Oliver Sonne sigue brillando: aparece en el once ideal de la semana 27 de la Superliga de Dinamarca

Oliver Sonne es un futbolista preponderante en las formaciones de Silkeborg IF. - Crédito: Morten Kjaer

Oliver Sonne sigue dando que hablar en la 3F Superliga. Ahora el defensor de la selección peruana ha vuelto a aparecer en el once ideal de la última fecha del campeonato danés. Hay que precisar que es la primera vez que irrumpe en las elecciones durante la Ronda de Campeonato.

Esto se vio reflejado gracias a su buen hacer en la reciente goleada 3-0 de Silkeborg IF contra FC Midtjylland, donde además se logró romper una mala racha de más de cinco meses sin conocer triunfos en la Primera División de Dinamarca.

Oliver Sonne, el mejor lateral derecho de la semana 28 en Dinamarca. - Crédito: 3F Superliga

Sonne conforma el bloque defensivo de la jornada 27° junto a Jordi Vanlerberghe (Brøndby IF), Mads Hansen (FC Nordsjælland) y Kolbeinn Finnsson (Lyngby BK). El actual lateral derecho del SIF se ha posicionado como uno de los deportistas más interesantes del torneo y no se descarta que su nombre entre a debate en la ventana de transferencias del siguiente curso.

Los otros puntuales destacados del once ideal de la semana son Patrik Carlgren (Randers FC), Lirim Qamili (Hvidovre IF), Stefán Teitur Thórdarson (Silkeborg IF), Jeppe Tverskov (FC Nordsjælland), Elias Achouri (FC Copenhague), Orri Steinn Óskarsson (FC Copenhague) y Tonni Adamsen (Silkeborg IF).

El lateral internacional con Perú sigue destacando en la Superliga de Dinamarca. | VIDEO: Difusión

Sonne, enfocado en la final de Sydbank Pokalen

Vuelta a la página liguera. Ahora Oliver está 100% concentrado en la evaluación más importante de su carrera en SIF: la definición por el título de la Copa de Dinamarca contra AGF Aarhus, en un partido único que ya está concentrando la atención de todos.

De hecho, los últimos reportes de la prensa local dan cuenta que se han agotado las 12.000 entradas asignadas para el Silkeborg IF. “Es increíblemente genial”, dijo admirado Sonne a Bold.

Oliver Sonne celebrando su primer gol del 2024 con Silkeborg IF. - Crédito: Liselotte Sabroe

“Ese apoyo es realmente importante. Sabemos que AGF tiene una gran base de seguidores, pero también vemos hoy y a principios de temporada que nosotros en Silkeborg también podemos ofrecer una cierta atmósfera”, agregó.

Reconoció, además, que “hemos sentido un enorme apoyo y desarrollo en nuestra base de fans. Sólo en los tres años que llevo aquí, han sucedido muchísimas cosas. Creo que es importante que cuando hemos sido tan buenos jugando una final de copa, que el club anhela desde hace muchos años, también sea bueno que la afición muestre ese apoyo”.

Los de Kent Nielsen festejaron con demasiada efusividad su clasificación histórica a la final de la Copa Oddset. | VIDEO: SIF

Sonne, baluarte defensivo del SIF

El Silkeborg IF apostó, por allá en el 2021, por la contratación de Oliver Sonne tras sus buenas presentaciones en el HB Køge (NordicBet Liga). No tardó en demostrar sus cualidades, las cuales le llevaron a renovar un contrato a finales del año.

En el 2022, para ser exactos a mediados, surgió la posibilidad de que sea llamado por la selección peruana a partir de sus raíces sudamericanas remotas por el lado de su abuela materna. La noticia cayó como un baldazo de agua fría, pero no lo pensó demasiado para postularse como refuerzo.

Sin descuidar sus labores en SIF, continúo al alza hasta asentarse en el plantel principal tanto en la 3F Superliga como en la Europa League y Conference League. Tiempo más tarde llegó su primera convocatoria con Perú.