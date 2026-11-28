Entrevista en Radio Nacional al gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, sobre el proyecto de masificación de gas natural. La transmisión incluye imágenes de instalaciones domésticas, conexiones y obras públicas de tendido de tuberías de gas. Cárdenas detalla los avances técnicos, la previsión del servicio para miles de familias de la región, los plazos de ejecución de las obras y el impacto económico proyectado para los usuarios.

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El Gobierno Regional de Junín prevé que 46 mil familias de Huancayo y Jauja accedan al gas natural tras la ampliación del contrato con la empresa Cálidda. El gobernador regional, Zósimo Cárdenas, sostuvo que el proyecto busca atender una demanda pendiente desde hace más de dos décadas y reducir el gasto mensual de los hogares en combustibles y energía.

La instalación de ductos, ramales y conexiones domiciliarias tendría un plazo estimado de entre 18 y 24 meses. La ejecución será progresiva y estará a cargo de la concesionaria, que deberá realizar las visitas técnicas necesarias antes de iniciar las obras en los sectores incluidos en la primera etapa de expansión.

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Cárdenas afirmó que la administración regional dejó avanzadas las condiciones requeridas para el inicio del proyecto. Según explicó, el objetivo es que el gas natural llegue primero a las viviendas de las provincias de Huancayo y Jauja, con la posibilidad de extender después la red hacia otros puntos de la región.

El gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, expone en Radio Nacional sobre el plan de acceso al gas natural para familias de Huancayo y Jauja.

Las obras tendrán un plazo estimado de hasta 24 meses

Uno de los elementos señalados por el gobernador es la disponibilidad de un terreno de más de 4.500 metros cuadrados en el distrito de Chilca, espacio que ya habría sido saneado para la infraestructura vinculada al suministro de gas. Esa área permitiría instalar componentes necesarios para la distribución del servicio en la zona central de Junín.

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El gobernador regional de Junín expone la disponibilidad de un terreno en Chilca para la instalación de infraestructura destinada al suministro de gas natural.

La autoridad regional también indicó que se realizaron avances en los estudios técnicos y ambientales. A ello se suman ajustes en los procedimientos de municipalidades provinciales y distritales, con el propósito de reducir demoras en la emisión de permisos y autorizaciones para las obras de conexión y tendido de redes.

El gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, informa sobre el proyecto de suministro de gas natural mientras un técnico trabaja en una caja de conexión residencial.

El cronograma definitivo dependerá de las evaluaciones que realice Cálidda en cada sector. La empresa deberá definir la ubicación de los ductos, las condiciones del suelo, el recorrido de los ramales y la viabilidad de las conexiones domiciliarias. Esa etapa determinará el orden de intervención en los distritos comprendidos en la ampliación.

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Los hogares podrían ahorrar entre S/ 60 y S/ 65 al mes

Cárdenas calculó que las familias beneficiadas podrían registrar un ahorro mensual de entre S/ 60 y S/ 65 con el acceso al gas natural. El gobernador relacionó esa estimación con los precios que enfrentan los hogares por el uso de balones de gas y otras fuentes de energía para cocinar o calentar agua.

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, expone en Radio Nacional sobre la instalación de infraestructura para la distribución de gas natural en la región.

El servicio permitirá reemplazar, de forma gradual, combustibles que requieren recargas periódicas o presentan mayores costos de traslado. La proyección regional apunta a que las conexiones domiciliarias ayuden a aliviar los gastos de los hogares, en especial en zonas urbanas donde la demanda de energía doméstica se mantiene durante todo el año.

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El gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, aborda la habilitación de un terreno en Chilca para la infraestructura de distribución de gas natural regional.

El gobernador también presentó al gas natural como una alternativa con menor impacto ambiental frente a otras fuentes de energía. Junín cuenta con capacidad hidroenergética, aunque Cárdenas recordó que algunos proyectos de represas han generado cuestionamientos ambientales y sociales en distintos sectores de la región.

Chupaca, Concepción, Tarma, Chanchamayo y Satipo figuran en la proyección regional

La primera fase contempla a Huancayo y Jauja, aunque el Gobierno Regional de Junín espera que la cobertura se amplíe en los próximos años. Entre las provincias mencionadas por Cárdenas figuran Chupaca, Concepción, Tarma, Chanchamayo y Satipo, territorios que podrían incorporarse a futuras etapas de expansión de la red.

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, aborda en una entrevista la instalación de redes de gas natural e infraestructura para la región.

La expectativa regional se basa en el crecimiento que tuvo la distribución domiciliaria de gas natural en Lima y Callao. Cárdenas señaló que ese proceso comenzó con una cobertura limitada en determinados distritos y luego se extendió hacia otros sectores urbanos, a medida que aumentaron las redes y la demanda de nuevas conexiones.

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El gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, interviene en Radio Nacional durante un informe sobre el suministro de gas natural y la infraestructura proyectada en Chilca.

Para que esa expansión se concrete en Junín, será necesario que la infraestructura inicial alcance resultados operativos y que exista capacidad para ampliar los ramales. También se requerirán coordinaciones con autoridades locales, permisos para intervenir vías públicas y estudios que definan la factibilidad técnica en cada provincia.

El proyecto busca superar años de licitaciones sin resultados

El acceso al gas natural en Junín acumuló demoras durante años. Cárdenas afirmó que el proyecto atravesó entre tres y cuatro procesos de licitación impulsados por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), pero ninguno llegó a concretarse en una ejecución efectiva de las obras.

Ante ese escenario, el gobernador defendió la ampliación contractual que permitirá la participación de Cálidda. La modalidad recibió cuestionamientos porque no se abrió una nueva licitación pública para elegir a la empresa encargada de la distribución. La autoridad regional sostuvo que la decisión respondió a la necesidad de acelerar la llegada del servicio.

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El gobernador Zósimo Cárdenas informa en una entrevista sobre la infraestructura para el suministro de gas natural en el departamento de Junín.

Según Cárdenas, representantes del Gobierno Regional de Junín y del Ministerio de Energía y Minas expusieron ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República los argumentos para aplicar esta alternativa. La siguiente etapa quedará en manos de la empresa, que deberá completar las evaluaciones de campo y definir el inicio de las instalaciones previstas.