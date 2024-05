DT de selección peruana de vóley reveló la condición para que Ángela Leyva vuelva a ser convocada: “No me importa su pasado”

Antonio Rizola fue consultado por las posibilidades de que la atacante vuelva a la 'bicolor'. (Estás en todas)

El vóley peruano no atraviesa sus mejores épocas. Haciendo un repaso de los torneos recientes, en 2023 la ‘bicolor’ quedó última en el Campeonato Sudamericano y Preolímpico, incluso perdió por primera vez ante Chile en toda su historia. Esto provocó la salida del entrenador Francisco Hervás en medio de múltiples críticas.

Fue así como hace poco, exactamente el 5 de abril pasado, Antonio Rizola fue anunciado como nuevo DT con el objetivo de encaminar a la ‘blanquirroja’. El brasileño tiene experiencia a nivel de selecciones, debido a que estuvo al cargo de las formativas de su país y también en el banco de la escuadra mayor de Colombia.

El estratega de 65 años mostró toda su ilusión por cambiar el presente de Perú y tocó un tema polémico en una entrevista. Rizola se refirió al posible regreso de Ángela Leyva, quien sostuvo un intercambio de palabras con la Federación Peruana de Vóley (FPV) por un supuesto pedido de no ser convocada.

En esa línea, el técnico extranjero reveló la condición para que la atacante vuelva a formar parte de la selección. “Si me dice que tiene compromiso y quiere estar a mi disposición, sí la convoco. Tengo una relación de 30 atletas, que me interesaría convocar, las 30 van a recibir una llamada mía. Ellas deciden sí quiero o sí quiero pero no puedo, porque todos tenemos problemas”.

“Voy a buscar atletas, primero tengo que conocerlas. Esta semana como finalizó la Liga, comienzo a llamarlas. Yo voy a coger el teléfono y le voy a decir ‘mi propuesta es esta, ¿Quieres o no?’ Si ellas quieren, las convoco. Si me dicen que no, no las convoco. Primero necesito escuchar eso de ellas”, complementó.

Ángela Leyva forma parte de Aydın Büyükşehir Belediyespor, equipo de vóley turco - Créditos: Getty Images.

Rizola conoce a Ángela Leyva desde los 14 años

Ángela Leyva no es ninguna desconocida para Antonio Rizola. El brasileño, que lleva tiempo sumergido en este mundo del vóley, confesó que sabe de ella desde hace mucho, ya que la vi en un torneo internacional. “La conozco desde lo 14 años. La vi en el Campeonato Sudamericano, hizo la diferencia, fue a jugar a Brasil”.

Posteriormente, volvió a coincidir con ella, es más estuvo cerca de tenerla como refuerzo en su paso por la USMP. “Cuando yo estuve aquí en 2020 con la San Martín, tenía un acuerdo con ella que cuando finalice el campeonato en Turquía, ella venía a jugar las finales con nosotros, infelizmente vino la pandemia, no lo pudimos concretar”.

Su conocimiento sobre Ángelita es muy grande, por ese motivo, se animó a destacar sus condiciones. Pese a ello, afirmó que deberá evaluar su presente deportivo en Aydın Büyükşehir Belediyespor de Turquía. Por último, el nacido en Brasil aclaró que no le importa lo que pasó antes cuando él no se encontraba en la ‘blanquirroja’.

“Es una jugadora de altísimo nivel, pero necesito saber cómo está físicamente y mentalmente. No me interesa el por qué no estaba, no le voy a preguntar a ninguna por el pasado, para mí es desde el 1 de abril, donde firmé, hacia adelante”, finalizó.

Antonio Rizola tuvo un breve paso por el vóley peruano con la Universidad San Martín.

¿Qué pasó con Ángela Leyva y la FPV?

Todo se inició cuando Gino Vegas, presidente de la FPV, reveló que no obtuvo respuesta de Ángela Leyva en su intento de contactarla. Tiempo después, se conoció la convocatoria de Perú, en la que figuraba el nombre de la jugadora que milita en la liga turca. Sin embargo, esta misma salió a aclarar que no formaría parte.

“Nadie en la Federación conversó conmigo”, expresó la atacante, quien además retó a la organización a mostrar puebas de su comunicación. Posteriormente, el técnico Francisco Hervás se pronunció y le dio un ultimátum. No hubo más pronunciamiento por parte de la deporista. ¿Volverá a la selección en la era de Antonio Rizola?