cecilio Waterman en el banco de Alianza Lima

El ‘Tanque’ Arias también se refirió a la inclusión del atacante Cecilio Waterman en el banco de suplentes. El panameño estuvo cerca de un mes fuera de las canchas debido a una lesión muscular, hecho que sufrieron los ‘íntimos’, quienes se quedaron sin alternativas para el ataque. Si bien no estará desde el minuto inicial, su ingreso puede darle mayores posibilidad de replanteo a Restrepo, si el partido así lo pide.

“Hoy con Waterman, lo que tienes es que ganas un jugador más para el replanteo. Te sirve si necesitas mandar a Serna por un costado y meterlo de delantero junto a Barcos. Te brinda otras opciones que no tienes”, expresó.

Otro esperado regreso en el conjunto de La Victoria es el de Ricardo Lagos, quien no juega desde finales de febrero por una rotura del ligamento colateral de la rodilla. Asimismo, Gabriel Costa quedó fuera de la lista de convocados por decisión del comando técnico.