Perú

Calles tomadas: las ventas de motocicletas se disparan 40% en Perú y ya representan más de la mitad del parque automotor

Imparable. El mercado de motocicletas y trimotos superó las 385 mil ventas entre enero y agosto de 2026, de acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú

motocicleta - moto
Las ventas de motocicletas y trimotos en Perú crecieron más del 40% frente al mismo período de 2025, de acuerdo con la AAP.
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El mercado peruano de vehículos de dos y tres ruedas mantiene una expansión sostenida. Entre enero y agosto de este año se vendieron más de 385 mil motocicletas y trimotos, un aumento superior al 40% frente al mismo período de 2025, según datos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP). La proyección del sector apunta a que las ventas podrían acercarse a las 600 mil unidades al cierre de 2026.

La congestión vehicular, el crecimiento de los servicios de entrega y el menor costo de compra y uso frente a un automóvil explican parte del avance del mercado. La motocicleta se consolidó como una alternativa para trasladarse en ciudades con alto tránsito, pero también como una herramienta para generar ingresos.

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El tráfico y el delivery empujan la demanda de motos y trimotos

El gerente de Operaciones y Analítica de la AAP, Alberto Morisaki, expuso esas cifras durante la Asamblea General de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones del Sector de la Motocicleta, MotoLatam, que se realizó en Cuenca, Ecuador. El encuentro reunió a representantes de nueve países de la región vinculados con esta industria.

Morisaki sostuvo que el crecimiento refleja una transformación en el uso de estos vehículos. “La motocicleta dejó de ser únicamente un vehículo de transporte. Hoy también es una herramienta de movilidad, trabajo, inclusión económica y productividad para millones de personas”, afirmó.

motocicletas - dos personas
Las motos y trimotos representan cerca del 56% del parque automotor de Perú y están presentes en el 17% de los hogares.

Las motos ya representan más de la mitad del parque automotor peruano

Las motocicletas y trimotos concentran alrededor del 56% del parque automotor de Perú, de acuerdo con la AAP. La presencia de estos vehículos también se extiende a los hogares: la motocicleta está presente en el 17% de las viviendas del país y supera el 20% entre los hogares de menores recursos.

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El uso se expandió en actividades relacionadas con el delivery, el comercio, los servicios técnicos, el transporte local y distintos emprendimientos. También gana espacio en ciudades intermedias, zonas rurales y áreas amazónicas, donde la oferta de transporte público suele ser más limitada.

Para muchas familias, la moto permite reducir los tiempos de viaje y los gastos vinculados al traslado. En sectores dedicados a la distribución de productos, la demanda de repartidores impulsó la incorporación de unidades para el trabajo diario.

El crecimiento del sector abre desafíos de seguridad y formalización

La expansión de las ventas plantea exigencias para las autoridades, fabricantes, importadores y conductores. Morisaki indicó que el mercado debe avanzar en seguridad vial, capacitación, aseguramiento, formalización y estándares de calidad para que el crecimiento no implique mayores riesgos en las calles y carreteras.

“El reto ya no es solamente impulsar el crecimiento del mercado de motocicletas. El verdadero desafío es lograr que ese crecimiento sea más seguro, más formal y sostenible”, señaló el representante de la AAP.

MTC
El MTC postergó hasta el 30 de noviembre de 2026 las placas RFID para motocicletas y vehículos de categoría L.

El sector también enfrenta un problema temporal vinculado con la inmatriculación de nuevas unidades. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones postergó hasta el 30 de noviembre de 2026 la obligatoriedad de las placas con chip de identificación por radiofrecuencia, conocidas como RFID, para motocicletas y vehículos menores de la categoría L.

La suspensión de la exigencia sorprendió al sector y generó dificultades para emitir placas, lo que dejó unidades nuevas sin posibilidad de circular mientras se ajustaba el sistema. Como medida de contingencia, se habilitó la emisión de placas tradicionales actualizadas, de seis caracteres, sin costos adicionales para los usuarios.

Perú recibirá a MotoLatam en 2027

MotoLatam busca coordinar una agenda regional para impulsar una movilidad en motocicleta con mayores niveles de seguridad, sostenibilidad e inclusión. La alianza reúne a México, Ecuador, Chile, Venezuela, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú y Guatemala, país que se incorporó recientemente.

Perú será sede de MotoLatam en 2027, según se anunció durante la asamblea en Ecuador. El encuentro permitirá abordar la evolución del mercado, las condiciones de circulación, la capacitación de conductores y las políticas necesarias para acompañar una flota que crece con rapidez en América Latina.

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