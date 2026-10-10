Aerolíneas piden eliminar la TUUA internacional y el MTC prepara una propuesta para reducirla

Mientras las aerolíneas advierten que el cobro resta competitividad al Jorge Chávez frente a otros centros regionales, LAP sostiene que cumple el contrato de concesión y financia los servicios para pasajeros en tránsito. Foto: Rec Faces

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La Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional continúa generando diferencias entre las aerolíneas y Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Mientras las compañías aéreas consideran que el cobro afecta la competitividad del terminal peruano frente a otros centros de conexión de la región, el operador sostiene que responde a las condiciones establecidas en el contrato de concesión y permite financiar los servicios que reciben los pasajeros en tránsito.

Ante esta situación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) trabaja en una iniciativa para reducir el importe de la tarifa. El titular del sector, José Angello Tangherlini, informó que la propuesta se encuentra en su etapa final de elaboración y que busca mejorar la competitividad del aeropuerto como punto de conexión internacional. La alternativa también contempla que las aerolíneas incorporen el cobro en los pasajes aéreos.

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MTC coordina con LAP, las aerolíneas y el MEF

Tangherlini explicó que las conversaciones para modificar las condiciones de la TUUA internacional involucran tanto al operador aeroportuario como a las compañías aéreas y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Según indicó, el objetivo es alcanzar un acuerdo que permita disminuir considerablemente el monto que pagan los pasajeros que utilizan el Jorge Chávez para conectar con otros vuelos.

“[...] Hemos tenido reuniones con LAP, las aerolíneas y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Estamos trabajando una propuesta que nos va a permitir reducir de manera considerable la TUUA de transferencia internacional. Estamos terminando de afinarla con la finalidad de hacer más competitivo, en términos de transferencia, el aeropuerto”, señaló el ministro ante la prensa.

Crys Uchuya aseguró que un trabajador manipuló su celular durante la verificación de su pasaporte y tarjeta de embarque. Al revisar su cuenta, detectó una transferencia realizada un minuto después y reclamó la devolución del dinero (Crédito: TikTok)

La iniciativa no se limita a modificar el importe. El MTC también busca que el pago de la tarifa sea incorporado en el precio de los boletos, una alternativa que, de acuerdo con el ministro, contribuiría a mejorar la experiencia de los usuarios durante sus conexiones en el terminal aéreo.

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“He conversado con las líneas aéreas hace poco menos de una semana y hay total apertura, diría yo, de poder incluir este tema en los pasajes, llegar a una solución, porque ellos son los más interesados en incrementar la competitividad del aeropuerto”, aseguró Tangherlini.

¿Cuánto cuesta la TUUA de transferencia internacional?

Actualmente, la tarifa por conexión internacional asciende a USD 10,05 por pasajero, sin incluir el impuesto general a las ventas (IGV). Este cobro se aplica desde el 7 de diciembre de 2025 a quienes utilizan el aeropuerto limeño como punto de transferencia hacia otro destino internacional.

En medio de las negociaciones, LAP planteó la posibilidad de reducir el importe a USD 6,40 por pasajero. La rebaja supondría una disminución respecto de la tarifa vigente, aunque el operador ha señalado que esa cifra representa la “base mínima” a la que podría aspirar. El cambio también tendría implicaciones para los ingresos asociados al cobro que perciben el aeropuerto y el Estado.

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Las aerolíneas han criticado la aplicación de la tarifa de conexión internacional por considerar que perjudica la competitividad del sector. Foto: Andina

La propuesta de LAP no coincide con la posición de las aerolíneas, que han insistido en que la tarifa debe eliminarse por completo, en lugar de reducirse. Para estas compañías, el cobro resta atractivo al Jorge Chávez como punto de conexión y puede perjudicar su capacidad para competir con otros aeropuertos internacionales.

¿Por qué las aerolíneas rechazan el cobro?

Las compañías aéreas han cuestionado la aplicación de la tarifa de conexión internacional debido a su impacto sobre la competitividad del sector. En ese contexto, han optado por no trasladar el importe directamente a los pasajeros mediante los boletos aéreos, mientras continúan las discusiones con LAP y las autoridades.

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La concesionaria, por su parte, defiende el cobro bajo el argumento de que está contemplado en el contrato y permite brindar los servicios requeridos por los pasajeros que utilizan el aeropuerto como punto de conexión. Esta diferencia de posiciones ha llevado a buscar una salida negociada que modifique el monto sin dejar de lado las condiciones económicas y operativas del terminal.

El escenario contrasta con lo ocurrido con la TUUA de transferencia nacional, cuya aplicación fue eliminada mediante una adenda suscrita entre el Estado peruano y LAP. En el caso de las conexiones internacionales, en cambio, todavía se discute una reducción de la tarifa, pese a que las aerolíneas mantienen su pedido de que desaparezca.

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Ministro de Transportes asegura que puentes del Aeropuerto Jorge Chávez “no se van a caer por más fuerte que sea el Niño”. (Video: Willax)

Por ahora, el MTC continúa afinando su propuesta junto con las partes involucradas. La iniciativa apunta a reducir el costo de las conexiones internacionales en el Jorge Chávez y a definir cómo se incorporaría el cobro en los pasajes, aunque todavía no se han detallado las condiciones definitivas de la alternativa.