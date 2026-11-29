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Las empresas asociadas a la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) plantearon activar un mecanismo extraordinario de intercambio prestacional entre establecimientos públicos y privados para ampliar la capacidad de atención ante el incremento de casos de dengue y los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

En un comunicado, el gremio sostuvo que la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) alcanza el 80% y alertó que la red pública puede enfrentar una mayor presión en las próximas semanas. La propuesta busca que los pacientes que no logren recibir atención a tiempo en un hospital público puedan ser derivados a otro centro de salud, incluso privado, sin costos adicionales.

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El financiamiento, según el planteamiento, debería estar a cargo del seguro del paciente. Para ello, ComexPerú pidió establecer acuerdos previos sobre tarifas, reglas de derivación y mecanismos que garanticen el pago por las prestaciones brindadas.

La iniciativa se presenta en medio de una situación de presión sobre el sistema público de salud. Las largas esperas para consultas especializadas, exámenes médicos, cirugías y otros procedimientos forman parte de las dificultades que enfrentan los pacientes en distintas regiones del país.

El esposo sostiene que la paciente recibió el alta pese a continuar con molestias y que su estado empeoró después de regresar a casa. Facebook

El mecanismo ya opera entre entidades públicas

El intercambio prestacional permite que un asegurado sea atendido fuera de la red habitual de su seguro cuando el establecimiento al que le corresponde acudir no tiene capacidad para resolver su caso. La figura se encuentra regulada para la articulación entre instituciones públicas, como el Ministerio de Salud, EsSalud, el Seguro Integral de Salud (SIS), los gobiernos regionales y las sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

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El Decreto Legislativo 1302, aprobado en 2016, establece que las entidades públicas pueden suscribir convenios para intercambiar servicios de salud. El objetivo es aprovechar la capacidad disponible de otra red cuando una institución no pueda atender la demanda de sus afiliados.

Para aplicar el mecanismo, las instituciones deben definir qué prestaciones se cubrirán, verificar la condición de asegurado del paciente, acordar tarifas y asegurar el presupuesto para financiar las atenciones. También deben establecer procesos de facturación y pago entre las entidades participantes.

ComexPerú plantea que este sistema se amplíe de forma excepcional al sector privado. El gremio sostiene que las clínicas podrían aportar camas, consultas, diagnósticos, procedimientos y capacidad hospitalaria cuando la oferta estatal resulte insuficiente.

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Nueva estrategia del MINSA busca prevenir virus sincitial respiratorio en recién nacidos. (Foto: Agencia Andina)

ComexPerú pide garantías para que participen las clínicas

La participación de clínicas privadas no forma parte del esquema ordinario de intercambio prestacional regulado para el sector público. Sin embargo, durante la emergencia por COVID-19 se habilitaron acuerdos extraordinarios entre el Estado y prestadores privados para atender a pacientes en un contexto de alta demanda hospitalaria.

El gremio propuso retomar esa experiencia ante el escenario sanitario actual. Su pedido contempla que el Ministerio de Salud, el SIS, EsSalud y los gobiernos regionales acuerden un mecanismo temporal de derivación hacia el sector privado.

Además, solicitó que el Estado garantice el pago de los servicios mediante un fideicomiso o una herramienta similar. La medida buscaría evitar que las atenciones dependan de procesos posteriores de facturación o de demoras en las transferencias de recursos.

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Según ComexPerú, los convenios de intercambio prestacional beneficiaron a 3,8 millones de personas en 2022. En 2025, esa cifra se redujo a 265.804 personas bajo un marco regulatorio distinto, de acuerdo con datos atribuidos por el gremio a EsSalud.

La propuesta queda ahora en manos de las autoridades sanitarias y económicas, que deberán definir si activan un esquema excepcional antes de que una mayor demanda por dengue y los efectos de El Niño presionen aún más a los establecimientos públicos.