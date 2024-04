Alex Aguinaga defendió a Piero Quispe y lo elogió tras su primer gol con Pumas UNAM

Piero Quispe recibió halagos y fue defendido por Alex Aguinaga tras su primer gol con Pumas UNAM - Crédito: Getty

El volante Piero Quispe inició este 2024 su aventura en el fútbol extranjero tras llegar al Pumas UNAM de la Liga MX y en su partido número 12 con dicha camiseta consiguió anotar su primer tanto, logrando silenciar las críticas que había en torno a su contratación.

Ante esta situación, una leyenda del fútbol ecuatoriano, como Alex Aguinaga, que radica hace muchos años en México y se desempeñó en el mismo puesto que ‘Pierito’, salió en defensa del ex Universitario de Deportes.

Aguinaga Garzón, de 55 años, recordó la anotación que Quispe Córdova acaba de marcar en la fecha 15 del Torneo Clausura mexicano contra León. De igual manera, le brindó algunos elogios al centrocampista, que acumula 821 minutos en cancha en lo que va del campeonato.

“Acá (a México) llegó este chico Piero Quispe, que acaba de hacer un gol con Pumas y es un talento muy interesante, es un jugador muy joven”, mencionó en entrevista con el programa De Taquito.

Seguidamente, el nacido en Ibarra defendió a los jugadores, que como el enganche incaico, poseen un físico delgado y una estatura promedio. Lamentó que numerosos equipos prefieran incorporar elementos a sus plantillas de mayor envergadura física, dejando de lado el talento que poseen en los pies. Incluso, puso de ejemplo al astro argentino Lionel Messi.

“La contextura (pequeña y delgada) ayuda para todo, pero Messi, el mejor jugador del mundo para muchos, mide 1.68 metros y donde cambia es en la habilidad. No es fácil, porque hay muchos clubes que priorizan un jugador que sea alto y fuerte, por sobre otro técnico y rápido. Prefieren al primero porque va a imponer, cuando en realidad el que va a proponer y el que va a hacer fútbol es el chiquitito”.

El volante peruano convirtió su primer tanto con el elenco 'felino'. (Video: TUDN)

La valoración a Jorge Fossati en Perú

Al ser consultado por la selección peruana, Aguinaga demostró estar al tanto del presente de la ‘blanquirroja’ y recordó que el actual entrenador del combinado patrio, Jorge Fossati, lo dirigió en LDU de Quito en 2004.

“Ahora están con Jorge Fossati, que fue mi técnico en Liga de Quito, lo conozco bien. Campeón con Universitario allí en Perú y es un tipo que genera buena vibra y buen grupo, que es muy importante”.

Alex Darío, que también incursionó como estratega, se refirió a las virtudes que Fossati Lurrachi podría poner en servicio de la ‘bicolor’, destacando la confianza como una de ellas, pero recalcó que si la plantilla no está convencida y unida, en sintonía con el comando técnico, cualquier esfuerzo será en vano para lograr los objetivos trazados.

“Conociendo a Jorge como técnico les va a infundir confianza y empezó así, con dos rivales cómodos (Nicaragua y República Dominicana), que en el papel les tenía que ganar y así ocurrió. Es una parte importante el técnico, para nuevamente entregarle la confianza a la selección peruana que no ganaba hace mucho y que genera dudas en el grupo, empiezan los egos personales a estar por encima del grupo y si no tienes un plantel que quiera participar y sumar, llames a quién llames, sea Klopp, Guardiola, Mourinho, el que sea. Si el grupo no está dispuesto a ceder ese protagonismo en beneficio de todos, no va a pasar nada”.

La leyenda ecuatoriana, Alex Aguinaga, recordó con elogios a su exentrenador en LDU de Quito, Jorge Fossati. EFE/Paolo Aguilar

Copa América 2024

La Copa América 2024 de Estados Unidos inicia el próximo junio y Alex Aguinaga considera que los países que están estrenando DT, como Perú con el ‘Flaco’ y Chile con Ricardo Gareca, deben centrarse en generar cohesión entre sus jugadores, pero siempre con actitud competitiva.

“Si de repente estás empezando un proceso con un nuevo técnico, que es el caso de Perú y Chile también, es un momento importante para unir fuerzas, para conocerse más los jugadores con el técnico y generar una mejor sinergia para trabajar, así que la Copa América sirve para esto y obviamente lo más importante es ganarla...”.

Finalmente, al ser consultado sobre una predicción del ‘equipo de todos’ en el certamen Conmebol, sorprendió al señalar que quedará eliminada en fase de grupos. Puso a Argentina como la primera clasificada, mientras que Canadá como segunda en orden.