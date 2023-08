Ángela Leyva recibió ultimátum del técnico de selección peruana de vóley tras polémica convocatoria

La renuncia de Ángela Leyva de la selección peruana de vóley sigue dando que hablar, esta vez fue el entrenador de la ‘bicolor’, Francisco Hervás, quien se pronunció al respecto. El estratega español manifestó que no comprende los motivos que llevaron a la ex ‘matadorcita’ a tomar esta drástica decisión:

“No quiero, ni siquiera que dé la impresión, de que yo espero que la jugadora se justifique con algún motivo que a mí me parezca bien. Yo entiendo que la jugadora pueda tener diferentes motivos: que puede ser, como pasa en muchos casos, que necesita descansar un año y no se encuentra con fuerzas para venir, que es absolutamente aceptable, o que no se siente cómoda jugando con este entrenador. No tengo ninguna predilección por ninguna de las respuestas, simplemente nos gustaría tener una respuesta clara, al final ahí es donde la cosa se lía”, declaró a Momento Deportivo.

El entrenador de 62 años también dejó en claro que no tiene nada personal contra la voleibolista, a quien considera una jugadora valiosa para el equipo, pero respeta su postura de no ir convocada. Además, aseguró que no le cierra las puertas para un llamado en el futuro, pero todo dependerá de su nivel.

“Yo respeto mucho las decisiones de las jugadoras, me sorprenden algunas declaraciones en determinados momentos, pero quiero manifestar que convocamos a Ángela Leyva con la idea que se incorporara porque pensamos que es una jugadora que, indudablemente, por nivel deportivo, podría aportarle al equipo. Si ella decide no venir, lo respeto perfectamente, no me lo tomo personal, pero creo que en determinados momentos, la forma de expresar las cosas puede ser más clara. ¿Volver a convocarla? Para mí todas las jugadoras que son peruanas y que pueden llegar a jugar en el equipo nacional, siempre las tengo en mente. Veremos lo que pasa en el futuro y qué hace Ángela en los próximos años, y si pensamos que es necesario convocarla, ya lo veremos”, comentó.

Ángela Leyva es una de las voleibolistas peruanas más destacadas de los últimos años (Difusión).

Francisco Hervás sobre la actuación de Perú en la Copa Panamericana

Francisco Hervás también se refirió a la actuación de la selección peruana en la Copa Panamericana 2023, la cual se llevó a cabo en Puerto Rico y la ‘blanquirroja’ quedó en sexto lugar:

“Nos falta la experiencia en esos momentos difíciles. Cuando pierdes 3-0 la sensación es que te has sentido lejos. Cuando pierdes 3-2 es que estabas muy cerca y te ha faltado la última parte. Pero eso también se aprende, por eso es tan importante jugar, porque solamente se aprende en esos momentos. No nos hemos sentido muy lejos de Colombia, creemos que tuvimos posibilidades de ganar en los dos partidos y eso es lo que queremos ver si somos capaces de terminar en el Sudamericano”, indicó.

En dicha competición, el combinado nacional se impuso a Costa Rica (3-0), Chile (3-1) y Canadá (3-0), y fue derrotada por Estados Unidos (3-0), Canadá en fase de grupos (3-0) y Colombia en dos ocasiones por 3-2.

Perú perdió 3-2 con Colombia en el partido por el quinto puesto de la Copa Panamericana de Voleibol Femenino de 2023 (FPV).

El pedido de Francisco Hervás a la federación de vóley

Francisco Hervás aprovechó para hacer un pedido a la Federación Peruana de Vóley, a la cual le pidió implementar un programa de captación de talentos que le permitan a la selección tener más jugadoras:

“La FPV tiene que comenzar un plan de captación de talentos importante, que lleve a que, en el futuro, Perú tenga un equipo con las mejores condiciones antropométricas que existen en el país. También somos consientes del tipo de deportista que tenemos y como es la raza peruana en general. No es común encontrar chicas de 1.95 metros en el Perú”, finalizó.

