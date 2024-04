Eddie Fleischman reveló que Christian Cueva interesa a César Vallejo, pero lanzó advertencia: “Muy cerca de sus pasiones extradeportivas”

Eddie Fleischman analizó el futuro del volante Christian Cueva tras recuperarse de su lesión a la rodilla

Christian Cueva quiere volver a sobresalir sobre una cancha de fútbol y por ello empezó a entrenar en la Villa Deportiva Nacional (Videna) bajo la supervisión del comando técnico de la selección peruana, encabezado por el DT uruguayo Jorge Fossati.

El retorno a la actividad profesional para ‘Aladino’ parece estar cerca tras una prolongada lesión a la rodilla y si bien mantiene contrato con Al Fateh de Arabia Saudita, su futuro no estaría en el medio oriente, sino nuevamente en el fútbol peruano. El periodista Eddie Fleischman reveló que hasta tres clubes de Liga 1 desean contar con el habilidoso mediapunta.

Clubes interesados en Christian Cueva

El presentador de televisión develó, durante una reciente transmisión en vivo para su canal de Youtube, que Universidad César Vallejo, Cienciano y FBC Melgar son los conjuntos que desean incorporar al ‘Cholo’ una vez se reinicie el libro de pases.

“Hasta donde yo sé, a Cueva lo pretende Cienciano, lo pretende Vallejo, lo pretende Melgar”, afirmó el conductor de televisión.

Fleischman no desea ver a Cueva en Vallejo

Durante su intervención, Fleischman Benathan opinó sobre las tres alternativas, que bajo la información que maneja, posee para continuar su carrera. En primera instancia, le recomendó no ir a UCV, pues Trujillo es su tierra natal y, pese a que estará cerca de su familia, también lo estará de situaciones extradeportivas, como amistades inapropiadas, que le han hecho daño a nivel profesional.

“Mi opinión, si va a Vallejo, en Trujillo va a estar demasiado cerca a sus pasiones extradeportivas”, comentó.

Manifestó que en caso que Cueva Bravo acuerde su llegada a Cienciano, la exigencia física que demanda jugar en ciudades de altura le podría favorecer en la búsqueda de regresar al alto nivel. “Si va al Cusco va a estar en la altitud y la exigencia del trabajo físico le puede hacer bien a su condición atlética”.

Christian Cueva ya jugó en César Vallejo durante la temporada 2012 - Crédito: difusión

Cueva debería ir a Melgar, asegura Fleischman

Si bien considera que las condiciones geográficas entre Arequipa y la ‘ciudad imperial’ son similares para el desarrollo del deportista, considera que el nacido en Huamachuco, en caso decida volver a Liga 1, debería hacerlo en Melgar, pues cuenta con un proyecto más ambicioso.

“Lo propio en Arequipa con Melgar, creo que Melgar es un equipo de mayores aspiraciones que Cienciano, creo yo. En esta temporada, en esta coyuntura, creo que Melgar tiene mayores aspiraciones que Cienciano”.

El profesional de 58 años aseveró que en el cuadro ‘rojinegro’, Cueva podría volver a buen nivel, pues será exigido como corresponde en el aspecto físico y podrá tener la continuidad deseada.

“A mí no me disgustaría que Cueva juegue en Melgar. Que esté en Arequipa, que se exija en el entrenamiento, que el comando técnico lo ponga a pleno, que adquiera continuidad...”.

Eddie Fleischman prefiere ver a Christian Cueva en Melgar - Crédito: FPF

Finalmente, el comunicador mencionó que pese a tener 32 años, la selección necesita a Christian Cueva para lograr sus objetivos a largo plazo, ya que bajo su criterio no hay otro jugador con todas sus cualidades capaces de reemplazarlo en el ‘equipo de todos’.

“... Porque la verdad, no soy de los que les gusta seguir apostando por los jugadores que van pasando los 33 años y me gusta más bien refrescar la selección, pero, para serles franco, no hay un jugador que tenga ni remotamente la impronta, el desequilibrio, la gambeta en espacio reducido, el pase gol, la influencia en el gol, la pelota en tiro libre, remate a puerta en movimiento. Todo lo que aporta un Christian Cueva en buenas condiciones, no lo aporta ningún jugador peruano hoy. No hay un sustituto claro para Christian Cueva”.