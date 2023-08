Ángela Leyva desmintió a la Federación Peruana de Vóley y retó a mostrar pruebas sobre su convocatoria

La voleibolista nacional decidió salir al frente para contar su verdad e hizo inesperada revelación sobre su presunto llamado a la selección peruana de vóley.

De nunca acabar. Ángela Leyva, una de las voleibolistas más destacadas del Perú, dio a conocer detalles sobre su ausencia en los últimos torneos internacionales. Desde hace algún tiempo, la deportista de 26 años no integra el conjunto nacional, sin embargo, sus ganas de volver están intactas.

Te puede interesar: Yorleys Mena recibió importante oferta de Arabia Saudita: ¿dejará César Vallejo?

Pese a que la Federación Peruana de Vóley hizo pública la lista de convocadas en donde se incluía a la atacante del Çukurova de Turquía, esta nunca se hizo presente en los entrenamientos. Recién el pasado lunes 7 de agosto, la jugadora se pronunció a través de sus redes sociales y aclaró los motivos de su ausencia.

Durante una transmisión en vivo, Ángela fue consultada sobre la posibilidad de volver a vestir la camiseta nacional en un futuro, a lo que respondió lo siguiente: “Claro que regresaría a la selección, pero a nadie en la Federación conversó conmigo”.

Te puede interesar: Reimond Manco señaló que Alianza Lima no vendió a Bryan Reyna a Gremio porque “tiene miedo que se le vaya el título”

Asimismo, añadió que “ellos tendrían que sacar la convocatoria fantasma que supuestamente me enviaron, ellos mismos deberían sacar su papel y salir a hablar, aquí está la convocatoria que le hicimos a Ángela y ahí recién decir ella no quiere venir. Me enteré del llamado por Facebook, pues hay gente que me etiqueta”.

Dicha respuesta dejó sorprendido a más de uno, ya que anteriormente Gino Vegas, presidente de la FPV, señaló que se había puesto en contacto con ella, pero no había obtenido respuesta alguna. “Nosotros le hemos mandado la convocatoria oficial a Ángela Leyva, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Ha habido algunos intentos de comunicarse con ella, pero sin éxito. Ya es una cuestión personal de ella que debe decidir”.

El presidente de la Federación Peruana de Vóley habló sobre la participación de la voleibolista nacional en el Sudamericano de vóley y preolímpico previo a París 2024. (Xiomara Talla/InfobaePerú)

Actualmente, Ángela Leyva se encuentra en Turquía para sumarse a los trabajos de pretemporada de su club. Por su parte, la selección peruana de vóley viene participando de la XX Copa Panamericana en Puerto Rico y en septiembre tendrá el objetivo de conseguir un cupo a París 2024 en el Preolímpico.

Inesperado retiro

En 2018, Ángela Leyva tomó la decisión de no formar parte de la selección peruana debido a una lesión en el hombro que le impedía jugar. Un año más tarde, se reincorporó a los entrenamientos del combinado patrio y renovó contrato con el equipo brasileño Osasco. Posteriormente, emigró al vóley turco para formar parte del PTT Spor Kulubu, liga a la que volvió en 2022 luego de fichar por el Cukurova Belediyespor, recién ascendido a la máxima categoría.

Te puede interesar: Ricardo Lagos ensalzó a Mauricio Larriera como técnico de Alianza Lima: “Tiene mucha jerarquía y experiencia”

Con respecto al seleccionado, previo al inicio del Sudamericano 2021, el cual otorgaba cupos para el Mundial 2022, tanto Ángela como Leslie, su hermana menor, anunciaron su retiro del equipo nacional. Leslie lo hizo de manera intempestiva, mientras que Ángela conversó con el técnico Francisco Hervás.

Las voleibolistas peruanas se encuentran radicando en Turquía. (ITEA)

A inicios de 2023, el comando técnico decidió llamarla nuevamente con miras a las diferentes competencias que se desarrollarían a lo largo del año. Pero hasta mayo, la voleibolista no habría mostrado interés por regresar, lo que generó molestias en el máximo ente regulador del vóley peruano.

¿En qué clubes ha jugado Ángela Leyva?

Ángela Leyva es considerada una de las voleibolistas más exitosas de los últimos tiempos. Sin duda alguna, es la que más logros ha conseguido en el exterior. No obstante, su paso por la selección peruana se vio interrumpido por una lesión y posteriormente por temas personales. A continuación, podrás conocer en qué clubes ha estado la deportista de 26 años, que hoy en día se encuentra radicando en Turquía.

- Camino de Vida / Perú / (2010 - 2011)

- Universidad San Martín / Perú / (2011 - 2017)

- Osasco / Brasil / (2017 - 2019)

- PTT Spor Kulubu / Rusia / (2019 - 2020)

- VC Yenisey Krasnoyarsk / Rusia / (2020 - 2021)

- Béziers Volley / Francia / (2021 -2022)

- Cukurova Belediyespor / Turquía / (2022 - presente)