Foto, cortesía Inmersivo Mx

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Adriana Figueroa, dramaturga y actriz, presenta El intercambio fallido, comedia teatral que tendrá temporada del 3 al 19 de diciembre en Cazafrán Condesa.

El elenco está conformado por Nayla Alcántara, Adriana Figueroa, Frida Tavera, George Hidalgo y Edén Villavicencio.

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La obra nació de un café entre amigos con ganas de acercar el teatro al público

En entrevista con Infobae México, Adriana Figueroa nos contó sobre el origen del proyecto: “Mira, El intercambio fallido es una obra que nace a partir de un café que me tomé con mi amigo George Hidalgo, que él también está produciendo, actuando y con el que también escribí la obra. Y todo nació de la curiosidad de acercar el teatro a más personas y de hacer una experiencia que fuera inmersiva, que la gente pudiera participar y que no viera el teatro como algo ajeno.”

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La dramaturga detalló la premisa central de la obra: “Entonces, se nos ocurrió el año pasado empezar a escribir El intercambio fallido, una obra donde cuatro amigos de la universidad, Valentina, Marco, Camila y Julián, se reúnen una vez al año. Pero en este grupo, Valentina y Julián tuvieron una relación de ocho años, cortaron hace dos años. Así es que Julián y Valentina tienen sus problemillas. Y Julián no iba a la cena de Navidad. Este año él decide ir y contar un secreto que tiene muchas ganas de contarle a sus amigos.”

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Adriana Figueroa nos describió el componente interactivo que distingue a la puesta en escena: “Esa es como la premisa, pero lo que queremos realmente es que el público llegue a la casa donde se está presentando, que es en Cazafrán Condesa, que es una casona que tiene diferentes espacios, y ellos forman parte de la obra como si fueran invitados de esa misma reunión.”

La autora añadió los detalles de la experiencia que vivirá el público: “Entonces, el público, aparte de ver una obra, también participa en un intercambio de regalos de verdad. Nosotros ponemos los regalos, que ya sabes que son los típicos de cuando vas a un intercambio de broma, que hay unos buenos, otros malos, se los quieren robar. Esa es la actividad que hacemos. Y también hay un brindis. La verdad es que es una experiencia diferente para vivir el teatro, para pasarla con amigos, con familia o si quieres ir solito a vivirla, pues abrirte a conocer más personas.”

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Cada personaje esconde una máscara que se cae durante la cena

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Sobre los temas de fondo detrás, la dramaturga nos contó: “Siempre que vamos a las fiestas de Navidad, que muchas veces es con amigos que no vemos en todo el año. Llegamos con esta cara de todo ha estado increíble en el año. Contamos las cosas buenas, pero las cosas que nos dolieron o que se nos dificultaron en el año, muchas veces nos las dejamos para nosotros.”

Adriana Figueroa explicó la estructura dramática de los personajes: “Estos personajes, cada uno tiene sus propios conflictos. Cada uno llega con una máscara al inicio de la obra y a lo largo de esta se van quitando esas capas que cada uno de ellos tiene. Por ejemplo, Valentina es la host, entonces para ella todo tiene que estar perfecto, todo en orden. Pero se da cuenta a lo largo de la obra que muchas veces las cosas como las planeamos no suceden y que también está bien aprender a lidiar con ello.”

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La autora nos describió a cada uno de los personajes restantes: “Por ejemplo, Camila es una mujer que está experimentando con su vida, como que no ha encontrado su verdadera pasión. Es esta típica amiga que está en diferentes cursos haciendo diferentes cosas y que la está pasando mal. Estos personajes, la mayoría tienen entre veintinueve y treinta años.”

“También esta onda de independizarse, de ser un adulto funcional, ella está como en esa búsqueda. Julián tiene una búsqueda de identidad, está trabajando en ello. Y te digo que tiene un secreto muy importante que detona muchas cosas de la historia. Y Marco es el foráneo del grupo. Entonces, encontró en estos amigos la familia que no tiene cerca.”, agregó.

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Consultada sobre el proceso creativo y la influencia de personas reales en la escritura, la dramaturga, nos explicó: “Fíjate que el proyecto lo estuvimos trabajando George Hidalgo, Nayla Alcántara y yo. Y justo cuando empezamos a escribir George y yo, queríamos nosotros también actuar nuestro texto. Entonces, algunas partes de nosotros como seres individuales las pusimos en los personajes.”

“Yo siento que hay mucho de mí en Camila, pero también hay algunas partes de mí en Valentina. Como que siento que todos podemos identificarnos con alguno de estos personajes, porque son temas que la mayoría de la gente ha vivido y que son fáciles de sentir empatía con estos personajes. A mí me gusta mucho, y es muy raro, pero siempre me tocan personajes muy livianos, cómicos. Y también queríamos darle eso a estos personajes, que fuera algo cómico, pero que también tenga un trasfondo de reflexión.”, agregó.

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El público en El intercambio fallido

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Sobre la reacción del público, la autora nos compartió: “Sí, fíjate que el año pasado fue cuando la estrenamos. Tuvimos una temporada en otro lugar. Siempre elegimos espacios poco convencionales. El año pasado nos tocó dar función también en una casa, como una casona artística. Entonces pudimos ahí recibir a la gente.”

Adriana Figueroa explicó el entrenamiento que requiere el elenco para manejar la interacción con los asistentes: “Obviamente, el espacio nos da mucho para poder trabajar y adaptar el texto, pero también el público. Nosotros tenemos que entrenarnos en improvisación, también en un poco de conducción, de manejo del público, porque ellos opinan, ellos ríen. Entonces es estar muy sensibles e intuitivos a cómo ir manejando toda la obra.”

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La dramaturga describe la flexibilidad de la puesta en escena: “Nosotros seguimos el esqueleto de la obra, pero incorporamos todas las interacciones que haya con el público. Es una obra que está muy viva. Y la verdad es que el año pasado lo disfrutamos muchísimo. La gente salió muy contenta porque no se esperaba esta experiencia de que sales con un regalo, de que te sorprenden. También hay unos números musicales que siempre son muy bien recibidos. Y lo que me gusta es que muchas veces el público no sabe a qué va y eso lo sorprende.”