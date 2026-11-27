Ante Keiko Fujimori, propuso impulsar corredores comerciales, facilitar el acceso a puertos peruanos y desarrollar proyectos conjuntos en las cuencas del Titicaca y la Amazonía, con participación de otros países de la región. Foto: Presidencia de la República

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, propuso que la relación con el Perú se enfoque en proyectos de integración, infraestructura y cooperación, por encima de las diferencias políticas. Durante el encuentro presidencial en Lima, sostuvo que ambos países pueden impulsar una agenda común para conectarse con los mercados del Pacífico y generar oportunidades para sus poblaciones.

Ante la presidenta Keiko Fujimori, planteó aprovechar los vínculos históricos y la ubicación geográfica de ambos países para desarrollar corredores comerciales, mejorar el acceso a puertos peruanos y ejecutar iniciativas compartidas en las cuencas del Titicaca y la Amazonía. También propuso articular esfuerzos con otros países de la región.

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Una integración que supere las diferencias ideológicas

Paz recordó la Confederación Perú-Boliviana, creada en 1836, como antecedente de cooperación. Sostuvo que la soberanía también se expresa en la capacidad de garantizar desarrollo, servicios básicos y oportunidades. A su juicio, Bolivia dejó durante años orientar su política exterior bajo esa perspectiva, mientras que el Perú consolidó vínculos con el mercado del Pacífico.

El mandatario dijo que la integración debe ofrecer resultados y no depender de diferencias partidarias. “La ideología no da de comer”, señaló. “Ser de izquierda o derecha no da de comer”, agregó. Agradeció que el Perú, desde sus responsabilidades en la Comunidad Andina y APEC, facilite la participación de Bolivia como observador.

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El presidente boliviano planteó que la integración con Perú debe centrarse en el desarrollo y llamó a dejar de lado las diferencias políticas para concretar obras y oportunidades para la población. | Canal N

Acceso al Pacífico y aprovechamiento de puertos fluviales

Uno de los planteamientos fue fortalecer la conexión de Bolivia con los puertos peruanos del litoral. Paz sostuvo que su país busca participar de manera más activa en el mercado del Pacífico, al que considera vinculado por razones históricas y geográficas. Para describir la cooperación que espera entre ambos países, afirmó: “Por donde yo paso, tú pasas”.

A cambio, propuso que el Perú aproveche la infraestructura fluvial boliviana como parte de una red regional de transporte. Según explicó, cerca del 48% de la frontera de Bolivia está vinculada al ámbito fluvial, por lo que sus puertos podrían conectar el centro de Sudamérica con otras rutas comerciales. También planteó coordinar iniciativas con Chile.

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Corredores y proyectos en las cuencas amazónica y del Titicaca

Paz mencionó la Bioceánica Amazónica, iniciativa que, según afirmó, ya cuenta con recursos y presupuestos encaminados. El proyecto busca articular a Brasil, Bolivia y Perú mediante una conexión entre el Atlántico y el Pacífico, con fines comerciales y de desarrollo social. Añadió que la agenda debe considerar los vínculos de ambos países en la cuenca amazónica y alrededor del lago Titicaca.

Otro eje contempla culminar durante su gestión carreteras que mejoren la conexión de La Paz con los puertos de Ilo, Matarani y Mollendo, para fortalecer la salida boliviana al Pacífico. Además, mencionó una agenda de integración en el sur del continente y adelantó que prevé reunirse próximamente con los presidentes de Paraguay y Uruguay.

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Tras el encuentro bilateral con su homólogo boliviano en Palacio de Gobierno, la presidenta peruana sostuvo que la inversión, la infraestructura y la integración deben traducirse en empleo y mejoras concretas para las poblaciones más vulnerables de ambos países. | Canal N

El encuentro presidencial retoma el diálogo bilateral

La reunión se realizó en Palacio de Gobierno como parte del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, que volvió a celebrarse después de cinco años. Su objetivo fue fortalecer la relación bilateral y avanzar en una agenda común. La delegación peruana incluyó al jefe del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; al canciller, Carlos Espá; al viceministro Eric Anderson; y al embajador en Bolivia, Carlos Chávez-Taffur.

La delegación boliviana estuvo integrada por el canciller Héctor Huanca; el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora; el viceministro Carlos Paz; y el jefe de Gabinete presidencial. Luego de la reunión, los mandatarios recibieron al gobernador de Tacna, Luis Torres, y al gobernador electo de Madre de Dios, Simón Horna. Paz cerró su intervención con confianza: “Tengo fe en que lo vamos a hacer”.

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