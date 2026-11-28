La viceministra peruana de Comercio Exterior, Sayuri Bayona, recibió a su homóloga guatemalteca, Ivannia Maykan, para revisar los compromisos y avanzar en la implementación del TLC. Foto: Andina

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Perú y Guatemala dieron un nuevo paso para aplicar los compromisos de su Tratado de Libre Comercio (TLC), vigente desde julio de 2026. Ambos gobiernos celebraron la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio, en la que revisaron aspectos administrativos del acuerdo y definieron acciones para avanzar en su implementación.

El encuentro se realizó en un contexto de intercambio comercial superior a los USD 200 millones anuales. En 2025, Perú exportó USD 132 millones a Guatemala e importó bienes por USD 74 millones. Así, el comercio bilateral llegó a USD 206 millones.

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Implementación del acuerdo comercial

La viceministra de Comercio Exterior del Perú, Sayuri Bayona Matsuda, recibió a la delegación guatemalteca, encabezada por Ivannia Yahaira Maykan Ponce Zavala, viceministra de Integración y Comercio Exterior. La cita permitió revisar los compromisos asumidos por ambos gobiernos y avanzar en la aplicación de las disposiciones del TLC.

Durante la sesión, las representantes aprobaron y firmaron tres decisiones relacionadas con el funcionamiento del tratado. Estas comprenden las Reglas de Procedimiento de la Administración del Tratado, así como las normas de procedimiento y el código de conducta del capítulo de Solución de Controversias. También abordaron asuntos de interés para ambas partes y acordaron convocar a la segunda reunión de la comisión durante 2027.

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El programa 'Hablemos Claro' presenta una entrevista con Alfredo Ferrero Diez-Canseco, exembajador de Perú en EE.UU. El conversatorio aborda las relaciones bilaterales entre Perú y Estados Unidos, incluyendo el Tratado de Libre Comercio (TLC), oportunidades de inversión y los mecanismos de diálogo diplomático. Se mencionan temas como el comercio agroindustrial y las exportaciones peruanas al mercado estadounidense, así como la figura de Marco Rubio como interlocutor.

Bayona indicó que el intercambio entre ambos países superó los USD 200 millones en 2025, por cuarto año consecutivo, aunque consideró que todavía existe margen para elevar las operaciones. “El intercambio comercial bilateral en 2025 superó, por cuarto año consecutivo, los USD 200 millones; sin embargo, consideramos que aún hay trabajo por realizar para incrementar las exportaciones e importaciones. Con el TLC como instrumento, el camino se presenta promisorio. Esta reunión nos permitirá avanzar en la implementación y cumplimiento de los compromisos relacionados con la administración del TLC, y un mejor aprovechamiento de las disposiciones del Acuerdo y su Protocolo”, destacó la viceministra.

Qué productos intercambian Perú y Guatemala

Guatemala es el tercer socio comercial del Perú en Centroamérica, después de Panamá y Costa Rica. El intercambio tiene un marcado componente agrícola, pues estos bienes representan alrededor del 50% del comercio bilateral. Perú vende principalmente frutas, mientras que Guatemala abastece al mercado peruano, sobre todo, con azúcar.

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Entre las exportaciones peruanas destacan las uvas frescas, que lideran los envíos con más de USD 27 millones, además de mandarinas y otros cítricos, paltas y mangos. La oferta incluye también combustibles y derivados, manufacturas plásticas, productos químicos, alambre de cobre, artículos metalmecánicos y alimentos procesados.

En la ruta inversa, el azúcar de caña representa más de la mitad de los envíos guatemaltecos al Perú y convierte a Guatemala en el segundo proveedor externo de este producto para el mercado peruano. También exporta maquinaria y repuestos mecánicos, químicos, manufacturas plásticas, papel y cartón para reciclaje, artículos metalmecánicos y bebidas.

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Guatemala es el tercer socio comercial del Perú en Centroamérica y el intercambio bilateral se concentra en productos agrícolas, principalmente frutas peruanas y azúcar guatemalteca. Foto: Andina

Una relación con espacio para crecer

La evolución del comercio confirma que Perú mantiene una balanza comercial superavitaria con Guatemala. El resultado favorable alcanzó los USD 58 millones en 2025. Aunque el intercambio se ha mantenido por encima de los USD 200 millones durante cuatro años consecutivos, las autoridades consideran que aún hay oportunidades para ampliar las operaciones.

Las economías de ambos países presentan estructuras productivas distintas y complementarias. Perú destaca por sus exportaciones mineras y agroindustriales, con productos como cobre, oro, arándanos, paltas y uvas. Guatemala combina bienes agrícolas —como café, banano y azúcar— con manufacturas, entre ellas prendas de vestir, textiles, plásticos y productos de consumo. El TLC busca facilitar el acceso de esta oferta a los respectivos mercados y dar un impulso adicional al intercambio.

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