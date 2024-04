Brenner Marlos y el consejo a Ignácio da Silva: “Puedes ser leyenda de Sporting Cristal y llegar a la selección peruana”

Marlos Varanda reconoció que Da Silva tiene en mente a la selección peruana. | VIDEO: Infobae Perú

Es una idea que sobrevuela su cabeza. Al principio lo tomó con gracia. Luego por la insistencia de la gente le agarró algo de gusto y ahora con un tiempo establecido piensa que de verdad puede ser posible, siempre y cuando no aparezcan cantos de sirena desde las lejanías. Aun así, parece que es una decisión que está tomando forma: Ignácio da Silva busca un reto mayor que conecte con el país que le ha dado un alza deportiva en su trayectoria.

Y esa vía involucra la internacionalidad con la selección peruana. Si bien hace un buen tiempo el entorno cercano del actual zaguero de Sporting Cristal, que en el curso pasado se constituyó como el líder de la defensa ‘rimense’ toda vez que se hizo de un espacio en el XI Ideal de la Liga 1, coqueteó con la posibilidad de la permanencia para asomarse a la Villa Deportiva Nacional, hoy existen más razones para creer en esa opción, que ya no parece descabellada.

Fue un contacto virtual de Infobae Perú con Brenner Marlos, delantero brasileño con paso en el Rímac, en el que se adelantó con una infidencia lo que era un secreto a voces: Ignácio no descarta quedarse en Sporting Cristal para hacer historia al tiempo que pueda permitirle cumplir con los tiempos que le den paso a la nacionalización y así ser un puntual fiable para la selección peruana.

“Tienes que nacionalizarte peruano”

“Hemos hablado sobre ese tema”. Este es el mensaje que Brenner Marlos lanzó inmediatamente cuando se le preguntó sobre si el futuro de su amigo íntimo Ignácio da Silva incluía a Perú por Cristal y la ‘bicolor’. No es poca que el defensor proveniente del ascenso de Brasil contemple esa opción y más cuando apenas lleva cerca de año y medio en territorio inca.

Aunque el lapso de tiempo para que sea considerado elegible por el CT de la selección es largo todavía, Brenner le instó a que no desista en la idea, porque pueda marca diferencias por su formación, profesionalismo y cualidades: “Le dije ‘mira, tienes que quedarte 3 o 4 años y nacionalizarte peruano, porque sería una cosa linda para ti jugar por la selección’”.

Eso sí, la única manera para que eso sea posible es que no surja una propuesta importante e interesante del ‘Viejo Continente’. Hace no mucho, de hecho, desde allá tocaron a la puerta de Da Silva, pero se rechazó al ser insuficiente. Quizás no fue tan atractiva como para mirar a un lado la chance del papeleo peruano.

“El año pasado se habló de una oferta de Europa y ahí no hay nada que hacer, porque es un sueño de todos nosotros. Pero si no se da, que se quede en Perú, porque tiene todo para ser una leyenda de Cristal y si va a la selección tiene todo para ser una figura para los peruanos”, enfatizó Marlos.

Naturalización: lejana, pero no imposible

El futbolista brasileño ha contado con una serie de partidos que demostraron sus galones y credenciales. Frente a esas exhibiciones nació el tema de una nacionalización futura pensando, a largo plazo, en una incorporación a la selección nacional.

Desde su entorno están al pendiente de asunto. Son conscientes que es algo remoto, pero no insensato. “Creo que es un proyecto un poco lejos para hablar, pero si él se queda por más de tres años en Perú, naturalmente eso puede suceder [...] Si consigue naturalizarse peruano creo que será bueno para todos”, dijo el agente Diego Aguiar, a mediados de agosto del 2023, a AS.

¡Atención! Esto solo fue un pequeño avance de la entrevista con Brenner Marlos. Este lunes 29 de abril sale la nota completa con el exdelantero de Sporting Cristal, quien no había hablado con la prensa peruana tras su abrupta salida del Rímac.