Las mascarillas peel off suelen ser dolorosas y maltratan la piel - crédito Freepik

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El cuidado facial gana protagonismo entre quienes buscan mantener una piel saludable y adaptar sus rutinas a las necesidades de su rostro. La elección de cosméticos, los ingredientes de las fórmulas y la constancia en su aplicación forman parte de las tendencias de belleza que apuestan por un cuidado más personalizado.

Para mantener una piel saludable, especialistas en cuidado facial recomiendan seguir una rutina que incluya limpieza, tonificación, hidratación y humectación. Estos pasos permiten atender distintas necesidades del rostro, aunque la elección de los productos debe considerar el tipo de piel y sus características. Ximena Rodríguez, beauty expert de RINGANA, explica cómo incorporar cada etapa al cuidado diario.

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¿Cuáles son los cuatro pasos para cuidar la piel del rostro?

1. Limpieza: retirar impurezas y residuos

La limpieza es el primer paso de cualquier rutina facial. Permite retirar restos de maquillaje, suciedad y otras impurezas acumuladas en el rostro durante el día. Para esta etapa, se recomienda utilizar productos suaves que no comprometan la barrera natural de la piel.

La leche limpiadora es una de las alternativas disponibles. También se puede incorporar agua limpiadora como complemento, especialmente en rutinas de doble limpieza, que buscan retirar los residuos de manera más completa.

2. Tonificación: complementar la limpieza

Después de limpiar el rostro, el tónico puede incorporarse como parte del cuidado facial. La elección de este producto depende de las características de la piel y de sus necesidades.

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Las pieles con tendencia grasa pueden optar por fórmulas orientadas a controlar el exceso de sebo y atender las impurezas, mientras que las pieles sensibles requieren alternativas suaves que eviten generar molestias.

3. Hidratación: incorporar ingredientes específicos

El sérum permite añadir ingredientes concentrados a la rutina facial. Entre los componentes utilizados en cosmética destaca el ácido hialurónico, conocido por su capacidad para retener agua y contribuir a mantener la hidratación de la piel.

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También existen fórmulas que incorporan péptidos y extractos botánicos, así como productos enfocados en el cuidado de los signos visibles del envejecimiento.

4. Humectación: elegir una crema según el tipo de piel

La última etapa consiste en aplicar una crema que ayude a mantener la hidratación y aporte confort al rostro. Las pieles grasas suelen preferir texturas ligeras; las normales o mixtas pueden optar por fórmulas de consistencia intermedia, mientras que las pieles secas encuentran alternativas en cremas más nutritivas.

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Entre los ingredientes utilizados en estos productos figuran las ceramidas, los aceites vegetales y componentes del factor natural de hidratación.

La importancia de personalizar la rutina facial

No todas las pieles tienen las mismas necesidades, por lo que identificar sus características permite elegir productos más adecuados y evitar incorporar cosméticos sin considerar sus efectos o compatibilidad.

Según Daniela, "cada vez más marcas generan personas, cremas y texturas que no existen para armar un video, y no hay forma de saber si el efecto que muestran es real" (Foto: Shutterstock)

La limpieza y la hidratación deben complementarse con hábitos de cuidado diario, entre ellos el uso de protector solar de amplio espectro, una medida fundamental para proteger la piel frente a la radiación ultravioleta.

Antes de elegir los productos para el cuidado facial, es importante identificar qué tipo de piel se tiene, ya que cada una presenta características y necesidades distintas.

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- Piel grasa: produce mayor cantidad de sebo, por lo que suele presentar brillo, poros visibles y tendencia a desarrollar puntos negros o acné.

- Piel seca: se caracteriza por una menor producción de grasa. Puede sentirse tirante, áspera o presentar descamación, especialmente después de la limpieza.

- Piel mixta: combina características de la piel grasa y seca. Generalmente, la zona T (frente, nariz y mentón) presenta mayor producción de sebo, mientras que las mejillas pueden ser normales o secas.

- Piel normal: mantiene un equilibrio entre la producción de grasa y la hidratación. Suele tener una textura uniforme y no presenta exceso de brillo ni sensación frecuente de tirantez.

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- Piel sensible: puede reaccionar con facilidad ante determinados cosméticos o factores ambientales. Entre sus manifestaciones están el enrojecimiento, la picazón, el ardor y la sensación de irritación.

Identificar estas características permite elegir productos adecuados y adaptar la rutina facial. La limpieza y la hidratación también deben complementarse con el uso diario de protector solar de amplio espectro para proteger la piel frente a la radiación ultravioleta.