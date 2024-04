Periodista chileno de ESPN lanzó insólito comentario contra Catriel Cabellos por pedir penal en Alianza Lima vs Colo Colo por la Copa Libertadores

"Como si le hubieras disparado", lanzó en plena transmisión del partido entre peruanos y chilenos. (Video: ESPN)

El martes 23 de abril, Alianza Lima enfrentó a Colo Colo por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2024 en el estadio Monumental de Santiago. En una de las últimas jugadas de la etapa inicial, cuando el marcador se encontraba 0-0, el volante Catriel Cabellos cayó en el área y aquejó una falta del golero del ‘cacique’, Brayan Cortés, pero no se sancionó penal ni se acudió al videoarbitraje. Uno de los comentaristas de la cadena a cargo de la transmisión, ESPN, arremetió con comentarios contra el futbolista ‘íntimo’ por presuntamente fingir el contacto.

Cuando se jugaban los minutos de adición del primer tiempo, el atacante paraguayo naturalizado peruano Franco Zanelatto disputó un balón y tras un rebote, el objeto deseado quedó en poder del goleador histórico extranjero de los ‘blanquiazules’, Hernán Barcos. El veterano artillero de 40 años no necesitó controlar la bola y a un solo toque mando un pase filtrado al área de los locales para la aparición de Cabellos Vásquez.

El joven centrocampista cedido por Racing Club intentó llegar hacia el esférico con la intención de adelantar a los peruanos en el marcador. Sin embargo, el guardameta Cortés, habitual convocado a la selección de Chile, se lanzó y consiguió impactar la bola con el guante antes de tocar a su contrincante. No obstante, ‘Catri’ se lanzó al césped y comenzó a rodar en el mismo con la finalidad de convencer al árbitro argentino Darío Herrera de cobrar infracción, pero ello no ocurrió. Si bien hubo un choque entre ambos, no justificaba sanción.

Pese al intento del deportista de 19 años, en la Sala VAR, liderada por Hernán Mastrángelo no se contempló la posibilidad de otorgar un penal a favor de los dirigidos por el colombiano Alejandro Restrepo. Tras ello, se reanudaron las acciones y la primera parte acabó sin goles.

Periodista chileno lanzó punzante comentario contra Catriel Cabellos

Mientras que Catriel Cabellos estaba tendido en el gramado, esperando que el colegiado revise la jugada o que ingrese la asistencia médica, el comentarista chileno Marcelo Barticciotto, emitió su opinión sobre la caída dorsal número 27 de los incaicos. Si bien primero dudó de una posible falta del cancerbero Cortés, con las repeticiones terminó cuestionando al peruano.

“Está tendido Cabellos, el volante central. No sé si la van a revisar. Cabellos que se queda tirado como si le hubiesen disparado, pero sí, se confió un poco Cortés, que llegaba un poco más rápido que Cabellos. Cambió de ritmo Cabellos y disputaron la pelota”, mencionó durante la emisión del partido.

Próximos partidos de Alianza Lima y Colo Colo

Luego de medirse ante el conjunto ‘mapocho’, Alianza Lima deberá centrarse por algunos días en el campeonato local. Por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024 tendrá que visitar a FBC Melgar de Arequipa. El cotejo está pactado para el domingo 28 de abril en el estadio Monumental de la UNSA y se jugará desde las 17:30 horas de Perú.

En tanto, el ‘popular’ de Chile también deberá enfocarse en su competición doméstica. Por la décima jornada de la primera división en la nación de la ‘estrella solitaria’ volverá a ser local, esta vez recibiendo, en el Monumental de Santiago, a Unión La Calera. Esto será el mismo domingo 28 desde las 17:00 horas en Perú.